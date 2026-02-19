Встретимся в аэропорту Мурманска и отправимся на обзорную экскурсию. За день увидим главные достопримечательности города, прогуляемся по центру, полюбуемся видом на Кольский залив и сделаем фото на память.

Посетим мемориал «Алёша» на Зелёном мысе и посмотрим подводные аппараты-батипланы, используемые для исследований в арктических водах. Заедем в Свято-Троицкий Феодоритов Кольский монастырь, затем увидим Великую Мурманскую стену — самый длинный жилой дом России.

Продолжим маршрут в городе Кола, древнейшем на полуострове. Заглянем в Сад камней и поднимемся на Абрам-Мыс, откуда открывается панорама Мурманска. Завершим день на арктическом пляже с расписными лодками у холодного моря. А с наступлением темноты отправимся на поиски северного сияния.