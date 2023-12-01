Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь
Главное в нашем путешествии — то, что оно проходит в стороне от популярных мурманских маршрутов. И это огромный плюс! Вы увидите те места, о которых редко рассказывают. Например, посёлок, где Юрия Гагарина признали космонавтом. Или самый северный в мире православный монастырь. Обычно о них мало кто наслышан — но их точно стоит посетить!
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопросдо оплаты.
Описание
Что вас ожидает
- Вы увидите самые живописные водопады Кольского полуострова.
- Посетите смотровую площадку в посёлке Абрам-мыс и полюбуетесь завораживающим видом на Мурманск.
- Посмотрите на самый северный в мире православный монастырь.
- Заедете в посёлок, где Юрий Гагарин получил звание и квалификацию, которые позволили ему попасть в отряд космонавтов.
- Побываете в Долине Славы, где в 1941 г. было остановлено наступление немецких войск на Мурманск.
Организационные детали
- Время в пути из Мурманска в одну сторону составит 2-3 часа.
- Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике.
- Обязательно гражданство РФ, при себе иметь паспорт (мы будем в пограничной зоне).
- Питание в кафе (на пограничном посту Титовка) оплачивается отдельно — средний счет 1500 руб. Или можете взять перекус с собой.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- из Мурманска
- Когда и сколько длится?
- Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00Экскурсия длится около 6 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 529 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
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