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От океана до белоснежных гор: выезд-перезагрузка в Мурманск, Териберку и на «Большой Вудъявр»

Поохотиться за северным сиянием, побывать на кладбище кораблей и погулять по берегу Баренцева моря
За 3 дня мы покажем вам такой разный, удивительный и впечатляющий Кольский. Начнём в Мурманске, где осмотрим мемориал «Алёша» и подводные аппараты-батипланы. Заглянем в город Кола, древнейший в регионе, чтобы
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погулять по Саду камней и подняться на Абрам-Мыс.

Посетим Териберку, где пройдём по каменному пляжу с круглыми валунами, сфотографируем торчащие из-под тёмных вод остовы кораблей и доберёмся до Батарейского водопада, впадающего прямо в море.

В последний день поедем на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», где желающие смогут прокатиться на лыжах и сноуборде.

А ещё вас ждёт охота за северным сиянием — если повезёт, увидим, как над тундрой вспыхивают яркие огни.

5
1 отзыв
От океана до белоснежных гор: выезд-перезагрузка в Мурманск, Териберку и на «Большой Вудъявр»
От океана до белоснежных гор: выезд-перезагрузка в Мурманск, Териберку и на «Большой Вудъявр»
От океана до белоснежных гор: выезд-перезагрузка в Мурманск, Териберку и на «Большой Вудъявр»

Описание тура

Организационные детали

Обязательно тепло одевайтесь!

Летом катание на лыжах заменяем поездкой в горы Кировска или Ловозерские тундры.

Программа тура по дням

1 день

Мемориал «Алёша», город Кола, Сад камней, Абрам-Мыс и поиски северного сияния

Встретимся в аэропорту Мурманска и отправимся на обзорную экскурсию. За день увидим главные достопримечательности города, прогуляемся по центру, полюбуемся видом на Кольский залив и сделаем фото на память.

Посетим мемориал «Алёша» на Зелёном мысе и посмотрим подводные аппараты-батипланы, используемые для исследований в арктических водах. Заедем в Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь, затем увидим Великую Мурманскую стену — самый длинный жилой дом России.

Продолжим маршрут в городе Кола, древнейшем на полуострове. Заглянем в Сад камней и поднимемся на Абрам-Мыс, откуда открывается панорама Мурманска. Завершим день на арктическом пляже с расписными лодками у холодного моря. А с наступлением темноты отправимся на поиски северного сияния.

Мемориал «Алёша», город Кола, Сад камней, Абрам-Мыс и поиски северного сиянияМемориал «Алёша», город Кола, Сад камней, Абрам-Мыс и поиски северного сиянияМемориал «Алёша», город Кола, Сад камней, Абрам-Мыс и поиски северного сиянияМемориал «Алёша», город Кола, Сад камней, Абрам-Мыс и поиски северного сиянияМемориал «Алёша», город Кола, Сад камней, Абрам-Мыс и поиски северного сияния
2 день

Путешествие в Териберку: кладбище кораблей, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопад

Отправимся в Териберку через тундру. По пути сделаем 2 остановки — у ветропарка и на перевале у горы Эривейв, откуда открываются северные пейзажи.

В Териберке пройдёт обзорная экскурсия. Мы посетим кладбище кораблей, увидим пляж «Яйца драконов» и прогуляемся по берегу Баренцева моря. Затем отправимся к водопаду, в зимний период домчим до него на снегоходах.

Путешествие в Териберку: кладбище кораблей, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопадПутешествие в Териберку: кладбище кораблей, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопадПутешествие в Териберку: кладбище кораблей, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопадПутешествие в Териберку: кладбище кораблей, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопад
3 день

Горнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выезда

Отправимся в горнолыжный центр «Большой Вудъявр». По желанию и за доплату вы сможете прокатиться на лыжах или сноуборде по снежным трассам. А затем у желающих будет возможность посетить Музей камня и познакомиться с коллекцией минералов и пород Кольского региона. К 21:00 доставим вас в аэропорт.

Летом катание на лыжах заменяем поездкой в горы Кировска или Ловозерские тундры.

Горнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выездаГорнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выездаГорнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выездаГорнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выездаГорнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выездаГорнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выездаГорнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выезда

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

ТарифСтоимость
Участник70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы по маршруту
  • Трансферы из/в аэропорт
  • Экскурсии по программе
  • Входные билеты
  • Экипировка для катания на снегоходах
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Катание на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий
Виталий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 270 туристов
Мы группа гидов. Работаем больше 4 лет. Проводим как однодневные, так и многодневные экскурсии. Очень любим и уважаем природу, поэтому летом проводим пешие программы по Кольскому полуострову.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Замечательный тур для тех, кто хочет увидеть настоящую, дикую природу Заполярья. Маршрут «От океана до снежных гор» продуман до мелочей: мы побывали в самых красивых местах — от знаменитых кладбищ
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кораблей в Териберке до заснеженных склонов Хибин. Контраст между бескрайними просторами океана и величественными горами поражает. Организация на высшем уровне, трансфер комфортный, а гид — настоящий знаток своего дела. Спасибо за вашу работу и за то, что показываете нам такую красоту!

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Тур входит в следующие категории Мурманска

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