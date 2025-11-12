Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Организационные детали
Одевайтесь как можно теплее: на вершинах гор могут быть сильные морозы и не менее сильный ветер. А также возьмите с собой солнцезащитные очки.
Ответы на вопросы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиницы «Меридиан»
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вы сами выбираете дату и время
Ян — ваш гид в Мурманске
Провёл 90 экскурсий для 90 туристов
Привет! Меня зовут Ян, я бородатый любитель приключений. Живу в Русской Лапландии и знаю все ее самые живописные места. С радостью стану вашим проводником по Мурманску и окрестностям.