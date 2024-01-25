Перезагрузиться в женском кругу с медитацией, арт-терапией и фотосессией (мини-группа)
На 3 часа вы погрузитесь в мир релакса и медитативных практик. Послушаете волшебную музыку, сделаете упражнения из арт-терапии и научитесь особым техникам дыхания. С помощью метафорических карт лучше узнаете сами себя. Полакомитесь чаем, игристым и восточными сладостями. С девичника вы уйдёте наполненными и обновлёнными — каждая из вас унесёт с собой что-то ценное.
Ближайшие даты:
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Стоимость фото-прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3 700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
Мы встретимся в центре города и отправимся к шатру. По пути я расскажу, какие достопримечательности Мурманска обязательно стоит посмотреть, куда лучше сходить на обед и что привезти домой из путешествия по Заполярью.
А в шатре с восточным интерьером мы погрузимся в сказку. Вас ждут:
- Медитация
- Специальные техники дыхания
- Арт-терапия
- Работа с метафорическими картами
- Роспись мехенди
- Мини-фотосессия
- Индивидуальное послание от Вселенной и сувенир на память
- Чайная церемония, игристые напитки, восточные сладости и фрукты
Кому подойдёт ретрит-программа
Каждой девушке. Мы сядем в поддерживающий круг и в тёплой атмосфере будем делиться друг с другом переживаниями и мечтами. Можно плакать, смеяться и быть собой.
Программа рассчитана на взрослых, но также допускаются девушки от 14 лет.
Организационные детали
- Все практики проведу я, а мехенди сделает приглашённая мастерица
- Через 2–3 дня после встречи вы получите до 15 фотографий в авторской обработке и видео
- После девичника по желанию мы отправимся в спа или на винную дегустацию. Детали и цены уточняйте в переписке.
ежедневно в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 11:00Экскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая фото-экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Мурманске
Провела экскурсии для 5 туристов
Меня зовут Юлия. Я ваш душевный гид в Мурманске. На своих экскурсиях я создаю атмосферу дома, уюта и волшебства. Показываю самые красивые и удивительные места, фотографирую, организую свидания и необычные прогулки, туры-перезагрузки. Также пишу заметки о путешествиях, пока что в стол, но всё же надеюсь, что когда-нибудь это будет настоящая книга! Мои туры — с душой и ароматом кофе… Присоединяйтесь!
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