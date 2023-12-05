Если вы любите природу и хотите увидеть северную тундру воочию, дотронуться до эха Великой Отечественной войны, вам просто необходимо побывать на полуостровах Средний и Рыбачий! Мы поможем вам проникнуться невероятной атмосферой суровой природы Арктики и познакомим с уникальной историей этих мест.
Ближайшие даты:
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Что вас ожидает:
- Граница линии фронта на подступах к Мурманску
- «Старая немецкая» (Швабская) дорога через хребет Муста-Тунтури
- Памятник защитникам Рыбачьего
- Укрепления на хребте Муста-Тунтури (там же Музей обороны полуостровов Рыбачий и Средний)
- «Два брата» — скальные останцы на северном берегу полуострова Средний
- Мыс Немецкий — самая северная континентальная точка европейской части России
- Мыс Кекурский — высокий скальный мыс с шикарными видами на округу
- Территории военного аэродрома Пуманки в период ВОВ
- Локации зависят от маршрута
Описание
На краю Кольского полуостроваПолуостров Рыбачий — это самая северная точка материковой России к Северному Ледовитому океану. Местные берега сложены из сланцевых серых и черных пород, над которыми во внутренней части Рыбачего располагаются покрытые тундровой растительностью сопки. Если вы любите природу и хотите увидеть летнюю тундру воочию, дотронуться до эха Великой Отечественной войны, вам просто необходимо побывать на полуостровах Средний и Рыбачий и проникнуться атмосферой! Память о Великой Отечественной войне Во время Великой Отечественной войны на полуострове и в прибрежных водах проходили ожесточённые бои между советскими и немецкими войсками. Слова песни Е. Жарковского и Н. Букина «Прощайте, скалистые горы» посвящены героям, державшим оборону на Рыбачьем и подступе к нему. Мы познакомим вас с историей полуострова в этот тяжелый период. Побываем на территории аэродрома Пуманки — бывшее финское поселение, а во времена ВОВ военный аэродром и место дислоцирования не только авиации, но и катерников. Однако история Рыбачьего — это не только ВОВ. Это и развитие рыболовного промысла, и уникальная география. Полуостров Рыбачий находится на Лапландском берегу Северного Ледовитого океана. Здесь — граница земли и неба, моря и суши, России и Норвегии. Важная информация:
- Экскурсию проводим с 10 июня по 15 октября, но с учетом природных условий.
- Дорога небыстрая, 5-6 часов в одну сторону. Советуем захватить «Драмину» туристам со слабым вестибулярным аппаратом.
- Периодически проводятся военные учения и закрывается въезд на полуостров. Если с вашей стороны все же поступает желание выехать — вы оплачиваете 8000 руб. за дорогу туда-обратно. Въезд могут открыть к нашему приезду, но гарантии нет.
- Одежда утепленная, можно взять водонепроницаемую. Погода очень изменчива, дуют ветра.
- Для въезда на полуостровов Средний и Рыбачий участники предоставляют свои ФИО.
- Обратите внимание. Территория полуостровов Рыбачий и Средний — зона регламентированного посещения для иностранных граждан. Въезд иностранные туристы согласовывают в Управлении ФСБ по Мурманской области.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспорт
- Услуги гида
- Что не входит
- Питание
- Проживание
- Одежда и обувь
- Место начала и завершения?
- В месте вашего пребывания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 16 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Встретим и привезем обратно в место вашего проживания.
- Дорога небыстрая, 5-6 часов в одну сторону. Советуем захватить «Драмину» туристам со слабым вестибулярным аппаратом.
- Экскурсию проводим с 10 июня по 15 октября, но с учетом природных условий.
- Выезд в 7 утра.
- Периодически проводятся военные учения и закрывается въезд на полуостров. Если с вашей стороны все же поступает желание выехать — вы оплачиваете 8000 руб. за дорогу туда-обратно. Въезд могут открыть к нашему приезду, но гарантии нет.
- Если Вы хотите ехать не более 1-2 чел. (без подсадки других людей) — доплата к поездке 7000 руб.
- Выезд вечером или ночью — 13000 руб. /чел.
- Одежда утепленная, можно взять водонепроницаемую. Погода очень изменчива, дуют ветра.
- Для въезда на полуостровов Средний и Рыбачий участники предоставляют свои ФИО.
- Обратите внимание. Территория полуостровов Рыбачий и Средний — зона регламентированного посещения для иностранных граждан. Въезд иностранные туристы согласовывают в Управлении ФСБ по Мурманской области
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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