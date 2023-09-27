1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Отправиться на край света - к захватывающим дух пейзажам (программа «всё включено»)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 52 000₽ за всё до 8 чел.
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ВВиктория27 сентября 2023Благодарим Евгения за чудесную поездку. Экскурсия на целый день, но зато получили полное представление о красотах Среднего и Рыбачего, чтобы вернуться еще раз. У кого ограничено время на посещение, это отличная поездка. Спасибо еще раз и успехов.
- ИИгорь8 сентября 2023Огромное спасибо Юрию! Водопады, тундра, море - все как хотели) + мягкое повествование об истории! Все прошло отлично!
- ДДенис29 августа 2023Посетили полуостров Рыбачий благодаря организованному Юрием туру - мы довольны, успели все, что хотели, никуда не спешили и ехали с комфортом!
- ТТатьяна15 августа 2023Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам,
- ВВалерия30 июля 2023Русский Север суров и прекрасен! На прошлой неделе побывала на п-ве Рыбачий, впечатлений хватит надолго. Даже в пасмурную погоду северная природа захватывает
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Полуостров Рыбачий»
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