Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска — за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами.

Северное сияние - это зрелище необычайной красоты. Интенсивность света зависит от солнечной активности. У северного сияния много цветов, но самым частым является зеленое свечение. Чтобы увидеть северное сияние во всей его красе, нужно выбрать период с наивысшей активностью солнца.

Северное сияние — явление капризное. Мы сделаем все необходимые расчеты, чтобы подстроиться под текущий прогноз. В случае неудачной фотоохоты возврат стоимости/альтернативные варианты экскурсий обсуждаются на индивидуальных условиях