Кировск затерян среди сопок, а его история уходит вглубь геологических пластов. Вы побываете в самыми впечатляющих местах в окрестностях города. Прокатитесь по канатной дороге к вершине с непроизносимым названием. Заглянете в озёра, в которых отражаются Хибины. Побываете в оранжерее и рассмотрите местные камни. Поездка будет разнообразной и комфортной.

Описание экскурсии

8:00–11:00 — Дорога из Мурманска в Кировск

В пути вы услышите рассказ о Кольском полуострове. О том, как появились Хибины и как здесь нашли месторождение апатита. Выясните, в чём его уникальность. Мы поговорим об освоении этих мест, первых геологах и становлении Кировска как горного центра.

11:00–12:30 — Подъём на Айкуайвенчорр и вид на Большой Вудъявр

По канатной дороге мы поднимемся на гору, откуда открываются панорамы хребтов и долины. Затем направимся на смотровую площадку у озера Большой Вудъявр — одного из самых живописных водоёмов Хибин.

12:30–14:00 — Горная река, источники и Малый Вудъявр

Мы пересечём горную реку на внедорожнике, подъедем к искусственным источникам-гейзерам. Сделаем остановку у озера Малый Вудъявр, которое особенно красиво на фоне горных склонов.

14:00–15:30 — Обед в санатории «Тирвас»

15:30–17:00 — Оранжерея Полярно-альпийского ботанического сада (закрыт по понедельникам)

Мы посетим одну из самых северных в мире оранжерей, где тропические растения особенно экзотично выглядят на фоне арктических пейзажей.

17:00–18:00 — Музейно-выставочный центр «Апатит»

Завершим день в главном музее города. Здесь собраны минералы Хибин и Ловозерских тундр. Современные мультимедийные экспозиции расскажут о геологии, добыче и культуре региона.

21:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали