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атмосферу, вовлеченность гида Ильи во все активности. Он нас не оставил и на горе, довел до подъемника. В целом от экскурсии сложилось очень приятное впечатление, как будто это не специальный человек, а твой друг проводит тебе экскурсию по своему городу, который он любит и гордиться! Не думала, что меня заинтересует музей камня. В итоге узнала много нового! Нам повезло. Не смотря на 10 мая еще работала снежная деревня, которая, безусловно, добавила впечатлений. Спасибо организаторам и в частности Илье, который готов выручить в любой ситуации! Спасибо Мурманску за «теплых» людей!!!