Главное в нашем путешествии — то, что оно проходит в стороне от популярных мурманских маршрутов. И это огромный плюс! Вы увидите те места, о которых редко рассказывают. Например, посёлок, где Юрия Гагарина признали космонавтом. Или самый северный в мире православный монастырь. Обычно о них мало кто наслышан — но их точно стоит посетить!
Описание экскурсии
- Вы увидите самые живописные водопады Кольского полуострова.
- Посетите смотровую площадку в посёлке Абрам-мыс и полюбуетесь завораживающим видом на Мурманск.
- Посмотрите на самый северный в мире православный монастырь.
- Заедете в посёлок, где Юрий Гагарин получил звание и квалификацию, которые позволили ему попасть в отряд космонавтов.
- Побываете в Долине Славы, где в 1941 г. было остановлено наступление немецких войск на Мурманск.
Организационные детали
- Время в пути из Мурманска в одну сторону составит 2-3 часа.
- Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике.
- Обязательно гражданство РФ, при себе иметь паспорт (мы будем в пограничной зоне).
- Питание в кафе (на пограничном посту Титовка) оплачивается отдельно — средний счёт 1500 руб. Или можете взять перекус с собой.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
ежедневно в 09:00 и 15:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|13 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Из Мурманска
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 15:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 5635 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 9 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Огромное спасибо Александру за нашу вчерашнюю поездку! Очень много интересной информации, комфортное вождение, приятные беседы! Отдельную благодарность хочу выразить за наивкуснейший чай с бутербродами. Места очень красивые и интересные, обязательно стоит посетить и погрузиться в их историю
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Почему стоит выбрать именно этот тур Эксклюзивность. Вы увидите места, о которых редко рассказывают в стандартных путеводителях.
Профессионализм гидов. Экскурсии проводят опытные проводники, хорошо знающие регион и умеющие увлекательно рассказывать о его истории и природе.
Комфорт. Поездка на надёжном транспорте и продуманный маршрут снижают физическую нагрузку.
Гибкость. При благоприятных условиях гид может предложить дополнительные активности, например, выезд на наблюдение за северным сиянием.
Профессионализм гидов. Экскурсии проводят опытные проводники, хорошо знающие регион и умеющие увлекательно рассказывать о его истории и природе.
Комфорт. Поездка на надёжном транспорте и продуманный маршрут снижают физическую нагрузку.
Гибкость. При благоприятных условиях гид может предложить дополнительные активности, например, выезд на наблюдение за северным сиянием.
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Шикарная не стандартная экскурсия подготовлена ребятами. Везут туда куда на Трипстере не возит никто за адекватные деньги. Отдельно стоит отметить посещение мест указанных в перечне таких как немецкий опорник Улей и мемориальное кладбище Егерей. Вообщем респект парням и рекомендасьен к заказу! Вечером бонусом еще вывезли на сияние, поймали сразу на Абрам-Мысе!
+1
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Благодарим с сыном Михаила за интересную экскурсию. Мы ехали в метель(не сразу началась) на комфортном автомобиле по красивейшим и важным для области местам. Михаил даже приготовил для нас замечательное деликатесное
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Ю
Тысяча благодарностей Александру!
В восторге от выбранных локаций, а также от самого сопровождения.
В восторге от выбранных локаций, а также от самого сопровождения.
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Л
Хочу выразить свою искреннюю благодарность и поделиться впечатлениями от экскурсии с гидом Александром (на Subaru). Его профессионализм и глубокие знания сделали нашу поездку живой и очень комфортной.
Хочу также отметить нестандартный
Хочу также отметить нестандартный
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Входит в следующие категории Мурманска
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