4 дня
От Белого моря до Баренцева: треккинги и автопрогулки
Подняться на горы, прогуляться по Териберке и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
38 500₽ за человека
4 дня
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
12 июн в 10:00
10 июл в 10:00
27 900₽ за человека
7 дней
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
21 июл в 10:00
34 700₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААндрей23 июля 2024Организаторы тура Екатерина и Ольга настоящие профессионалы! Поход прошел на Ура!!!
- ЕЕлена17 июля 2024Все очень четко организовано: встречи-трансфер-проживание-питание и т. п., все предусмотрено.
- ААльбина26 июня 2024Организовано все отлично!
- ААйнур6 сентября 2023Все было на высоте. Организация, питание, работа гидом-инструкторов. Я в восторге. Это мой первый водный поход. Советую.
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Треккинг и походы»
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