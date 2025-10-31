Эта экскурсия - уникальная возможность исследовать северные территории России и Финляндии.Участники узнают о героической обороне Кольского Заполярья, посетят Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь и насладятся видами водопадов на реках Титовка и

Шуонийоки. Также экскурсия включает посещение Кольской сверхглубокой скважины и посёлка Никель, где можно ощутить атмосферу индустриального прошлого. Это путешествие станет настоящим приключением для всех, кто хочет погрузиться в историю и природу этих мест

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с июня по ноябрь, когда погодные условия позволяют насладиться всеми достопримечательностями. Летом можно увидеть водопады во всей красе, а осенью - насладиться яркими красками природы. В зимние месяцы путешествие возможно, но доступ к некоторым объектам может быть ограничен из-за погодных условий.

Сейчас ноябрь — это идеальное время.