Описание экскурсии
8:00–11:00 — Дорога из Мурманска в Кировск
В пути вы услышите рассказ о Кольском полуострове. О том, как появились Хибины и как здесь нашли месторождение апатита. Выясните, в чём его уникальность. Мы поговорим об освоении этих мест, первых геологах и становлении Кировска как горного центра.
11:00–12:30 — Подъём на Айкуайвенчорр и вид на Большой Вудъявр
По канатной дороге мы поднимемся на гору, откуда открываются панорамы хребтов и долины. Затем направимся на смотровую площадку у озера Большой Вудъявр — одного из самых живописных водоёмов Хибин.
12:30–14:00 — Горная река, источники и Малый Вудъявр
Мы пересечём горную реку на внедорожнике, подъедем к искусственным источникам-гейзерам. Сделаем остановку у озера Малый Вудъявр, которое особенно красиво на фоне горных склонов.
14:00–15:30 — Обед в санатории «Тирвас»
15:30–17:00 — Оранжерея Полярно-альпийского ботанического сада (закрыт по понедельникам)
Мы посетим одну из самых северных в мире оранжерей, где тропические растения особенно экзотично выглядят на фоне арктических пейзажей.
17:00–18:00 — Музейно-выставочный центр «Апатит»
Завершим день в главном музее города. Здесь собраны минералы Хибин и Ловозерских тундр. Современные мультимедийные экспозиции расскажут о геологии, добыче и культуре региона.
21:00 — возвращение в Мурманск
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
- Дополнительно оплачиваются входные билеты из расчёта на 1 чел:
— в Ботанический сад 500 ₽
— на подъёмник 500 ₽ (на выходных — 650 ₽)
— обед по системе шведский стол 500 ₽
- Маршрут может изменяться из-за времени года и неблагоприятных погодных условий
- Канатная дорога летом работает с четверга по воскресенье
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|8500 ₽
Нам повезло с
Нашим гидом был Сергей, который полностью подстроился под нашу семью и под обстоятельства, что помогло нам замечательно провести этот день!
Очень понравились Хибины, природа. Дорога из Мурманска не показалась тяжелой. Все прошло отлично!
Спасибо!