Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»

Открыть место силы в окрестностях Мурманска, прикоснуться к загадкам Севера и насладиться природой

5
5 отзывов
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Кольский полуостров богат таинственными артефактами, среди которых есть и каменные лабиринты. Мы отправимся к одному из них — загадочному «Вавилону». На вершине сопки вы рассмотрите любопытное сооружение и попробуете ощутить его необычную энергетику.

А из листьев и ягод, собранных по пути, приготовим чай с лесным десертом и устроим пикник с прекрасными видами на тундру.
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Активная прогулка к лабиринту «Вавилон»
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

🌀 До точки старта мы доберёмся на машине и начнём наш несложный поход (7 км туда-обратно). По пути к лабиринту поговорим о верованиях коренных народов Севера, значении сейдов и гурий, а также о таинственных культовых местах, которые то тут, то там находят в нашем регионе.

🌀 Во время прогулки вы наглядно познакомитесь с основными растениями и ягодами кольского края. Из листьев потом приготовим чай, а ягоды пойдут в качестве десерта (но взять перекус из Мурманска тоже можно!).

🌀 На вершине сопки (240 м над уровнем моря) вы окинете взглядом просторы мурманской лесотундры и тундры. У нас всегда с собой бинокль, чтобы получше разглядеть окрестности.

🌀 И главное — лабиринт! Изучим его, попробуем найти выход и попытаемся прочувствовать энергетику места, пройдя по «Вавилону» босиком. В округе вы заметите, что и природа здесь особенная — а что именно выдаёт место силы, вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали

  • Мы организуем трансфер на легковом автомобиле или минивэне. Вы также можете приехать к точке старта самостоятельно.
  • Общая протяженность пешего маршрута 7 км
  • Возьмите с собой перекус для пикника
  • Сезонность маршрута: с конца мая до конца сентября
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе гостиницы Park Inn или у места старта пешего маршрут (в районе Верхне-Ростинского кольца)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
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2
1
Ю
1 авг 2023
Отзыв, на самом деле, на прогулку на сопку Мишукова - в процессе заменили. Иван также порекомендовал другое время, чтобы было меньше других людей на месте.
Ездили с Катей. Экскурсия понравилась, подъем достаточно комфортный, хотя это все же подъем, а не легкая прогулка по равнине. Виды прекрасные, по дороге еще и ягоды и растения разные увидели. Наверху вкусный чай попили нашей небольшой компанией, потом Катя еще завезла нас на водопад и Абрам Мыс - спасибо ей, очень старалась нас порадовать.
Из моментов, которые хорошо бы исправить. 1) Я не знаю где и что я читала перед поездкой, но я заранее приобрела специальные бахиллы, они пригодились при переходе через небольшое болотце. Другая участница экскурсии об этом не знала - расстроилась. Желательно предупреждать. 2) Не понравился организационный момент - когда общаешься с Иваном, потом звонит Светлана, уточняет адрес и время, а непосредственно в день поездки звонит Катя и говорит, что гидом будет она и тоже уточняет адрес. Как бы не чувствуешь себя желанным гостем, настроение портится. Понятно, что бывают накладки, но хорошо бы таких моментов избегать
Отзыв, на самом деле, на прогулку на сопку Мишукова - в процессе заменили. Иван также порекомендовалОтзыв, на самом деле, на прогулку на сопку Мишукова - в процессе заменили. Иван также порекомендовалОтзыв, на самом деле, на прогулку на сопку Мишукова - в процессе заменили. Иван также порекомендовалОтзыв, на самом деле, на прогулку на сопку Мишукова - в процессе заменили. Иван также порекомендовалОтзыв, на самом деле, на прогулку на сопку Мишукова - в процессе заменили. Иван также порекомендовал
Виктория
19 июля 2023
Отличная душевная прогулка получилась)
Виды потрясающие, вкус кофе на вершине после непростого подъема ну просто восхитительный💔 А попрыгать босиком на мхе было лучшим решением😁
Гид Татьяна очень открытый позитивный человек, располагающий к себе. Буду советовать экскурсию знакомым. Спасибо!)
Отличная душевная прогулка получилась)Отличная душевная прогулка получилась)Отличная душевная прогулка получилась)Отличная душевная прогулка получилась)Отличная душевная прогулка получилась)
Екатерина
17 июля 2023
Прекрасная экскурсия,очень красивые виды нам показали. экскурсоводы ответили на все вопросы,никуда не торопили,все прошло отлично!
Регина
14 июля 2023
Замечательная экскурсия! Впечатляющие виды! Гид 👍
Замечательная экскурсия! Впечатляющие виды! Гид 👍Замечательная экскурсия! Впечатляющие виды! Гид 👍Замечательная экскурсия! Впечатляющие виды! Гид 👍Замечательная экскурсия! Впечатляющие виды! Гид 👍Замечательная экскурсия! Впечатляющие виды! Гид 👍Замечательная экскурсия! Впечатляющие виды! Гид 👍
Е
6 июля 2023
Очень хорошая экскурсия к Северному Лабиринту! Иван, как истинный знаток этих мест, провел нас неведомыми тропами и показал удивительное место. Отдельное ему спасибо за жизнелюбие, эрудицию и креативность в общении с людьми. Север плохих людей не держит.
Иван очень хорошо проводит экскурсии. Хорошо одет. Эрудирован. Вежлив, оптимистичен и всё делает с максимальной самоотдачей. Видно, что он любит свой край, свою работу и людей. Желаем, чтобы и дальше всё было ещё лучше. И ещё желаем, чтобы экскурсии не превратились в рутину.

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