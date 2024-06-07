Туры в Кировск из Мурманска

Найдено 10 экскурсий в категории «Кировск» в Мурманске, цены от 5 000 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
68 отзывов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850 за человека
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Групповая
10 часов
21 отзыв
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500 за человека
Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
🚗 На машине
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
57 отзывов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400 за человека
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Индивидуальная
12 часов
3 отзыва
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000 за всё до 7 чел.
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
4 отзыва
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Провести день среди чарующих пейзажей в самом сердце Кольского полуострова
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000 за всё до 4 чел.
Зимняя сказка Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
13 отзывов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000 за всё до 19 чел.
Поездка в Кировск: Таинственный лес, Снежная деревня и красота Хибин
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
6 отзывов
Поездка в Кировск: Зимняя сказка среди Хибин, Таинственный лес и Снежная деревня
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000 за всё до 3 чел.
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
🚗 На машине
Мини-группа
11 часов
24 отзыва
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000 за человека
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
🚗 На машине
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000 за человека
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    7 июня 2024
    Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
    Великолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получилась очень душевная, отдельное спасибо за музыкальное сопровождение. На такую экскурсию вернулась бы ещё много раз.
    Великолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получиласьВеликолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получиласьВеликолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получилась
  • И
    Иванова
    5 июня 2024
    Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
    Гид Никита-супер! Если вы хотите душевной, грамотной, запоминающейся поездки, то это будет сто процентное попадание Отдельное уважение за музыку в машине и за внеплановые остановки
  • П
    Павел
    16 мая 2024
    Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
    Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
  • А
    Анна
    11 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако, хочу отметить очень теплую
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    атмосферу, вовлеченность гида Ильи во все активности. Он нас не оставил и на горе, довел до подъемника. В целом от экскурсии сложилось очень приятное впечатление, как будто это не специальный человек, а твой друг проводит тебе экскурсию по своему городу, который он любит и гордиться! Не думала, что меня заинтересует музей камня. В итоге узнала много нового! Нам повезло. Не смотря на 10 мая еще работала снежная деревня, которая, безусловно, добавила впечатлений. Спасибо организаторам и в частности Илье, который готов выручить в любой ситуации! Спасибо Мурманску за «теплых» людей!!!

    Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. ОднакоЯ была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако
  • Ю
    Юлия
    11 мая 2024
    Зимняя сказка Хибин
    Отличная экскурсия. У нас был гид Николай. Мы были с ребенком и для нас была очень важна безопасность, Николай отлично
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    и аккуратно ведет автомобиль. Сама поездка очень насыщенная и увлекательная. Потрясающие виды и места! Пожалели, что не остались на ночь в Кировске, т. к. в это время там еще сезон катания на лыжах

  • Н
    Наталья
    3 мая 2024
    Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
    Приятное общение, чудесная поездка
  • А
    Анастасия
    2 мая 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался никого не потерять, говорил,
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    что это наш день, можем остановиться где хотим, любая просьба - пожалуйста. Даже снял нам классное видео. Приятно. И сама организатор максимально быстро отвечала, как говорится, клиентоориентированный сервис - за это большая благодарность. Места здоровские, маршрут хороший, посмотрели, пофотографировались, не устали в целом. Была возможность дополнить маршрут, если что-то изменится - не везде есть такая гибкость. Спасибо!

    Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старалсяНашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался
  • Е
    Елена
    29 апреля 2024
    Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
    Ян,очень приятный не навязчивый собеседник. Всё показал,рассказал,ответитил на все интересущие вопросы. Сделал нашу экскурсию максимально комфортной. Однозначно порекомендую своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо за море позитива.
  • О
    Ольга
    26 апреля 2024
    Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
    Здравствуйте! Хочу сказать большое спасибо команде за тур в Кировск (Сердце Хибин), гид Сергей. Отдельное спасибо Сергею за комфортную и интересную
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    поездку. Забирают и привозят от места проживания. Вся поездка спланирована хорошо. Есть как пешая часть, а так же можно прокатиться на сноубасе. За время маршрута не устаёшь и успеваешь побывать на всех локациях (времени достаточно). Природа Севера захватывающая и необычная. Отдельное спасибо Надежде за терпение и организацию поездки.

  • Ю
    Юлия
    23 апреля 2024
    Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
    Все понравилось, очень объемная и насыщенная экскурсия

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кировск»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
  2. Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
  3. Ваш идеальный день в Хибинах - путешествие «всё включено»
  4. Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
  5. Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
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  7. Кольский мост
  8. Памятник Ждущей
  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
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