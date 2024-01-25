Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Групповая фото-экскурсия в Мурманске

Перезагрузиться в женском кругу с медитацией, арт-терапией и фотосессией (мини-группа)

На 3 часа вы погрузитесь в мир релакса и медитативных практик. Послушаете волшебную музыку, сделаете упражнения из арт-терапии и научитесь особым техникам дыхания. С помощью метафорических карт лучше узнаете сами себя. Полакомитесь чаем, игристым и восточными сладостями. С девичника вы уйдёте наполненными и обновлёнными — каждая из вас унесёт с собой что-то ценное.
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ретрит-девичник в стиле восточной сказки в Мурманске
Ближайшие даты:
25
янв
26
янв
27
янв
28
янв
29
янв
30
янв
31
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Стоимость фото-прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся в центре города и отправимся к шатру. По пути я расскажу, какие достопримечательности Мурманска обязательно стоит посмотреть, куда лучше сходить на обед и что привезти домой из путешествия по Заполярью.

А в шатре с восточным интерьером мы погрузимся в сказку. Вас ждут:

  • Медитация
  • Специальные техники дыхания
  • Арт-терапия
  • Работа с метафорическими картами
  • Роспись мехенди
  • Мини-фотосессия
  • Индивидуальное послание от Вселенной и сувенир на память
  • Чайная церемония, игристые напитки, восточные сладости и фрукты

Кому подойдёт ретрит-программа

Каждой девушке. Мы сядем в поддерживающий круг и в тёплой атмосфере будем делиться друг с другом переживаниями и мечтами. Можно плакать, смеяться и быть собой.

Программа рассчитана на взрослых, но также допускаются девушки от 14 лет.

Организационные детали

  • Все практики проведу я, а мехенди сделает приглашённая мастерица
  • Через 2–3 дня после встречи вы получите до 15 фотографий в авторской обработке и видео
  • После девичника по желанию мы отправимся в спа или на винную дегустацию. Детали и цены уточняйте в переписке.

ежедневно в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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