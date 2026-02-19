От океана до белоснежных гор: выезд-перезагрузка в Мурманск, Териберку и на «Большой Вудъявр»
Поохотиться за северным сиянием, побывать на кладбище кораблей и погулять по берегу Баренцева моря
За 3 дня мы покажем вам такой разный, удивительный и впечатляющий Кольский. Начнём в Мурманске, где осмотрим мемориал «Алёша» и подводные аппараты-батипланы. Заглянем в город Кола, древнейший в регионе, чтобы читать дальшеуменьшить
погулять по Саду камней и подняться на Абрам-Мыс.
Посетим Териберку, где пройдём по каменному пляжу с круглыми валунами, сфотографируем торчащие из-под тёмных вод остовы кораблей и доберёмся до Батарейского водопада, впадающего прямо в море.
В последний день поедем на горнолыжный комплекс «Большой Вудъявр», где желающие смогут прокатиться на лыжах и сноуборде.
А ещё вас ждёт охота за северным сиянием — если повезёт, увидим, как над тундрой вспыхивают яркие огни.
Летом катание на лыжах заменяем поездкой в горы Кировска или Ловозерские тундры.
Программа тура по дням
1 день
Мемориал «Алёша», город Кола, Сад камней, Абрам-Мыс и поиски северного сияния
Встретимся в аэропорту Мурманска и отправимся на обзорную экскурсию. За день увидим главные достопримечательности города, прогуляемся по центру, полюбуемся видом на Кольский залив и сделаем фото на память.
Посетим мемориал «Алёша» на Зелёном мысе и посмотрим подводные аппараты-батипланы, используемые для исследований в арктических водах. Заедем в Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь, затем увидим Великую Мурманскую стену — самый длинный жилой дом России.
Продолжим маршрут в городе Кола, древнейшем на полуострове. Заглянем в Сад камней и поднимемся на Абрам-Мыс, откуда открывается панорама Мурманска. Завершим день на арктическом пляже с расписными лодками у холодного моря. А с наступлением темноты отправимся на поиски северного сияния.
2 день
Путешествие в Териберку: кладбище кораблей, пляж «Яйца драконов», Батарейский водопад
Отправимся в Териберку через тундру. По пути сделаем 2 остановки — у ветропарка и на перевале у горы Эривейв, откуда открываются северные пейзажи.
В Териберке пройдёт обзорная экскурсия. Мы посетим кладбище кораблей, увидим пляж «Яйца драконов» и прогуляемся по берегу Баренцева моря. Затем отправимся к водопаду, в зимний период домчим до него на снегоходах.
3 день
Горнолыжный центр «Большой Вудъявр» и завершение выезда
Отправимся в горнолыжный центр «Большой Вудъявр». По желанию и за доплату вы сможете прокатиться на лыжах или сноуборде по снежным трассам. А затем у желающих будет возможность посетить Музей камня и познакомиться с коллекцией минералов и пород Кольского региона. К 21:00 доставим вас в аэропорт.
Летом катание на лыжах заменяем поездкой в горы Кировска или Ловозерские тундры.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
Тариф
Стоимость
Участник
70 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Трансферы по маршруту
Трансферы из/в аэропорт
Экскурсии по программе
Входные билеты
Экипировка для катания на снегоходах
Что не входит в цену
Билеты до Мурманска и обратно
Проживание
Питание
Катание на горнолыжном курорте «Большой Вудъявр»
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, 12:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, 21:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 270 туристов
Мы группа гидов. Работаем больше 4 лет. Проводим как однодневные, так и многодневные экскурсии. Очень любим и уважаем природу, поэтому летом проводим пешие программы по Кольскому полуострову.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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lianhao
Замечательный тур для тех, кто хочет увидеть настоящую, дикую природу Заполярья. Маршрут «От океана до снежных гор» продуман до мелочей: мы побывали в самых красивых местах — от знаменитых кладбищ читать дальшеуменьшить
кораблей в Териберке до заснеженных склонов Хибин. Контраст между бескрайними просторами океана и величественными горами поражает. Организация на высшем уровне, трансфер комфортный, а гид — настоящий знаток своего дела. Спасибо за вашу работу и за то, что показываете нам такую красоту!
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