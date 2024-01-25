На 3 часа вы погрузитесь в мир релакса и медитативных практик. Послушаете волшебную музыку, сделаете упражнения из арт-терапии и научитесь особым техникам дыхания. С помощью метафорических карт лучше узнаете сами себя. Полакомитесь чаем, игристым и восточными сладостями. С девичника вы уйдёте наполненными и обновлёнными — каждая из вас унесёт с собой что-то ценное.

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Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Мы встретимся в центре города и отправимся к шатру. По пути я расскажу, какие достопримечательности Мурманска обязательно стоит посмотреть, куда лучше сходить на обед и что привезти домой из путешествия по Заполярью.

А в шатре с восточным интерьером мы погрузимся в сказку. Вас ждут:

Медитация

Специальные техники дыхания

Арт-терапия

Работа с метафорическими картами

Роспись мехенди

Мини-фотосессия

Индивидуальное послание от Вселенной и сувенир на память

Чайная церемония, игристые напитки, восточные сладости и фрукты

Кому подойдёт ретрит-программа

Каждой девушке. Мы сядем в поддерживающий круг и в тёплой атмосфере будем делиться друг с другом переживаниями и мечтами. Можно плакать, смеяться и быть собой.

Программа рассчитана на взрослых, но также допускаются девушки от 14 лет.

Организационные детали