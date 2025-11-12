Вы проведёте 4 дня на Кольском полуострове, за полярным кругом, в царстве камней и неистовых ветров.



Насладитесь морскими пейзажами и просторами, побываете в Териберке, прогуляетесь по главному городу Мурманской области. Я покажу самые фотогеничные места и отведу в кафе, о котором знают только местные.



Прокатимся по канатной дороге в Кировске, поднимемся на горы, откуда полюбуемся многочисленными озёрами, бескрайней тундрой и величественными склонами.