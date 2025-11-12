От Белого моря до Баренцева

Покорить горы, пройти по побережью и познакомиться с Мурманском

Вы проведёте 4 дня на Кольском полуострове, за полярным кругом, в царстве камней и неистовых ветров.

Насладитесь морскими пейзажами и просторами, побываете в Териберке, прогуляетесь по главному городу Мурманской области. Я покажу самые фотогеничные места и отведу в кафе, о котором знают только местные.

Прокатимся по канатной дороге в Кировске, поднимемся на горы, откуда полюбуемся многочисленными озёрами, бескрайней тундрой и величественными склонами.
От Белого моря до Баренцева
От Белого моря до Баренцева
От Белого моря до Баренцева
От Белого моря до Баренцева
От Белого моря до Баренцева
От Белого моря до Баренцева
От Белого моря до Баренцева
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Организационные детали

Одевайтесь как можно теплее: на вершинах гор могут быть сильные морозы и не менее сильный ветер. А также возьмите с собой солнцезащитные очки.

Ответы на вопросы

Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиницы «Меридиан»
Завершение: Мурманск
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек было зарезервировано за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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