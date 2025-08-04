Мои заказы

Русский Север и его стихии

Отправиться к водопадам, маякам и нетуристическим уголкам рядом с Мурманском
Это неспешное путешествие — для тех, кто хочет ощутить мощь стихий, услышать дыхание Кольского полуострова и увидеть ту красоту, которую не передаст ни один экран.

В поездке из Мурманска по Кольскому полуострову вы погрузитесь в дикую природу русского Севера, где вода рвёт скалы, воздух пахнет мхом, а за каждым поворотом дороги — новые впечатления.
4
3 отзыва
Описание экскурсии

10:00 — выезд из Мурманска

Садимся в комфортный транспорт и уезжаем от городской суеты — навстречу северной тишине и просторам.

10:30 — набережная города Кола

Первая остановка — короткая прогулка вдоль Кольского залива. Виды, свежий воздух и лёгкий ветер с воды.

11:00 — водопад на реке Лавна

Мощные струи, журчание и прохлада — время для фото и ощущения настоящей стихии.

11:30 — водопад на реке Малая Лавна

Уединённое место среди зелени. Здесь особенно слышно, как звучит природа, если ей не мешать.

12:00 — водопад на реке Ура

Уникальный водопад с пляжем. Можно снять обувь и почувствовать камни под ногами.

12:30 — чаепитие на природе

Домашний перекус, горячий чай и короткий отдых среди северных пейзажей.

13:00 — смотровая площадка «Абрам-мыс»

Панорама Мурманска — как открытка. Отличный ракурс для фото и рассказ о городе без экскурсионных штампов.

13:30 — фотостоп у маяка Мишуково

Индустриальный пейзаж, о котором мало кто знает. Маяк, мост, вода и лёгкий запах ржавчины — эстетика с характером.

14:15 — родник в пути

Остановка у родника: вода ледяная и чистая. Можно набрать с собой.

15:00 — возвращение в Мурманск

Дорога обратно. За окнами — всё тот же Север, но уже немного ближе и роднее.

Организационные детали

  • Трансфер по программе проходит на комфортабельном микроавтобусе
  • Предусмотрены пешие переходы по 20–30 минут
  • Дополнительно оплачивается обед в кафе — 800 ₽ с чел. (по желанию)
  • С вами поедет один из гидов-водителей нашей команды

ежедневно в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет4000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Около площади Пять углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:00
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Мария
Мария — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 561 туриста
Мы команда местных аттестованных гидов, которая сделает всё возможное, чтобы ваша поездка на Север навсегда осталась в ваших сердцах. Вы побываете в самых красивых местах Кольского полуострова и ощутите мощь Арктики. Мы работаем с 2017 года. Профессионализм, эрудиция, знания и юмор — это про нас. Ждём вас в гости!

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
1
С
Светлана
4 авг 2025
Ездили в конце июля с экскурсоводом Алексеем. Прекрасная экскурсия с хорошо организованной программой, отличным гидом и красивыми пейзажами!
Ездили в конце июля с экскурсоводом Алексеем. Прекрасная экскурсия с хорошо организованной программой, отличным гидом и красивыми пейзажами!
О
Ольга
25 июл 2025
Север открывается с новой стороны - не ожидала, что рядом с Мурманском такие скрытые красоты!!! Спасибо за познавательную и яркую экскурсию!
Анна
Анна
17 июл 2025
Отзывы обычно оставляют когда хочется поделиться классными впечатлениями организацией, вот поэтому,я теперь понимаю почему их нет здесь. Но природа и локации безусловно прекрасны

Входит в следующие категории Мурманска

