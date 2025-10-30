Мои заказы

Счастье не за горами, счастье - в Хибинах (из Мурманска)

Пересечь горную реку, подняться на вершину и полюбоваться минералами и тропическими цветами
Кировск затерян среди сопок, а его история уходит вглубь геологических пластов. Вы побываете в самыми впечатляющих местах в окрестностях города. Прокатитесь по канатной дороге к вершине с непроизносимым названием. Заглянете в озёра, в которых отражаются Хибины. Побываете в оранжерее и рассмотрите местные камни. Поездка будет разнообразной и комфортной.
Время начала: 08:00

Описание экскурсии

8:00–11:00 — Дорога из Мурманска в Кировск

В пути вы услышите рассказ о Кольском полуострове. О том, как появились Хибины и как здесь нашли месторождение апатита. Выясните, в чём его уникальность. Мы поговорим об освоении этих мест, первых геологах и становлении Кировска как горного центра.

11:00–12:30 — Подъём на Айкуайвенчорр и вид на Большой Вудъявр

По канатной дороге мы поднимемся на гору, откуда открываются панорамы хребтов и долины. Затем направимся на смотровую площадку у озера Большой Вудъявр — одного из самых живописных водоёмов Хибин.

12:30–14:00 — Горная река, источники и Малый Вудъявр

Мы пересечём горную реку на внедорожнике, подъедем к искусственным источникам-гейзерам. Сделаем остановку у озера Малый Вудъявр, которое особенно красиво на фоне горных склонов.

14:00–15:30 — Обед в санатории «Тирвас»

15:30–17:00 — Оранжерея Полярно-альпийского ботанического сада (закрыт по понедельникам)
Мы посетим одну из самых северных в мире оранжерей, где тропические растения особенно экзотично выглядят на фоне арктических пейзажей.

17:00–18:00 — Музейно-выставочный центр «Апатит»

Завершим день в главном музее города. Здесь собраны минералы Хибин и Ловозерских тундр. Современные мультимедийные экспозиции расскажут о геологии, добыче и культуре региона.

21:00 — возвращение в Мурманск

Организационные детали

  • Поедем на комфортабельном минивэне или микроавтобусе (в зависимости от количества участников)
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты из расчёта на 1 чел:
    — в Ботанический сад 500 ₽
    — на подъёмник 500 ₽ (на выходных — 650 ₽)
    — обед по системе шведский стол 500 ₽
  • Маршрут может изменяться из-за времени года и неблагоприятных погодных условий
  • Канатная дорога летом работает с четверга по воскресенье
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

ежедневно в 08:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет8500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе площади Пяти углов
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 601 туриста
Мы организуем авторские туры по Кольскому полуострову. Для ваших путешествий мы собрали профессиональных аккредитованных гидов и приобрели комфортабельные автомобили. За время своей работы влюбили в Север уже более 30 000 путешественников — и вы можете стать следующим!
Отзывы и рейтинг

Фотографии от путешественников

Арина
Арина
30 окт 2025
Достаточно сомнительная вышла поездка, ожидали другого. Места красивые, гулять- одно удовольствие, в жару даже ножки в озере помочили, музей прекрасный- очень интересно и познавательно, времени все изучить и купить сувениры
было достаточно. Подъемник сломался, поэтому в горы мы не поднялись, пока ждали что его починят могли съездить в ботанический сад, но почему-то решили что этого не будет, поэтому после возврата денег за подъемник поехали в искусственно созданный развлекательный парк, который был не очень для меня понятен, но по маршруту положено
Обязательно поедем еще, так как направление само по себе интересное, но теперь твердо решили- самостоятельно:)

Екатерина
Екатерина
29 окт 2025
Очень хорошо организованная экскурсия, огромное спасибо нашему гиду Сергею! Показал красивые локации, учёл все наши пожелания и рассказал много интересного и про Мурманск, и про Кировск, и Хибины. Посетили все основные смотровые площадки, было достаточно времени и посмотреть всё, и пофотографироваться. После экскурсии остались только самые положительные эмоции 👍
Юлия
Юлия
29 окт 2025
Выше гор могут быть только горы! Показать их нам помог Сергей. Красивые локации нам были обеспечены, как и фото) прекрасная поездка состоялась! Везде успели в светлое время суток, что немаловажно. Поездку однозначно рекомендую!
Елена
Елена
28 окт 2025
Спасибо гиду Сергею за то, что был с нами в этот день! С погодой нам не повезло, но он сделал все возможное для нашего комфорта 🙌🏼
О
Ольга
29 авг 2025
Невероятно интересный рассказ на протяжении всего пути, любые вопросы были подробно освещены, Сергей очень предупредительный, вежливый и аккуратный гид. И самое главное, мы ехали были низкие облака и дождь, а
во время обеда Сергей видимо поколдавал и когда мы вышли из очень вкусной столовой, выглянуло солнце и облака расступились и перед нами открылись невероятные Хибины! Мы смогли насладиться всей красотой этого региона! Спасибо огромное Сергею за правильно спланированную и организованную экскурсию!

С
Светлана
21 авг 2025
Ещё одна удача в Мурманске - выбрать именно эту экскурсию. Группа у нас была немаленькая - 14 человек, но и организация, и общая атмосфера были на высоте. Во-первых, действительно повезло
с гидом. Владислав - умный, интересный, весёлый, позитивный, много и интересно рассказывал о тех местах, которые мы посетили и мимо которых проезжали. Никого не дёргал, не торопил, всё воспринимал спокойно и с пониманием. Во-вторых, сам маршрут был интересным. Мы поднялись на гору Айкуайвенчорр на современном закрытом подъёмники, что лично для меня было важно, так как ужасно боюсь высоты. В этот день там проходили съёмки, так что удалось не только полюбоваться Кировском и Хибинами:) Съездили на очень красивое и чистое озеро Большой Вудъявр. Понравилась организация обеда: шведский стол в санатории, это очень удобно и комфортно. И вообще от всей поездки осталось приятное послевкусие. Спасибо!

Наталья
Наталья
29 июл 2025
Поездка была потрясающая. Очень повезло с погодой. Наш гид Артём подробно рассказал об истории и особенностях Кольского полуострова. Неспеша мы посетили все запланированные локации. Полюбовались Хибинами и горными реками и озерами. А еще за доп. Плату мы посетили водопад Красивый. Об изменениях в проведении нас предупредили заранее. Спасибо огромное организаторам и нашему гиду Артёму.
Ольга
Ольга
29 июл 2025
В Хибины можно ехать двумя основными программами - знакомиться с горами, ущельями, тундрой, водопадами или смотреть на то, что в столь непростых климатических условиях может создать человек. В этот раз
мы выбрали второй путь. И это вообще не уступает природным чудесам Хибин. Самый северный ботанический сад - большое и важное дело, причем не только научное, но и эстетическое. Видела по отзывам, что не все идут, считая, что ничего особенного там нет. Конечно супер экзотики тут не увидеть. Но просто представьте себе, что здесь метель может быть в июле. И взгляните на изобилие цветов в открытом грунте уже совершенно другими глазами. И экскурсия по саду очень познавательная.
Минералогический музей от ФосАгро. Бесплатный кладезь информации и огромная коллекция минералов. Если бы время позволяло, я бы там в два раза больше времени провела. Замечательно организованное интерактивное музейное пространство - двигаться нужно сразу на 2 этаж.
Арт-пространство "Таинственный лес". Вечером, да ещё и перед грозой - это настоящая сказка. Те, кто его организовал - таланты. Столько внимания к деталям! Можно гулять часами - не забывайте только о репеллентах, комаров там очень много, всё-таки лес и вода. Говорят, раньше он был только зимний и вот только недавно стал работать и летом. Те, кто были зимой и летом, сказали,что летний вариант им понравился даже больше.
Ну и, конечно, горы мы тоже посмотрели, подъемник в помощь. Тут нужно набраться терпения и быть готовым пережидать погоду, чтобы открылись вершины. Наш гид Виталий все великолепно рассчитал, так что все точки маршрута мы смогли увидеть без спешки. Пока были в ботаническом саду, сам купил нам билеты на подъемник, чтобы точно избежать очереди. И по пути остановился у озера, где открывается замечательный вид.
Виталий вообще деловой, активный и очень интересно рассказывает. Если будет с вами - вам повезло.
Спасибо.

Н
Надежда
19 июл 2025
Сама экскурсия нам понравилась. Гид Мария интересно рассказывала. Создавала приятную атмосферу, относилась с заботой к каждому участнику экскурсии. Даже был организован небольшой пикник у озера помимо обеда, что было очень
приятно.
Но мы столкнулись с тем, что выбранная нами экскурсия не состоялась. Нам предложили другой маршрут, на который мы согласились. В итоге маршрут поездки оказался вообще иным… То есть, сам момент, начиная с заявки на Трипстере и до посадки в машину в день экскурсии, был как сломанный телефон. Стоит отметить, что в любое время до экскурсии нам отвечали на все вопросы, мы не чувствовали, что нас бросили, это плюс. Но осадок остался.

Дмитрий
Дмитрий
15 июл 2025
Ездили с гидом Артёмом в Хибины. С Артёмом было комфортно и спокойно - нас никто не подгонял, и всегда была возможность со всем ознакомиться и налюбоваться пейзажами вдоволь.

Нам повезло с
погодой: было тепло и солнечно, поэтому сумели всё рассмотреть и насладиться окружением.

В целом, маршрут хорошо продуман, особенно если подняться на Айкуайвенчорр (по последней информации подъёмник работает с четверга по воскресенье; взрослый билет - 360 рублей).
Ботанический сад не произвёл сильное впечатление (особенно если учитывать стоимость экскурсии (700 рублей за взрослого)). Сама природа сада ничем не отличается от того, что вы увидите в основных локациях. Единственное - оранжерея богата различной растительностью.
В музей камня (посещение бесплатное) мы не ходили, и вместо этого прогулялись вглубь проспекта Ленина в Кировске до дома культуры.
Таинственный лес - необычная затея. Скорее всего, по его маршрутам стоит пройтись и посмотреть причудливые инсталляции (хотя мне кажется, что в пасмурную туманную погоду эффект от его посещения усилится). Взрослый билет стоит 600 рублей.
Стоит упомянуть столовую при доме отдыха Тирвас - достойный шведский стол с разнообразными блюдами за 800 рублей на человека (сытно и вкусно).

С
Светлана
13 июл 2025
Ездили на экскурсию в Хибины 13 июля. Очень понравилось! Гид Сергей был внимателен, заботлив, старался сделать все, чтобы все улыбались;) Очень интересно рассказывал историю про места, которые проезжали, про историю
Хибин и показал очень много красивых локаций! Машина была очень комфортная, а Сергей вел великолепно! Всегда приятно, когда встречаешь человека, который неформально относится к своей работе.
Была интересная экскурсия в Ботанический сад, которую провела сотрудница Ольга, очень любящая свою работу и увлеченно рассказывающая. Музей минералов удивил современными экспозициями, интерактивами и красотой минералов!!!

М
Мария
30 июн 2025
Сама экскурсия интересная, красивая природа, интересный рассказ. Из минусов - плохая машина, сидеть втроем на сиденьях для двоих тот еще квест, а дорога длинная(и мы не попали на подъёмник, организатор не знал что они начали работать по летнему времени, имейте это ввиду.
М
Маргарита
29 июн 2025
Спасибо за классную поездку! Гид Сергей показал самые красивые места, рассказал историю мест и даже отвез нас по личным нуждам вне плана. Нам с с сыном очень понравилась поездка. Рекомендуем от души!
Мария
Мария
27 июн 2025
Большое спасибо за экскурсию!
Нашим гидом был Сергей, который полностью подстроился под нашу семью и под обстоятельства, что помогло нам замечательно провести этот день!
Очень понравились Хибины, природа. Дорога из Мурманска не показалась тяжелой. Все прошло отлично!
Спасибо!
В
Виктор
22 июн 2025
Ездили с Сергеем, поездка понравилась! Отличные виды, красивая природа, интересные локации. Понравился музей, в котором представлено минеральное богатство Хибин, ботанический сад с оранжереей. Очень красивые виды на реку возле Тирваса и с вершины, на которую поднимались на канатной дороге. Благодарю за хорошую организацию!

