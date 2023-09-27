Экскурсии на полуостров Рыбачий из Мурманска

Найдено 3 экскурсии в категории «Полуостров Рыбачий» в Мурманске, цены от 14 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Отправиться на край света - к захватывающим дух пейзажам (программа «всё включено»)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 52 000 за всё до 8 чел.
Киты и водопады - в мини-группе
🚗 На машине
🚤 На катере
Фотопрогулка
11 часов
Киты и водопады - в мини-группе
Путешествие из Мурманска по Кольскому полуострову с фотоохотой на китов и дегустацией морепродуктов
Начало: в Мурманске
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • В
    Виктория
    27 сентября 2023
    Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
    Благодарим Евгения за чудесную поездку. Экскурсия на целый день, но зато получили полное представление о красотах Среднего и Рыбачего, чтобы вернуться еще раз. У кого ограничено время на посещение, это отличная поездка. Спасибо еще раз и успехов.
  • И
    Игорь
    8 сентября 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Огромное спасибо Юрию! Водопады, тундра, море - все как хотели) + мягкое повествование об истории! Все прошло отлично!
  • Д
    Денис
    29 августа 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Посетили полуостров Рыбачий благодаря организованному Юрием туру - мы довольны, успели все, что хотели, никуда не спешили и ехали с комфортом!
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам,
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    мы посетили все места, которые хотели. Программа была насыщенная, Евгений очень постарался, чтобы мы ничего не пропустили и всё успели. Общение было комфортным, рассказы интересными. Однозначно буду рекомендовать друзьям!

  • В
    Валерия
    30 июля 2023
    Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
    Русский Север суров и прекрасен! На прошлой неделе побывала на п-ве Рыбачий, впечатлений хватит надолго. Даже в пасмурную погоду северная природа захватывает
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    дух, мощь и энергетика невероятные. Это действительно край света! Но несмотря на потрясающие виды и действительно отличную организацию поездки (организаторам спасибо!) порекомендовать тур не могу. Физически он очень тяжелый. По времени поездка заняла 21 час, из которых 12 часов - непрерывная тряска по бездорожью. Дороги не просто плохие, в отдельных местах их нет вообще. Я достаточно опытный путешественник, но даже меня вымотало сильно. Рекомендую всем рассматривать туры на Рыбачий длительностью 2-3 дня. Поверьте, впечатления того будут стоить, сможете объехать весь полуостров и действительно насладитесь поездкой.

    Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Полуостров Рыбачий»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
  2. Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
  3. Киты и водопады - в мини-группе
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Полуостров Рыбачий" можно забронировать 3 экскурсии от 14 500 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 15 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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