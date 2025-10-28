читать дальше

было организовано на высшем уровне. Чёткая организация: Ещё до поездки он подробно описал весь маршрут, что взять с собой, как лучше одеться и так далее. Это очень помогло подготовиться. Отдельное спасибо за оформленный предзаказ в местном ресторане согласно нашему выбору из меня, благодаря чему мы, уставшие и проголодавшиеся после прогулки, сразу сели за стол и нас очень вкусно накормили. Путь из Мурманска не показался долгим ни на секунду. Влад отлично рассказывал про историю края, местные традиции и природу. Это была не просто поездка из точки А в точку Б, а полноценная и очень увлекательная экскурсия. Минивэн останавливался во всех самых живописных и интересных местах. Нас не торопили, везде давалось достаточно времени на всё посмотреть, погулять, сделать фото. Главный бонус — фотосъёмка! Влад — не просто гид, он ещё и потрясающий фотограф!)) Самые лучшие фотографии со всей поездки в Мурманск — это те, что сделал он. Отдельно отмечу, что группа у нас была небольшая, что сделало поездку ещё комфортнее и камернее. Обязательно соглашайтесь на все советы гиды (по еде, по маршруту, по остановкам) — не пожалеете ни разу! Спасибо за незабываемый день!