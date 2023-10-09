1 чел.
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Индивидуальная
13 часов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Отправиться на край света - к захватывающим дух пейзажам (программа «всё включено»)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 52 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
13 часов
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга9 октября 2023Отличное приключение! Конечно, в летний период с длинным световым днем, выехать было бы лучше. Экускурсия очень насыщенная. Виды просто потрясающие!
- ВВиктория27 сентября 2023Благодарим Евгения за чудесную поездку. Экскурсия на целый день, но зато получили полное представление о красотах Среднего и Рыбачего, чтобы вернуться еще раз. У кого ограничено время на посещение, это отличная поездка. Спасибо еще раз и успехов.
- ИИгорь8 сентября 2023Огромное спасибо Юрию! Водопады, тундра, море - все как хотели) + мягкое повествование об истории! Все прошло отлично!
- ДДенис29 августа 2023Посетили полуостров Рыбачий благодаря организованному Юрием туру - мы довольны, успели все, что хотели, никуда не спешили и ехали с комфортом!
- ТТатьяна15 августа 2023Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам,
- ВВалерия30 июля 2023Русский Север суров и прекрасен! На прошлой неделе побывала на п-ве Рыбачий, впечатлений хватит надолго. Даже в пасмурную погоду северная природа захватывает
- ААндрей16 августа 2022Нам абсолютно все понравилось. Нас было 6 человек которые беспрерывно задавали гиду Игорю вопросы на которые он терпеливо отвечал. Много
- ЮЮлия20 августа 2021Однозначно рекомендую! В мире так мало осталось мест почти нетронутых цивилизацией, где природа сохранила свою первозданность. Надеюсь что благодарные туристы
- ГГалина22 июля 2021Экскурсия настолько красивая, что захватывает дух, - природа удивительна, переменчива и требует возвращения)) Военная история полуострова вызывает совершенно другие эмоции,
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Полуостров Средний»
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