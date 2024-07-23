Треккинг в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «Треккинг и походы» в Мурманске, цены от 27 900 ₽. Расписание для бронирования на октябрь, ноябрь и декабрь в 2024 году
От Белого моря до Баренцева: треккинги и автопрогулки
На машине
6 отзывов
4 дня
От Белого моря до Баренцева: треккинги и автопрогулки
Подняться на горы, прогуляться по Териберке и познакомиться с Мурманском
Начало: Мурманск, у места вашего проживания или у гостиниц...
31 окт в 08:00
7 ноя в 08:00
38 500 за человека
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Пешая
Прогулки на каяках
3 отзыва
4 дня
Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
Начало: Россия, Мурманск
12 июн в 10:00
10 июл в 10:00
27 900 за человека
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Пешая
Прогулки на каяках
3 отзыва
7 дней
Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Начало: Россия, Мурманск
21 июл в 10:00
34 700 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Треккинг и походы»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. От Белого моря до Баренцева: треккинги и автопрогулки
  2. Поход на каяках по озеру Имандра и треккинг в ущелье Аку-Аку
  3. Каякинг на Умбозере, треккинг в Хибины и Ловозерские тундры
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Полуостров Средний
  6. Снежная деревня
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Пляж драконьих яиц
  10. Площадь пяти углов
Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Треккинг и походы" можно забронировать 3 тура от 27 900 до 38 500. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год по теме «Треккинг и походы», 12 ⭐ отзывов, цены от 27900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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