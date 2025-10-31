читать дальше

был отличный рассказ по интерактивному музею местного экскурсовода(где представлены даже игровые тренажёры по стыковке космич аппарата), были на промплощадке комбината(представлена рабочая техника). Увидели Посетили объект кольская сверхглубокая СГ-3. Очень понравился водопад Шуйнийоки и секретное место - ещё один водопад. Были и другие места по плану экскурсии. Экскурсия проходила в спокойном темпе, на проходимом внедорожнике, были санитарные остановки, перекусили в местном кафе. Геннадий все сопровождал интересным рассказом по истории,экономике региона. Все было очень интересно!

Отдельное спасибо за ролик о поездке!

Экскурсию однозначно рекомендую!