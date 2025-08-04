Это неспешное путешествие — для тех, кто хочет ощутить мощь стихий, услышать дыхание Кольского полуострова и увидеть ту красоту, которую не передаст ни один экран. В поездке из Мурманска по Кольскому полуострову вы погрузитесь в дикую природу русского Севера, где вода рвёт скалы, воздух пахнет мхом, а за каждым поворотом дороги — новые впечатления.

Описание экскурсии

10:00 — выезд из Мурманска

Садимся в комфортный транспорт и уезжаем от городской суеты — навстречу северной тишине и просторам.

10:30 — набережная города Кола

Первая остановка — короткая прогулка вдоль Кольского залива. Виды, свежий воздух и лёгкий ветер с воды.

11:00 — водопад на реке Лавна

Мощные струи, журчание и прохлада — время для фото и ощущения настоящей стихии.

11:30 — водопад на реке Малая Лавна

Уединённое место среди зелени. Здесь особенно слышно, как звучит природа, если ей не мешать.

12:00 — водопад на реке Ура

Уникальный водопад с пляжем. Можно снять обувь и почувствовать камни под ногами.

12:30 — чаепитие на природе

Домашний перекус, горячий чай и короткий отдых среди северных пейзажей.

13:00 — смотровая площадка «Абрам-мыс»

Панорама Мурманска — как открытка. Отличный ракурс для фото и рассказ о городе без экскурсионных штампов.

13:30 — фотостоп у маяка Мишуково

Индустриальный пейзаж, о котором мало кто знает. Маяк, мост, вода и лёгкий запах ржавчины — эстетика с характером.

14:15 — родник в пути

Остановка у родника: вода ледяная и чистая. Можно набрать с собой.

15:00 — возвращение в Мурманск

Дорога обратно. За окнами — всё тот же Север, но уже немного ближе и роднее.

Организационные детали