Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера

Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска - за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами

Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска — за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами. Северное сияние - это зрелище необычайной красоты.

Интенсивность света зависит от солнечной активности.

У северного сияния много цветов, но самым частым является зеленое свечение.

Чтобы увидеть северное сияние во всей его красе, нужно выбрать период с наивысшей активностью солнца.
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера
Полярное сияние - прикоснуться к магии Севера

Что вы увидите 🤩

  • Окрестности города Мурманска
  • Северное сияние
Отправиться в путешествие по окрестностям Мурманска — за незабываемыми впечатлениями и фотошедеврами.
Северное сияние - это зрелище необычайной красоты. Интенсивность света зависит от солнечной активности. У северного сияния много цветов, но самым частым является зеленое свечение. Чтобы увидеть северное сияние во всей его красе, нужно выбрать период с наивысшей активностью солнца.
Северное сияние — явление капризное. Мы сделаем все необходимые расчеты, чтобы подстроиться под текущий прогноз. В случае неудачной фотоохоты возврат стоимости/альтернативные варианты экскурсий обсуждаются на индивидуальных условиях

Цены на экскурсию

Для группы 1-10 человек
Стандартный билет
6 500 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Фотоотчет после экскурсии
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения
Место вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно с 21:00
Экскурсия длится около 4 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

Ежедневно с 21:00

Антон Т.
Антон Т.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

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