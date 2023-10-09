Экскурсии на Полуостров Средний

Найдено 4 экскурсии в категории «Полуостров Средний» в Мурманске, цены от 28 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
13 отзывов
Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
Провести день наедине с магической природой Русского Севера
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
от 28 000 за всё до 3 чел.
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000 за всё до 7 чел.
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
2 отзыва
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Отправиться на край света - к захватывающим дух пейзажам (программа «всё включено»)
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 52 000 за всё до 8 чел.
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    9 октября 2023
    Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
    Отличное приключение! Конечно, в летний период с длинным световым днем, выехать было бы лучше. Экускурсия очень насыщенная. Виды просто потрясающие!
    читать дальше

    Долина славы, водопады, казалось бы тихой речушки Титовки, зеркальные озера, хребет Муста Тунтури, великолепный залив с изумрудной водой, скалы два брата и марсианские виды рыжих камней. Добавьте к этому лис, зайчиков, куропаток, сов. Вечером удивительное звездное небо и кусочек сияния. Мы счастливы. Планируем повторить летом!

  • В
    Виктория
    27 сентября 2023
    Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
    Благодарим Евгения за чудесную поездку. Экскурсия на целый день, но зато получили полное представление о красотах Среднего и Рыбачего, чтобы вернуться еще раз. У кого ограничено время на посещение, это отличная поездка. Спасибо еще раз и успехов.
  • И
    Игорь
    8 сентября 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Огромное спасибо Юрию! Водопады, тундра, море - все как хотели) + мягкое повествование об истории! Все прошло отлично!
  • Д
    Денис
    29 августа 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Посетили полуостров Рыбачий благодаря организованному Юрием туру - мы довольны, успели все, что хотели, никуда не спешили и ехали с комфортом!
  • Т
    Татьяна
    15 августа 2023
    Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
    Всё очень понравилось! Огромное спасибо нашему гиду Евгению за эти потрясающие 2 дня. У нас был индивидуальный тур по полуостровам,
    читать дальше

    мы посетили все места, которые хотели. Программа была насыщенная, Евгений очень постарался, чтобы мы ничего не пропустили и всё успели. Общение было комфортным, рассказы интересными. Однозначно буду рекомендовать друзьям!

  • В
    Валерия
    30 июля 2023
    Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
    Русский Север суров и прекрасен! На прошлой неделе побывала на п-ве Рыбачий, впечатлений хватит надолго. Даже в пасмурную погоду северная природа захватывает
    читать дальше

    дух, мощь и энергетика невероятные. Это действительно край света! Но несмотря на потрясающие виды и действительно отличную организацию поездки (организаторам спасибо!) порекомендовать тур не могу. Физически он очень тяжелый. По времени поездка заняла 21 час, из которых 12 часов - непрерывная тряска по бездорожью. Дороги не просто плохие, в отдельных местах их нет вообще. Я достаточно опытный путешественник, но даже меня вымотало сильно. Рекомендую всем рассматривать туры на Рыбачий длительностью 2-3 дня. Поверьте, впечатления того будут стоить, сможете объехать весь полуостров и действительно насладитесь поездкой.

    Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!
  • А
    Андрей
    16 августа 2022
    Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
    Нам абсолютно все понравилось. Нас было 6 человек которые беспрерывно задавали гиду Игорю вопросы на которые он терпеливо отвечал. Много
    читать дальше

    рассказывал про историю боевых действий во время второй мировой войны. Три раза нас вкусно покормил, включая горячий суп с фрикадельками на рыжих камнях. Экскурсия конечно не на 1 день, это лучше 2 дня, или даже 3! Север прекрасен. теперь мы хотим на Рыбачий)

    Нам абсолютно все понравилось. Нас было 6 человек которые беспрерывно задавали гиду Игорю вопросы на которые
  • Ю
    Юлия
    20 августа 2021
    Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
    Однозначно рекомендую! В мире так мало осталось мест почти нетронутых цивилизацией, где природа сохранила свою первозданность. Надеюсь что благодарные туристы
    читать дальше

    постараются сохранить это место для будущих поколений. Добираться трудно, но с Игорем это безопасно и если выбираться в такие места то только с надежным гидом и человеком который знает эти места от и до. Игорь абсолютно такой человек!!!!!! Обязательно вернемся с друзьями зимой в надежде увидеть северное сияние, естественно в компании Игоря.

  • Г
    Галина
    22 июля 2021
    Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
    Экскурсия настолько красивая, что захватывает дух, - природа удивительна, переменчива и требует возвращения)) Военная история полуострова вызывает совершенно другие эмоции,
    читать дальше

    эта часть экскурсии тоже произвела впечатление. Большое спасибо гиду за маршрут и настроение! Мы обязательно вернемся, но уже не на один день.

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Полуостров Средний»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. Северное джип-сафари на перевал Муста Тунтури
  2. Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
  3. Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
  4. Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Кладбище кораблей
  2. Самое главное
  3. Ледокол Ленин
  4. Мыс Абрам
  5. Набережная
  6. Морской вокзал
  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Полуостров Средний" можно забронировать 4 экскурсии от 28 000 до 52 000. Туристы уже оставили гидам 22 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте экскурсию в Мурманске на 2024 год по теме «Полуостров Средний», 22 ⭐ отзыва, цены от 28000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам