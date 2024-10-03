1 чел.
По популярности
Авторский тур
4 дня
Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
Любоваться осенними штормами Баренцева моря и исследовать полуострова Рыбачий и Средний
Начало: Мурманск, 8:30
3 окт в 09:00
10 окт в 09:00
72 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
На поиски китов и северного сияния в Териберку
Отправиться из Мурманска в село на побережье океана и прочувствовать атмосферу Арктики
Начало: Мурманск, до 12:30
5 июля в 12:30
12 июля в 12:30
35 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до...
27 сен в 11:30
3 окт в 11:30
89 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
Выйти в море, чтобы встретить китов, попробовать гребешков и ежей и погладить северных оленей
Начало: Мурманск, отель размещения, около 18:00
11 окт в 15:00
1 ноя в 15:00
40 000₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Ощутить невесомость в Кольском заливе и отправиться бороздить Баренцево море
Начало: Аэропорт Мурманска, до 13:00
1 ноя в 08:00
6 дек в 08:00
47 000₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На праздники»
Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
- Осень в Заполярье: северное сияние, юрты и Баренцево море
- На поиски китов и северного сияния в Териберку
- На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
- За удачей на край земли: поиск китов, охота за сиянием, прогулки по Териберке и Мурманску
- Краски Арктики: путешествие по Мурманску и Териберке с айс-флоатингом
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
9 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На праздники" можно забронировать 6 авторских туров от 21 510 до 89 000 со скидкой до 10%.
Купите самый интересный из 6 туров в Мурманске на 2024 год на праздники, цены от 21510₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август