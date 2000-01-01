Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска - за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами
Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска — за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами. Северное сияние - это зрелище необычайной красоты.
Интенсивность света зависит от солнечной активности.
У северного сияния много цветов, но самым частым является зеленое свечение.
Чтобы увидеть северное сияние во всей его красе, нужно выбрать период с наивысшей активностью солнца.
Интенсивность света зависит от солнечной активности.
У северного сияния много цветов, но самым частым является зеленое свечение.
Чтобы увидеть северное сияние во всей его красе, нужно выбрать период с наивысшей активностью солнца.
Что вы увидите 🤩
- Окрестности города Мурманска
- Северное сияние
Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска — за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами.
Северное сияние - это зрелище необычайной красоты. Интенсивность света зависит от солнечной активности. У северного сияния много цветов, но самым частым является зеленое свечение. Чтобы увидеть северное сияние во всей его красе, нужно выбрать период с наивысшей активностью солнца.
Северное сияние — явление капризное. Мы сделаем все необходимые расчеты, чтобы подстроиться под текущий прогноз. В случае неудачной фотоохоты возврат стоимости/альтернативные варианты экскурсий обсуждаются на индивидуальных условиях
Цены на экскурсию
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Фотоотчет после экскурсии
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения
- Место вашего проживания
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно с 21:00Экскурсия длится около 4 часов
- Кто ещё будет на экскурсии?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
- А если я передумаю?
- Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
- Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
- У меня есть вопрос
- Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос
Ежедневно с 21:00
Антон Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на нихЗадать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме
Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска
Еще несколько похожих предложений в Мурманске
5ч
50004 500₽
за 1 чел.
Полярное сияние — прикоснуться к магии Севера
Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска — за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами
ежедневно в 21:00
Индивидуальный трансфер
4ч
7 000₽
за 1-4 чел.
Мурманск: обзорная по городу и окрестностям
Проехать по главным достопримечательностям и окрестностям Мурманска и насладиться его живописными...
Каждый день, время согласовываем с туристом
Индивидуальная фото-прогулка
4ч
5 000₽
за 1 чел.
Северное сияние — путешествие в мир волшебства
Отправиться на охоту за чудом природы и насладиться заполярными красотами
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 000₽
за 1 чел.
В поисках Северного Сияния
Приглашаем Вас в увлекательное путешествие на поиски легендарного Северного Сияния
Ежедневно в 21.00
Индивидуальная экскурсия
3ч
9 000₽
за 1-15 чел.
Знакомство с Мурманском
Познакомьтесь с самым большим городом за Полярным кругом, Мурманск не оставит вас равнодушным, Вы увидите...
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 000₽
за 1 чел.
Северное сияние в Мурманске — увидеть хотя бы раз!
Отправиться в погоню за природным чудом и понять, как оно появляется
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 001₽
за 1-8 чел.
В погоню за полярным сиянием!
Поймать солнечный свет во тьме и услышать о природе необычного явления, согреваясь горячим чаем
4ч
4 500₽
за 1 чел.
Курс на горизонт! Фотоохота за полярным сиянием
Поймать за хвост Аврору и сохранить на память потрясающие кадры
ежедневно в 20:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
5 500₽
за 1 чел.
Веселая охота за Северным сиянием
Отправиться на поиски «разноцветного неба» и раскрыть тайны Русского Севера
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Мегаполис за Полярным кругом
Познакомиться с Мурманском, ощутить его северный характер и полюбоваться Кольским фьордом
10ч
4 500₽
за 1 чел.
Душевное путешествие в Териберку для гурманов и первооткрывателей
Отправиться к берегу океана в веселой компании, влюбиться в бескрайний Север и оценить местную кухню
в среду в 09:00, в пятницу, субботу и воскресенье в 09:30
Индивидуальная экскурсия
12ч
7 500₽
за 1 чел.
Путешествие по мурманской лесотундре
Узнать о жизни северной природы и овладеть навыками походного туризма
Антон Т. проводит ещё 1 экскурсию
11ч
5 400₽
за 1 чел.
Впечатляющая Териберка
Териберка - удивительный поселок на берегу Баренцева моря, где открываются завораживающие пейзажи,...
Ежедневно с 09:00