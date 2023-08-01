Кольский полуостров богат таинственными артефактами, среди которых есть и каменные лабиринты. Мы отправимся к одному из них — загадочному «Вавилону». На вершине сопки вы рассмотрите любопытное сооружение и попробуете ощутить его необычную энергетику. А из листьев и ягод, собранных по пути, приготовим чай с лесным десертом и устроим пикник с прекрасными видами на тундру.

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Описание

Что вас ожидает

🌀 До точки старта мы доберёмся на машине и начнём наш несложный поход (7 км туда-обратно). По пути к лабиринту поговорим о верованиях коренных народов Севера, значении сейдов и гурий, а также о таинственных культовых местах, которые то тут, то там находят в нашем регионе.

🌀 Во время прогулки вы наглядно познакомитесь с основными растениями и ягодами кольского края. Из листьев потом приготовим чай, а ягоды пойдут в качестве десерта (но взять перекус из Мурманска тоже можно!).

🌀 На вершине сопки (240 м над уровнем моря) вы окинете взглядом просторы мурманской лесотундры и тундры. У нас всегда с собой бинокль, чтобы получше разглядеть окрестности.

🌀 И главное — лабиринт! Изучим его, попробуем найти выход и попытаемся прочувствовать энергетику места, пройдя по «Вавилону» босиком. В округе вы заметите, что и природа здесь особенная — а что именно выдаёт место силы, вы узнаете на экскурсии.

Организационные детали