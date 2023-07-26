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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Прибытие на место старта. ЛГОК - перевал Эльморайок
09:00 Трансфер группы из г. Мурманска до места старта в п. Ревда.
11:00 Наш путь будет пролегать через ЛГОК (Ловозерский горно-добывающий комбинат), перевал Эльморайок.
Преодолев подъем и спуск, мы попадем в долину ручья Эльморайок, который впадает в Сейдозеро.
Остановка на полевой обед.
Далее мы пойдем через лес и озеро.
Маршрут очень красивый. Мы будем останавливаться не только для отдыха и фотографий, но и для возможности набрать воды.
Организация стоянки, ужин (горячая еда).
Переход к Сейдозеру
Прогулки у озера, осмотр Куйвы, бирюзовой реки.
Если позволит погода сможем подняться на склоны сопок, откуда открываются прекрасные виды на озеро или пройтись до домика охотника тропами вдоль озера.
Переход через перевал и финиш на руднике
Завтрак.
Сбор лагеря.
Начала пешего возвращения — время в пути 5–6 часов, с остановками на перекус, фотографирование.
Переход через перевал и финиш на руднике.
Возвращение в г. Мурманск.
Вероятное время возвращения — 22:00.
Рекомендуем планировать свой вылет не ранее 23:59 дня окончания тура.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Стоимость тура — 16 000 руб. /чел.
Стоимость тура для жителей Мурманской области и лиц, имеющих льготы по оплате посещения ООПТ — 14 245 руб. /чел.
Скидки:
- для тех, у кого свое снаряжение (палатка, спальник, коврик) — 1 200 руб.;
- для групп от 3 человек — 5%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что входит
- 3-разовое питание на маршруте
- Прокат общегруппового снаряжения (включая палатки)
- Инструктор
- Автотранспортные переезды
- Групповая аптечка
Что не входит
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска
- Плата за посещение особо охраняемой природной территории
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- треккинговые палки;
- рюкзак около 60 литров;
- дождевик;
- 2 комплекта сменной одежды;
- пару комплектов термобелья;
- сменную обувь;
- средства от комаров;
- средства личной гигиены;
- палатка (можно взять напрокат);
- спальник;
- коврик (пенка);
- посуда (миска, кружка, ложка, нож).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по возрасту?
Да, маршрут достаточно сложный, поэтому к участию в туре приглашаются дети с 14 лет в сопровождении взрослых. Максимальный порог зависит от физического состояния человека.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Чудесные гиды Катя и Дима с первой же минуты, еще в микроавтобусе, смогли создать дружественную и непринужденную атмосферу в группе. В походе с ними было надежно, весело, интересно и очень комфортно!
Участники сразу же прониклись общим духом приключений и романтики, интересно проводили время, поддерживали друг друга в затруднительных ситуациях. Природные ландшафты не оставили никого равнодушными: мы увидели величественные и суровые просторы, дремучий лес, бесконечные камни и "марсианские" пейзажи. Услышали разные истории и легенды об этих местах и о великане Куйве, увидели его "портрет" на скале, поднялись на смотровую площадку и увидели с высоты священное озеро Сейдъявр. Я думаю, каждый испытал себя и проверил на прочность в этом путешествии, и оно надолго останется в наших сердцах.