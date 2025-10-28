Мои заказы

Териберка: почувствуй дыхание Севера

От кладбища кораблей до оленьей фермы - из Мурманска
Мы станем вашими проводниками в удивительный мир Севера. Познакомим со знаменитым посёлком и покажем самые яркие локации. Расскажем об истории Старой и Новой Териберки, природе Заполярья и особенностях климата.

Вы увидите суровое Баренцево море, вспомните детство на гигантских пляжных качелях и перезагрузитесь на оленьей ферме.
Время начала: 07:30

Описание экскурсии

  • Кладбище кораблей. Вы услышите, как появилось это место, и рассмотрите ржавые скелеты судов.
  • Пляж «яйца дракона». Холодные волны Баренцева моря здесь разбиваются о причудливые камни, напоминающие яйца.
  • Батарейский водопад с величественными бурыми скалами. Нам предстоят небольшие спуски и подъёмы, дорога в обе стороны — около 5 километров.
  • Скелет кита — то, о чём многие спрашивают и хотят увидеть своими глазами.
  • Оленья ферма. Вас ждёт встреча с оленями и добродушными хаски.

Организационные детали

  • Едем на комфортабельном транспорте: Hyundai Starex, Volkswagen Caravelle, Toyota Fortuner, Nissan Murano, Газель, Mercedes-Benz Sprinter. Если вам нужно детское кресло — сообщите заранее.
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.

Дополнительные расходы

  • Природный парк «Териберка»: для граждан России — 440 ₽; для иностранных граждан — 880 ₽.
  • Оленья ферма — 200 ₽/чел.
  • Трансфер на снегоходе (от Териберки до водопада зимой) — 1500 ₽/чел.
  • Обед в кафе в Териберке (по желанию) — от 1500 ₽.
  • Туалет — 50 ₽/чел.

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 07:30
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 137 туристов
Мы — команда гидов, увлечённых своим делом. Любим свой край всей душой и хотим поделиться с гостями своими знаниями, опытом и организовать комфортный отдых в Мурманске и области.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Д
Дарья
28 окт 2025
Поездка была замечательной, увидели всё по программе. Экскурсию провели отлично.
З
Запорожченко
3 окт 2025
Хочу выразить огромную благодарность вашему агентству и особенно нашему гиду Сергею за потрясающую поездку в Териберку!

Это было не просто путешествие, а настоящее погружение в суровую и величественную красоту Кольского полуострова.
читать дальше

Наш гид превратил поездку в захватывающее приключение. Он не только показал все знаковые места, но и нашел самые выигрышные, потрясающие ракурсы, которые остались на сотнях наших фотографий.

Его увлеченность, знания и любовь к этому краю были заразительны. Без него мы бы, наверное, просто прошли мимо многих красот, не понимая их истинной ценности.

Однозначно рекомендуем ваше агентство и этого гида всем, кто хочет увидеть настоящую Териберку! Спасибо за безупречную организацию!

В
Владимир
23 сен 2025
Были вдвоем с женой 19 сентября. Нашим гидом был Дмитрий. Забрал нас утром на микроавтобусе. И в составе шести человек мы отправились в Териберку. По дороге Дмитрий рассказывал множество интересных
читать дальше

фактов о крае. Меня поразило, что на каждый вопрос всегда был развернутый ответ или забавная история по теме) Приехав в Териберку, зашли в кафешку дайверов, где можно перекусить свежими морепродуктами или просто попить кофе. Дальше был собственно природный парк. Это не описать словами) Природа суровая, но настолько завораживающая, что дух захватывает. Дмитрий провел нас по всему парку, останавливаясь в ключевых местах и рассказывая интересные истории о местной природе. Поскольку с погодой нам повезло, мы смогли на все 100 процентов насладиться прогулкой. После мы поехали в поселок, где зашли в небольшой ресторанчик и пообедали. После прошлись по поселку. Я специально не задерживаюсь на перечислении всех мест, т. к. они есть в описании экскурсии. Поверьте, вас проведут по всем и даже больше) Данную экскурсию рекомендуем к посещению на 100 процентов, потому что не приехав сюда, вы лишите себя моря позитивными эмоций! 😁 Отдельное, гигантское СПАСИБО Дмитрию за такую интересную и познавательную экскурсию.
P.S: мы там даже грибов насобирать за 10 минут умудрились)

Н
Наталия
20 сен 2025
Хочу поделиться восторгом от нашей поездки в Териберку! Это был один из самых ярких дней во всём путешествии по Мурманской области, и огромная заслуга в этом нашего гида Владислава. Всё
читать дальше

было организовано на высшем уровне. Чёткая организация: Ещё до поездки он подробно описал весь маршрут, что взять с собой, как лучше одеться и так далее. Это очень помогло подготовиться. Отдельное спасибо за оформленный предзаказ в местном ресторане согласно нашему выбору из меня, благодаря чему мы, уставшие и проголодавшиеся после прогулки, сразу сели за стол и нас очень вкусно накормили. Путь из Мурманска не показался долгим ни на секунду. Влад отлично рассказывал про историю края, местные традиции и природу. Это была не просто поездка из точки А в точку Б, а полноценная и очень увлекательная экскурсия. Минивэн останавливался во всех самых живописных и интересных местах. Нас не торопили, везде давалось достаточно времени на всё посмотреть, погулять, сделать фото. Главный бонус — фотосъёмка! Влад — не просто гид, он ещё и потрясающий фотограф!)) Самые лучшие фотографии со всей поездки в Мурманск — это те, что сделал он. Отдельно отмечу, что группа у нас была небольшая, что сделало поездку ещё комфортнее и камернее. Обязательно соглашайтесь на все советы гиды (по еде, по маршруту, по остановкам) — не пожалеете ни разу! Спасибо за незабываемый день!

Анна
Анна
18 сен 2025
Экскурсия прошла замечательно! Безумно много новых впечатлений. От видов захватывает дух! Поездка прошла очень комфортно, и это большая заслуга нашего гида Алексея. Очень чуткий и внимательный, поможет с любой мелочью при необходимости - полное чувство безопасности. С большим удовольствием вернёмся в Териберку и будем рады вновь встретиться с Алексеем, чтобы послушать еще его истории про северный край. Спасибо большое! ❤️
г
галина
13 сен 2025
огромное спасибо за проф организацию поездки, превзошедшей ожидания от нее, во многом благодаря гиду по имени Алексей. с удовольствием рекомендую
А
Александра
10 сен 2025
Были на экскурсии в Териберке. Экскурсия оставила только положительные эмоции. Экскурсовод Никита, рассказал историю Мурманска и Териберки. Ко всем участникам группы был индивидуальный подход, он учитывал пожелания каждого. Экскурсия прошла познавательно и весело. Надеемся что еще раз представится возможность посетить Териберку с данной компанией.
И
Ирина
10 сен 2025
Сегодня мы были в Териберке. Экскурсию проводил гид Никита. Гид мастер своего дела, действительно любящий свою родину,рассказывает о ней с любовью,знает историю родного края. Спасибо Никите за его содержательный,интересный, насыщенный фактами рассказ.
Y
YUZHE
4 сен 2025
非常好的旅程，感谢Danial的热情导览！
Очень хорошая поездка, спасибо Даниалу за энтузиазма и гида!
B
Bozhou
26 авг 2025
Awesome tour. Great guide and great route.
Потрясающий тур. Отличный гид и отличный маршрут.
М
Мария
21 авг 2025
Поездка 100/10!!! Погода была немного экстремальная, но от этого только больше эмоций и впечатлений!!! Спасибо большое гиду Артему за арктическое путешествие, обязательно приедем сюда в снежное время)))
Денис
Денис
21 авг 2025
Поездка в Териберку для меня стала настоящим открытием. Я давно мечтал увидеть Северный Ледовитый океан и эти суровые пейзажи, но, честно говоря, даже не представлял, насколько это будет сильное впечатление.
читать дальше

😜
Огромная заслуга в этом принадлежит нашему гиду Артёму!

С первой минуты он создал такую атмосферу, что мы чувствовали себя не как на экскурсии, а будто путешествуем с другом, который отлично знает каждый уголок и искренне любит это место. По дороге Артём рассказывал истории о крае, его людях и природе так увлекательно, что дорога пролетела незаметно.
Когда мы наконец увидели океан — это было что-то невероятное. Эти огромные волны, ветер, скалы и ощущение бескрайности… У меня реально перехватило дыхание. Особенно запомнилось «кладбище кораблей» и водопад, уходящий прямо в океан — такие кадры и эмоции невозможно забыть!!! 🙏🏼
Я очень ценю, что Артём всё продумал до мелочей: комфорт, безопасность, остановки, даже помогал с фотографиями и советовал, где лучше встать, чтобы снимок получился особенным.
Эта поездка для меня стала не просто галочкой «увидеть Териберку», а настоящим погружением в Север, в его атмосферу и красоту. Уезжать не хотелось, а в душе осталось ощущение спокойствия и какой-то силы.
Артём — гид, с которым хочется поехать снова. Огромное ему спасибо за то, что сделал нашу поездку такой тёплой, живой и незабываемой ❤️🐋🌊
Обязательно приедем еще!!

Юлия
Юлия
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия и рассказы экскурсовода
Т
Таисия
16 авг 2025
Волшебные и незабываемые ощущения от Териберки. Спасибо огромное Виталику и Андрею за экскурсию. Вы лучшие!
Елена
Елена
10 авг 2025
Спасибо большое организаторам этой экскурсии! Поездка выстроена идеально. Очень красивое сказочное место. Очень заботливый гид Алексей. Были учтены все потребности и интересы. Очень много интересной информации помимо любования красотами края. Комфортный мини-автобус. Очень рекомендую!
