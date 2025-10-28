Мы станем вашими проводниками в удивительный мир Севера. Познакомим со знаменитым посёлком и покажем самые яркие локации. Расскажем об истории Старой и Новой Териберки, природе Заполярья и особенностях климата.
Вы увидите суровое Баренцево море, вспомните детство на гигантских пляжных качелях и перезагрузитесь на оленьей ферме.
Описание экскурсии
- Кладбище кораблей. Вы услышите, как появилось это место, и рассмотрите ржавые скелеты судов.
- Пляж «яйца дракона». Холодные волны Баренцева моря здесь разбиваются о причудливые камни, напоминающие яйца.
- Батарейский водопад с величественными бурыми скалами. Нам предстоят небольшие спуски и подъёмы, дорога в обе стороны — около 5 километров.
- Скелет кита — то, о чём многие спрашивают и хотят увидеть своими глазами.
- Оленья ферма. Вас ждёт встреча с оленями и добродушными хаски.
Организационные детали
- Едем на комфортабельном транспорте: Hyundai Starex, Volkswagen Caravelle, Toyota Fortuner, Nissan Murano, Газель, Mercedes-Benz Sprinter. Если вам нужно детское кресло — сообщите заранее.
- Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Дополнительные расходы
- Природный парк «Териберка»: для граждан России — 440 ₽; для иностранных граждан — 880 ₽.
- Оленья ферма — 200 ₽/чел.
- Трансфер на снегоходе (от Териберки до водопада зимой) — 1500 ₽/чел.
- Обед в кафе в Териберке (по желанию) — от 1500 ₽.
- Туалет — 50 ₽/чел.
ежедневно в 07:30
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы — команда гидов, увлечённых своим делом. Любим свой край всей душой и хотим поделиться с гостями своими знаниями, опытом и организовать комфортный отдых в Мурманске и области.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Д
Дарья
28 окт 2025
Поездка была замечательной, увидели всё по программе. Экскурсию провели отлично.
З
Запорожченко
3 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность вашему агентству и особенно нашему гиду Сергею за потрясающую поездку в Териберку!
Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в суровую и величественную красоту Кольского полуострова.
В
Владимир
23 сен 2025
Были вдвоем с женой 19 сентября. Нашим гидом был Дмитрий. Забрал нас утром на микроавтобусе. И в составе шести человек мы отправились в Териберку. По дороге Дмитрий рассказывал множество интересных
Н
Наталия
20 сен 2025
Хочу поделиться восторгом от нашей поездки в Териберку! Это был один из самых ярких дней во всём путешествии по Мурманской области, и огромная заслуга в этом нашего гида Владислава. Всё
Анна
18 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно! Безумно много новых впечатлений. От видов захватывает дух! Поездка прошла очень комфортно, и это большая заслуга нашего гида Алексея. Очень чуткий и внимательный, поможет с любой мелочью при необходимости - полное чувство безопасности. С большим удовольствием вернёмся в Териберку и будем рады вновь встретиться с Алексеем, чтобы послушать еще его истории про северный край. Спасибо большое! ❤️
г
галина
13 сен 2025
огромное спасибо за проф организацию поездки, превзошедшей ожидания от нее, во многом благодаря гиду по имени Алексей. с удовольствием рекомендую
А
Александра
10 сен 2025
Были на экскурсии в Териберке. Экскурсия оставила только положительные эмоции. Экскурсовод Никита, рассказал историю Мурманска и Териберки. Ко всем участникам группы был индивидуальный подход, он учитывал пожелания каждого. Экскурсия прошла познавательно и весело. Надеемся что еще раз представится возможность посетить Териберку с данной компанией.
И
Ирина
10 сен 2025
Сегодня мы были в Териберке. Экскурсию проводил гид Никита. Гид мастер своего дела, действительно любящий свою родину,рассказывает о ней с любовью,знает историю родного края. Спасибо Никите за его содержательный,интересный, насыщенный фактами рассказ.
Y
YUZHE
4 сен 2025
非常好的旅程，感谢Danial的热情导览！
Очень хорошая поездка, спасибо Даниалу за энтузиазма и гида!
B
Bozhou
26 авг 2025
Awesome tour. Great guide and great route.
Потрясающий тур. Отличный гид и отличный маршрут.
М
Мария
21 авг 2025
Поездка 100/10!!! Погода была немного экстремальная, но от этого только больше эмоций и впечатлений!!! Спасибо большое гиду Артему за арктическое путешествие, обязательно приедем сюда в снежное время)))
Денис
21 авг 2025
Поездка в Териберку для меня стала настоящим открытием. Я давно мечтал увидеть Северный Ледовитый океан и эти суровые пейзажи, но, честно говоря, даже не представлял, насколько это будет сильное впечатление.
Юлия
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия и рассказы экскурсовода
Т
Таисия
16 авг 2025
Волшебные и незабываемые ощущения от Териберки. Спасибо огромное Виталику и Андрею за экскурсию. Вы лучшие!
Елена
10 авг 2025
Спасибо большое организаторам этой экскурсии! Поездка выстроена идеально. Очень красивое сказочное место. Очень заботливый гид Алексей. Были учтены все потребности и интересы. Очень много интересной информации помимо любования красотами края. Комфортный мини-автобус. Очень рекомендую!
