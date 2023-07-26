Поход на Сейдозеро

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
В этом туре вас ждет трехдневный поход по Кольскому полуострову. Вы отдохнете на природе, погуляете вдоль озера и сделаете много памятных фотографий.
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Поход на Сейдозеро
Ближайшие даты:
28
июн
12
июл
23
авг

Что вас ожидает:

Единение с природой
Единение с природой
Поставим привычный ритм жизни на паузу
Древние легенды саамов
Древние легенды саамов
Узнаем много легенд и историй от инструктора
Веселая компания
Веселая компания
Проведем время в компании новых друзей

Программа тура по дням

1 день

Прибытие на место старта. ЛГОК - перевал Эльморайок

09:00 Трансфер группы из г. Мурманска до места старта в п. Ревда.

11:00 Наш путь будет пролегать через ЛГОК (Ловозерский горно-добывающий комбинат), перевал Эльморайок.

Преодолев подъем и спуск, мы попадем в долину ручья Эльморайок, который впадает в Сейдозеро.

Остановка на полевой обед.

Далее мы пойдем через лес и озеро.

Маршрут очень красивый. Мы будем останавливаться не только для отдыха и фотографий, но и для возможности набрать воды.

Организация стоянки, ужин (горячая еда).

Прибытие на место старта. ЛГОК - перевал ЭльморайокПрибытие на место старта. ЛГОК - перевал ЭльморайокПрибытие на место старта. ЛГОК - перевал Эльморайок
2 день

Переход к Сейдозеру

Прогулки у озера, осмотр Куйвы, бирюзовой реки.

Если позволит погода сможем подняться на склоны сопок, откуда открываются прекрасные виды на озеро или пройтись до домика охотника тропами вдоль озера.

Переход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к СейдозеруПереход к Сейдозеру
3 день

Переход через перевал и финиш на руднике

Завтрак.

Сбор лагеря.

Начала пешего возвращения — время в пути 5–6 часов, с остановками на перекус, фотографирование.

Переход через перевал и финиш на руднике.

Возвращение в г. Мурманск.

Вероятное время возвращения — 22:00.

Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.

Переход через перевал и финиш на рудникеПереход через перевал и финиш на рудникеПереход через перевал и финиш на рудникеПереход через перевал и финиш на руднике

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Стоимость тура — 16 000 руб. /чел.

Стоимость тура для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ — 14 245 руб. /чел.

Скидки:

  • для тех, у кого свое снаряжение (палатка, спальник, коврик) — 1 200 руб.;
  • для групп от 3 человек — 5%.

Варианты проживания

Палаточный лагерь

2 ночи
Палаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерьПалаточный лагерь

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что входит
  • 3-разовое питание на маршруте
  • Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
  • Инструктор
  • Автотранспортные переезды
  • Групповая аптечка
Что не входит
  • Авиа - и ж/д билеты до Мурманска
  • Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • треккинговые палки;
  • рюкзак около 60 литров;
  • дождевик;
  • 2 комплекта сменной одежды;
  • пару комплектов термобелья;
  • сменную обувь;
  • средства от комаров;
  • средства личной гигиены;
  • палатка (можно взять напрокат);
  • спальник;
  • коврик (пенка);
  • посуда (миска, кружка, ложка, нож).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по возрасту?

Да, маршрут достаточно сложный, поэтому к участию в туре приглашаются дети с 14 лет в сопровождении взрослых. Максимальный порог зависит от физического состояния человека.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
О
26 июля 2023
Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!
Чудесные гиды Катя и Дима с первой же минуты, еще в микроавтобусе, смогли создать дружественную и непринужденную атмосферу в группе. В походе с ними было надежно, весело, интересно и очень комфортно!
Участники сразу же прониклись общим духом приключений и романтики, интересно проводили время, поддерживали друг друга в затруднительных ситуациях. Природные ландшафты не оставили никого равнодушными: мы увидели величественные и суровые просторы, дремучий лес, бесконечные камни и "марсианские" пейзажи. Услышали разные истории и легенды об этих местах и о великане Куйве, увидели его "портрет" на скале, поднялись на смотровую площадку и увидели с высоты священное озеро Сейдъявр. Я думаю, каждый испытал себя и проверил на прочность в этом путешествии, и оно надолго останется в наших сердцах.
Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!
О
25 июля 2023
Спасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина и Дмитрий прекрасные гиды и очень хорошие люди. Обязательно вернёмся к вам снова!
Спасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина иСпасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина иСпасибо большое за три дня интереснейшего путешествия. Получила огромное удовольствие от похода и общения. Екатерина и
И
14 фев 2024
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную погоду. Ребята большие молодцы. Григорий провел экскурсию по Немецкому просто замечательно. Всем огромное спасибо.
Очень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холоднуюОчень хорошо организован, гид Анастасия просто чудо. На турбазе вообще принимали как родных, несмотря на холодную

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