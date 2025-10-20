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Мария Огромное спасибо Александру за нашу вчерашнюю поездку! Очень много интересной информации, комфортное вождение, приятные беседы! Отдельную благодарность хочу выразить за наивкуснейший чай с бутербродами. Места очень красивые и интересные, обязательно стоит посетить и погрузиться в их историю Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

гонтова Почему стоит выбрать именно этот тур Эксклюзивность. Вы увидите места, о которых редко рассказывают в стандартных путеводителях.



Профессионализм гидов. Экскурсии проводят опытные проводники, хорошо знающие регион и умеющие увлекательно рассказывать о его истории и природе.



Комфорт. Поездка на надёжном транспорте и продуманный маршрут снижают физическую нагрузку.



Гибкость. При благоприятных условиях гид может предложить дополнительные активности, например, выезд на наблюдение за северным сиянием. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Артем Шикарная не стандартная экскурсия подготовлена ребятами. Везут туда куда на Трипстере не возит никто за адекватные деньги. Отдельно стоит отметить посещение мест указанных в перечне таких как немецкий опорник Улей и мемориальное кладбище Егерей. Вообщем респект парням и рекомендасьен к заказу! Вечером бонусом еще вывезли на сияние, поймали сразу на Абрам-Мысе! +1 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Татьяна читать дальше уменьшить угощение. Большое спасибо! Я лично благодарна Михаилу и за его доброжелательное отношение к моему сыну-инвалиду, который вел себя подчас не очень хорошо. Сын даже пожал Михаилу руку на прощание(он не ко всем людям подходит). Благодарим с сыном Михаила за интересную экскурсию. Мы ехали в метель(не сразу началась) на комфортном автомобиле по красивейшим и важным для области местам. Михаил даже приготовил для нас замечательное деликатесное Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ю Юлия Тысяча благодарностей Александру!

В восторге от выбранных локаций, а также от самого сопровождения. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет