Поход на Сейдозеро произвел огромное впечатление! Гиды, участники, погода, природа - все было супер!

Чудесные гиды Катя и Дима с первой же минуты, еще в микроавтобусе, смогли создать дружественную и непринужденную атмосферу в группе. В походе с ними было надежно, весело, интересно и очень комфортно!

Участники сразу же прониклись общим духом приключений и романтики, интересно проводили время, поддерживали друг друга в затруднительных ситуациях. Природные ландшафты не оставили никого равнодушными: мы увидели величественные и суровые просторы, дремучий лес, бесконечные камни и "марсианские" пейзажи. Услышали разные истории и легенды об этих местах и о великане Куйве, увидели его "портрет" на скале, поднялись на смотровую площадку и увидели с высоты священное озеро Сейдъявр. Я думаю, каждый испытал себя и проверил на прочность в этом путешествии, и оно надолго останется в наших сердцах.