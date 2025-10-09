читать дальше

получился индивидуальный тур, где моим гидом был Кирилл и водитель Дмитрий. Абсолютное чувство безопасности когда с тобой такие люди. Кирилл - это ходячая энциклопедия и огромная любовь к своему краю. Мы оставили машину не далеко от Лиинахамари, так как дальше было бездорожье. Мы прошли маршрут до самого берега Баренцева моря. Природа - это неописуемая красота: кристально чистые озера с вкуснейшей водой, ягоды, грибы, мох и многое другое. Ощущение, что ты идешь по ковру созданным природой. Это интересные скалы с вкраплением различных минералов. Это места, где практически дикая природа. Мы вышли к прекрасному фьорду до которого можно добраться только своим ходом или на лодке по морю. Прозрачная вода и чистый песок. Стоя на скалах ты видишь дно глубиной до 10 метров, а то и больше. В скалах еще остались, со времен Великой Отечественной Войны, немецкие сооружения и орудия. Это очень познавательно. Я побывала и в голубой лагуне, где вода небесно-голубого цвета и настолько прозрачная, что видно морских обитателей. На берегу встречаются кораллы, ежи, гребешки. И обратно в путь к месту, где мы оставили машину. Это был не забываемый день. Эмоции!!! Огромное спасибо Кириллу и Дмитрию! Всем рекомендую этот захватывающий тур! Спасибо и организатору Сергею, который ответил на все мои вопросы в переписке, когда я готовилась к поездке.