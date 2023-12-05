На краю Кольского полуострова

Экскурсию проводим с 10 июня по 15 октября, но с учетом природных условий.

Дорога небыстрая, 5-6 часов в одну сторону. Советуем захватить «Драмину» туристам со слабым вестибулярным аппаратом.

Периодически проводятся военные учения и закрывается въезд на полуостров. Если с вашей стороны все же поступает желание выехать — вы оплачиваете 8000 руб. за дорогу туда-обратно. Въезд могут открыть к нашему приезду, но гарантии нет.

Одежда утепленная, можно взять водонепроницаемую. Погода очень изменчива, дуют ветра.

Для въезда на полуостровов Средний и Рыбачий участники предоставляют свои ФИО.

Обратите внимание. Территория полуостровов Рыбачий и Средний — зона регламентированного посещения для иностранных граждан. Въезд иностранные туристы согласовывают в Управлении ФСБ по Мурманской области.

Полуостров Рыбачий — это самая северная точка материковой России к Северному Ледовитому океану. Местные берега сложены из сланцевых серых и черных пород, над которыми во внутренней части Рыбачего располагаются покрытые тундровой растительностью сопки. Если вы любите природу и хотите увидеть летнюю тундру воочию, дотронуться до эха Великой Отечественной войны, вам просто необходимо побывать на полуостровах Средний и Рыбачий и проникнуться атмосферой! Память о Великой Отечественной войне Во время Великой Отечественной войны на полуострове и в прибрежных водах проходили ожесточённые бои между советскими и немецкими войсками. Слова песни Е. Жарковского и Н. Букина «Прощайте, скалистые горы» посвящены героям, державшим оборону на Рыбачьем и подступе к нему. Мы познакомим вас с историей полуострова в этот тяжелый период. Побываем на территории аэродрома Пуманки — бывшее финское поселение, а во времена ВОВ военный аэродром и место дислоцирования не только авиации, но и катерников. Однако история Рыбачьего — это не только ВОВ. Это и развитие рыболовного промысла, и уникальная география. Полуостров Рыбачий находится на Лапландском берегу Северного Ледовитого океана. Здесь — граница земли и неба, моря и суши, России и Норвегии. Важная информация: