Эта экскурсия - уникальная возможность исследовать северные территории России и Финляндии.
Участники узнают о героической обороне Кольского Заполярья, посетят Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь и насладятся видами водопадов на реках Титовка и
Участники узнают о героической обороне Кольского Заполярья, посетят Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь и насладятся видами водопадов на реках Титовка и
5 причин купить эту экскурсию
- 🌍 Уникальные природные ландшафты
- 🏛 Посещение древнего монастыря
- 🗺 Исторические факты о войне
- 🌊 Водопады на реках Титовка и Шуонийоки
- 🔬 Кольская сверхглубокая скважина
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с июня по ноябрь, когда погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями. Летом можно увидеть водопады во всей красе, а осенью - насладиться яркими красками природы. В зимние месяцы путешествие возможно, но доступ к некоторым объектам может быть ограничен из-за погодных условий.
Сейчас ноябрь — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Мемориальный комплекс «Долина Славы»
- Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь
- Кольская сверхглубокая скважина
Описание экскурсии
План поездки
- Ранний выезд из Мурманска.
- Мемориальный комплекс «Долина Славы».
- Посёлок Печенга.
- Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь.
- Водопад на реке Шуонийоки.
- Посёлок Никель.
- Кольская сверхглубокая скважина.
- Город Заполярный.
- Возвращение в Мурманск.
О чём будет экскурсия
- История Великой Отечественной войны — поговорим о героической обороне Кольского Заполярья.
- Северный форпост православия — посетим самый северный монастырь в мире и обсудим его непростую историю.
- Природные красоты — насладимся видом водопадов на реках Титовка и Шуонийоки.
- Граница культур — разберёмся, как Финляндия связана с этими местами.
- Бывшие индустриальные территории — посетим посёлок Никель и выясним, что сделало его уникальным.
- Глубочайший в мире научный объект — подойдём к Кольской сверхглубокой скважине и откроем её тайны.
- Город-труженик Заполярный — окунёмся в атмосферу промышленного центра региона.
Организационные детали
- Поездка возможна только для граждан России, т. к. проходит в пограничной зоне. С собой обязательно иметь паспорт.
- В пути будут остановки на обед и чай/кофе в п. Никель и по трассе в комфортных (для северных условий) кафе — имейте с собой достаточно финансов для расчёта на месте. Банковские карты принимаются не всегда и не везде (мы едем в тундру).
- Из-за погодных условий посещение Кольской скважины возможно только в период с середины июня по ноябрь; в летний сезон редко, но возможно перекрытие дороги.
- По договорённости возможно посещение заповедника «Пасвик». Уточняйте информации у гида заранее — минимум за 24 дня до экскурсии, так как необходимо оформить пропуск в приграничную зону. Стоимость — 6500 ₽ с чел., а также 5000 ₽ за сопровождение группы на территории заповедника.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
По месту вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Геннадий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 297 туристов
Добрый день. Мы — команда аттестованных гидов в Мурманской области. С удовольствием расскажем вам о нашем замечательном городе, его истории и традициях.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
31 окт 2025
Необычно! Классно! Красиво! Интересные истории и факты) но ножками надо походить) надо еще раз приехать, ток летом уже) Водопад - супер!) КСГ - отвал башки)
Елена
14 авг 2025
Большое спасибо Геннадию за чудесную поездку. Уже не первый раз на Кольском, но открыла для себя много нового. Хочется возвращаться ещё и ещё.
Геннадий очень интересный рассказчик, маршрут составлен очнь грамотно: много впечатлений, но всё без спешки. Хватило времени и посмотреть на промышленные локации, и побывать в музее Никеля (очень интересный, с прекрасной экскурсией), и полюбоваться великолепной природой Севера
Геннадий очень интересный рассказчик, маршрут составлен очнь грамотно: много впечатлений, но всё без спешки. Хватило времени и посмотреть на промышленные локации, и побывать в музее Никеля (очень интересный, с прекрасной экскурсией), и полюбоваться великолепной природой Севера
Д
Дарья
9 авг 2025
Только что вернулись с экскурсии по Кольскому полуострову с Геннадием. Очень понравилось! Геннадий действительно любит своё дело, и это чувствуется. Он здорово рассказывает — не сухие факты, а истории и
Р
Ринат
2 авг 2025
Тур превзошел все мои ожидания! Это очень интересный тур для тех, кто хочет побывать на северо-западе Кольского полуострова, в том числе увидеть Кольскую сверхглубокую скважину, город Никель и многие другие достопримечательности!!! Отдельно хотел бы поблагодарить Геннадия за проведенную экскурсию, за познавательные и увлекательные рассказы! Безусловно, данную экскурсию рекомендую к посещению!
А
Алина
16 июл 2025
Экскурсия была 08.07.2025. Геннадий забрал нас по м/ж в 8ч.
Отправились к мемориалу Долина Славы,далее в пгт Никель и окрестности, там был отличный рассказ по интерактивному музею местного экскурсовода(где представлены даже
Отправились к мемориалу Долина Славы,далее в пгт Никель и окрестности, там был отличный рассказ по интерактивному музею местного экскурсовода(где представлены даже
Входит в следующие категории Мурманска
Похожие экскурсии из Мурманска
Мини-группа
до 10 чел.
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь
Начало: Из Мурманска
Расписание: ежедневно в 09:00 и 15:00
Завтра в 09:00
19 ноя в 09:00
13 000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Мурманск и Кола: главные города Кольского залива
Познакомьтесь с Мурманском и Колой: от площади Пять Углов до древних храмов и памятников. История, культура и незабываемые виды ждут вас
Завтра в 14:00
19 ноя в 08:00
от 11 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Знакомство с Мурманском и историей флота
Исследуйте Мурманск через его историю: царский флот, атомные ледоколы и легенды подлодки «Курск». Увлекательное путешествие по знаковым местам
Завтра в 10:00
19 ноя в 10:00
15 000 ₽ за всё до 3 чел.