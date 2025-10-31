Групповая
до 20 чел.
Арктическое купание
Окунуться в воды Кольского залива в непромокаемом герметичном костюме
Начало: В Первомайском районе
Расписание: ежедневно в 12:00, 13:30, 15:00, 16:30, 18:00 и 19:30
Сегодня в 19:30
Завтра в 12:00
5000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Дыхание Арктики: путешествие вдоль фьорда
Отправиться из Мурманска к достопримечательностям на западной стороне Кольского залива
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Неизведанный Кольский: природа, история, святыни
Побывать в Долине Славы и старинной обители, узнать об «апостоле лопарей» и жизни Гагарина на Севере
Начало: По вашему адресу
11 дек в 08:00
12 дек в 08:00
23 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей31 октября 2025Русскими дорогами ФинляндииНеобычно! Классно! Красиво! Интересные истории и факты) но ножками надо походить) надо еще раз приехать, ток летом уже) Водопад - супер!) КСГ - отвал башки)
- ЕЕлена14 августа 2025Русскими дорогами ФинляндииБольшое спасибо Геннадию за чудесную поездку. Уже не первый раз на Кольском, но открыла для себя много нового. Хочется возвращаться
- ДДарья9 августа 2025Русскими дорогами ФинляндииТолько что вернулись с экскурсии по Кольскому полуострову с Геннадием. Очень понравилось! Геннадий действительно любит своё дело, и это чувствуется.
- РРинат2 августа 2025Русскими дорогами ФинляндииТур превзошел все мои ожидания! Это очень интересный тур для тех, кто хочет побывать на северо-западе Кольского полуострова, в том
- ААлина16 июля 2025Русскими дорогами ФинляндииЭкскурсия была 08.07.2025. Геннадий забрал нас по м/ж в 8ч.
Отправились к мемориалу Долина Славы,далее в пгт Никель и окрестности, там
