Главное в нашем путешествии — то, что оно проходит в стороне от популярных мурманских маршрутов. И это огромный плюс! Вы увидите те места, о которых редко рассказывают. Например, посёлок, где Юрия Гагарина признали космонавтом. Или самый северный в мире православный монастырь. Обычно о них мало кто наслышан — но их точно стоит посетить!