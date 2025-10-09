Мои заказы

Долина Славы, Лиинахамари, полуостров Немецкий - из Мурманска

Увидеть Крайний Север во всей дикой красе и совершить треккинг до Голубой лагуны
Вас ждёт однодневное путешествие к берегам Печенгской губы.

Впереди — памятные места Великой Отечественной войны, исторические объекты и живописные северные пейзажи.

Вы пройдёте по старой немецкой дороге, заглянете в катакомбы, увидите знаменитый портрет Ленина на скале и отдохнёте на диких пляжах полуострова Немецкий. Узнаете дух настоящего приключения!
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

7:30 — заберём вас от места проживания в Мурманске. Короткий инструктаж по технике безопасности — и выдвигаемся в путь
8:00 — выезд в Лиинахамари. Дорога проходит по суровым северным ландшафтам
9:00 — мемориальный комплекс «Долина Славы». Вы узнаете о боях, которые шли в этих местах в годы войны. Короткая прогулка среди мемориалов
9:40 — кофе-брейк в кафе «Титовка». Свежесваренный кофе, пироги и вид на снежные просторы
10:30 — прибытие в Лиинахамари. Проезжаем КПП и начинаем знакомство с удивительным местом, которое было закрытым военным портом
В программе:

  • Форштевень боевого корабля, врезанный в скалу — символ посёлка
  • Портрет Ленина на отвесной скале
  • Обзорная экскурсия по Лиинахамари
  • Кольца обороны — загадочные круги времён Второй мировой

11:30 — выезд на старую немецкую дорогу. Будем двигатьсся по следам истории: увидим брошенные укрепления, бетонки, линии фронта
13:00 — привал перед треккингом и перекус: чай, пироги и северный воздух — простой и честный обед в полевых условиях
13:40 — поход на полуостров Немецкий. Маршрут пролегает по дикой местности. Впереди:

  • Старая немецкая дорога
  • Возможный спуск в катакомбы
  • Прогулки по каменистым пляжам и скалам у моря
17:00 — Голубая лагуна. Выход к берегу — финальная точка маршрута. Здесь можно задержаться, послушать шум воды и прочувствовать масштаб Севера20:00 — переход обратно к автомобилю20:15 — выезд в Мурманск22:00 — прибытие в город. День заканчивается там же, где начался — но вы возвращаетесь с новой историей и новым взглядом на Крайний Север

Организационные детали

  • Для поездки необходимо заранее получить пропуск — самостоятельно или через нас. Он оформляется в течение 14 дней
  • Едем на авто Nissan Patrol, Toyota Land Cruiser или УАЗ Патриот
  • Будьте готовы много ходить и трезво оценивайте свои силы
  • Кофе-брейк в кафе оплачивается дополнительно — 600 ₽ за чел.
  • С вами буду я или другой сопровождающий из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет20 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
От места вашего прибывания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 80 туристов
Приветствую! Меня зовут Сергей. Уже 4 года я организую уникальные и незабываемые путешествия. За это время я провёл более 300 туров по Мурманской области в направлениях: Териберка, Хибины, полуостров Рыбачий, Ловозёрские тундры, Терский берег и др. Работаю в команде с ответственными, доброжелательными и общительными гидами. У нас индивидуальный подход к каждому гостю. Будем рады открыть для вас Русский Север!
Отзывы и рейтинг

Ю
Юсюмбели
9 окт 2025
Вчера сбылась мечта и я побывала на полуострове Немецкий. Группа в это время года не набралась, да и для поездки нужен пропуск, а чтоб его сделать нужно время. У меня
получился индивидуальный тур, где моим гидом был Кирилл и водитель Дмитрий. Абсолютное чувство безопасности когда с тобой такие люди. Кирилл - это ходячая энциклопедия и огромная любовь к своему краю. Мы оставили машину не далеко от Лиинахамари, так как дальше было бездорожье. Мы прошли маршрут до самого берега Баренцева моря. Природа - это неописуемая красота: кристально чистые озера с вкуснейшей водой, ягоды, грибы, мох и многое другое. Ощущение, что ты идешь по ковру созданным природой. Это интересные скалы с вкраплением различных минералов. Это места, где практически дикая природа. Мы вышли к прекрасному фьорду до которого можно добраться только своим ходом или на лодке по морю. Прозрачная вода и чистый песок. Стоя на скалах ты видишь дно глубиной до 10 метров, а то и больше. В скалах еще остались, со времен Великой Отечественной Войны, немецкие сооружения и орудия. Это очень познавательно. Я побывала и в голубой лагуне, где вода небесно-голубого цвета и настолько прозрачная, что видно морских обитателей. На берегу встречаются кораллы, ежи, гребешки. И обратно в путь к месту, где мы оставили машину. Это был не забываемый день. Эмоции!!! Огромное спасибо Кириллу и Дмитрию! Всем рекомендую этот захватывающий тур! Спасибо и организатору Сергею, который ответил на все мои вопросы в переписке, когда я готовилась к поездке.

