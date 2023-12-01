Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе

Групповая экскурсия в Мурманске

Увидеть водопады, Долину Славы и самый северный в мире монастырь

Главное в нашем путешествии — то, что оно проходит в стороне от популярных мурманских маршрутов. И это огромный плюс! Вы увидите те места, о которых редко рассказывают. Например, посёлок, где Юрия Гагарина признали космонавтом. Или самый северный в мире православный монастырь. Обычно о них мало кто наслышан — но их точно стоит посетить!
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе
Нетуристические тропы Мурманской области - в мини-группе

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть — организатору на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

  • Вы увидите самые живописные водопады Кольского полуострова.
  • Посетите смотровую площадку в посёлке Абрам-мыс и полюбуетесь завораживающим видом на Мурманск.
  • Посмотрите на самый северный в мире православный монастырь.
  • Заедете в посёлок, где Юрий Гагарин получил звание и квалификацию, которые позволили ему попасть в отряд космонавтов.
  • Побываете в Долине Славы, где в 1941 г. было остановлено наступление немецких войск на Мурманск.

Организационные детали

  • Время в пути из Мурманска в одну сторону составит 2-3 часа.
  • Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике.
  • Обязательно гражданство РФ, при себе иметь паспорт (мы будем в пограничной зоне).
  • Питание в кафе (на пограничном посту Титовка) оплачивается отдельно — средний счет 1500 руб. Или можете взять перекус с собой.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
из Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Мурманска

ГрупповыеНа машинеНеобычныеЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньВодопадыКольский полуостровМыс АбрамПопулярные местаДолина СлавыМурманская областьСвятые местаМонастыри, церкви, храмы

Похожие туры из Мурманска

Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
146 отзывов
Северное сияние в Мурманске - увидеть хотя бы раз
Отправиться в погоню за природным чудом и понять, как оно появляется
Мурманск
1 дек
2 дек
4 дек
8 дек
5 000 за человека
Мурманск - главный город Заполярья
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
168 отзывов
Мурманск - главный город Заполярья
Понять, из чего сотканы быт и история крупнейшего города мира, расположенного за Полярным кругом
Завтра
30 ноя
1 дек
2 дек
от 7 000 за всё до 3 чел.
Водопады Мурманска круглый год
🚗 На машине
❄️ На снегоступах
Индивидуальная
8 часов
38 отзывов
Водопады Мурманска круглый год
Ощутить торжественность природы, узнать больше об истории города и увидеть его с Абрам-Мыса
центр Мурманска, на парковке у гостиницы Меридиан
Завтра
30 ноя
1 дек
2 дек
от 13 500 за всё до 3 чел.
У нас ещё много экскурсий в Мурманске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ