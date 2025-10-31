Мои заказы

Кольская скважина – экскурсии в Мурманске

Найдено 3 экскурсии в категории «Кольская скважина» в Мурманске, цены от 5000 ₽. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Арктическое купание
Пешая
2 часа
14 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Арктическое купание
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме
Начало: В Первомайском районе
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 12:00
5000 ₽ за человека
Дыхание Арктики: путешествие вдоль фьорда
На машине
3.5 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Дыхание Арктики: путешествие вдоль фьорда
Отправиться из Мурманска к достопримечательностям на западной стороне Кольского залива
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Неизведанный Кольский: природа, история, святыни
На машине
9 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Кольский: природа, история, святыни
Побывать в Долине Славы и старинной обители, узнать об «апостоле лопарей» и жизни Гагарина на Севере
Начало: По вашему адресу
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    31 октября 2025
    Русскими дорогами Финляндии
    Необычно! Классно! Красиво! Интересные истории и факты) но ножками надо походить) надо еще раз приехать, ток летом уже) Водопад - супер!) КСГ - отвал башки)
    Необычно! Классно! Красиво! Интересные истории и факты) но ножками надо походить) надо еще раз приехать, ток летом уже) Водопад - супер!) КСГ - отвал башки)
  • Е
    Елена
    14 августа 2025
    Русскими дорогами Финляндии
    Большое спасибо Геннадию за чудесную поездку. Уже не первый раз на Кольском, но открыла для себя много нового. Хочется возвращаться
    читать дальше

    ещё и ещё.
    Геннадий очень интересный рассказчик, маршрут составлен очнь грамотно: много впечатлений, но всё без спешки. Хватило времени и посмотреть на промышленные локации, и побывать в музее Никеля (очень интересный, с прекрасной экскурсией), и полюбоваться великолепной природой Севера

  • Д
    Дарья
    9 августа 2025
    Русскими дорогами Финляндии
    Только что вернулись с экскурсии по Кольскому полуострову с Геннадием. Очень понравилось! Геннадий действительно любит своё дело, и это чувствуется.
    читать дальше

    Он здорово рассказывает — не сухие факты, а истории и детали, которые делают поездку живой и запоминающейся.
    Организация на высоте: маршрут продуман, были и красивые природные места, и исторические объекты.

    Если хотите по-настоящему узнать Кольский полуостров и открыть для себя нечто большее, чем Териберка, рекомендую Геннадия!

  • Р
    Ринат
    2 августа 2025
    Русскими дорогами Финляндии
    Тур превзошел все мои ожидания! Это очень интересный тур для тех, кто хочет побывать на северо-западе Кольского полуострова, в том
    читать дальше

    числе увидеть Кольскую сверхглубокую скважину, город Никель и многие другие достопримечательности!!! Отдельно хотел бы поблагодарить Геннадия за проведенную экскурсию, за познавательные и увлекательные рассказы! Безусловно, данную экскурсию рекомендую к посещению!

  • А
    Алина
    16 июля 2025
    Русскими дорогами Финляндии
    Экскурсия была 08.07.2025. Геннадий забрал нас по м/ж в 8ч.
    Отправились к мемориалу Долина Славы,далее в пгт Никель и окрестности, там
    читать дальше

    был отличный рассказ по интерактивному музею местного экскурсовода(где представлены даже игровые тренажёры по стыковке космич аппарата), были на промплощадке комбината(представлена рабочая техника). Увидели Посетили объект кольская сверхглубокая СГ-3. Очень понравился водопад Шуйнийоки и секретное место - ещё один водопад. Были и другие места по плану экскурсии. Экскурсия проходила в спокойном темпе, на проходимом внедорожнике, были санитарные остановки, перекусили в местном кафе. Геннадий все сопровождал интересным рассказом по истории,экономике региона. Все было очень интересно!
    Отдельное спасибо за ролик о поездке!
    Экскурсию однозначно рекомендую!

    Экскурсия была 08.07.2025. Геннадий забрал нас по м/ж в 8ч.
    Отправились к мемориалу Долина Славы,далее в пгт Никель и окрестности, там был отличный рассказ по интерактивному музею местного экскурсовода(где представлены даже игровые тренажёры по стыковке космич аппарата), были на промплощадке комбината(представлена рабочая техника). Увидели Посетили объект кольская сверхглубокая СГ-3. Очень понравился водопад Шуйнийоки и секретное место - ещё один водопад. Были и другие места по плану экскурсии. Экскурсия проходила в спокойном темпе, на проходимом внедорожнике, были санитарные остановки, перекусили в местном кафе. Геннадий все сопровождал интересным рассказом по истории,экономике региона. Все было очень интересно!
    Отдельное спасибо за ролик о поездке!
    Экскурсию однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кольская скважина»

