1 чел.
По популярности
скидка
10%
Мини-группа
10 часов
Кировск и Хибины - сокровища Кольского полуострова
Путешествие из Мурманска в Кировск и Хибины. Рассвет в горах, ботанический сад, снегоходы, Снежная деревня и уникальные минералы ждут вас
Начало: У вашего места проживания
Расписание: в пятницу и воскресенье в 08:00
16 июня в 08:00
21 июня в 08:00
от 65005 850₽ за человека
Групповая
10 часов
Сердце Хибин: экскурсия из Мурманска в Кировск
Продняться на гору Айкуайвенчорр, посетить Снежную деревню и Музей камня
Начало: У места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 08:30
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 500₽ за человека
скидка
20%
Мини-группа
12 часов
Групповая экскурсия «Ваш идеальный день в Хибинах» с трансфером
Отправьтесь в увлекательное путешествие по северным рельефам, насладитесь красотой Хибин и узнайте их историю
Начало: От места вашего проживания
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1300010 400₽ за человека
Индивидуальная
12 часов
Фантастическое путешествие из Мурманска в Кировск
Снежная деревня, Таинственный лес, Полярный ботанический сад и панорамы Хибин за 1 день
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
от 30 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
9 часов
Кировск и Хибины - хрустальная сказка Севера
Провести день среди чарующих пейзажей в самом сердце Кольского полуострова
12 июня в 08:30
13 июня в 08:30
24 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Зимняя сказка Хибин: эксклюзивное путешествие в Мурманске
Погрузитесь в атмосферу северной природы, открыв для себя величие Хибин в комфортной индивидуальной поездке
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 20 000₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
9 часов
Поездка в Кировск: Зимняя сказка среди Хибин, Таинственный лес и Снежная деревня
Окунитесь в зимнюю сказку Кировска: откройте тайны Таинственного леса, искусство Снежной деревни и величие Хибин
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
26 000₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
11 часов
Комфортная поездка из Мурманска в снежный Кировск
Увидеть скульптуры Снежной деревни, прогуляться по Таинственному лесу и проехать по улицам города
Начало: На площади Пять углов, на парковке у отеля Меридиа...
28 дек в 08:00
29 дек в 08:00
5 000₽ за человека
Мини-группа
12 часов
Этнодеревня и Хибины за 1 день (в мини-группе)
Побывать в «Снежной деревне», покорить гору Айкуайвенчорр и познакомиться с традициями саамов
Начало: У вашего отеля
Расписание: ежедневно в 08:00
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
10 000₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
13 часов
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Начало: На ул. Ленинградская
17 июня в 08:30
21 июня в 08:30
3000027 000₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья7 июня 2024Великолепная экскурсия, очень насыщенная, с прекрасными локациями. Гид дружелюбный, интересный, ответит на любой вопрос. Поездка получилась очень душевная, отдельное спасибо за музыкальное сопровождение. На такую экскурсию вернулась бы ещё много раз.
- ИИванова5 июня 2024Гид Никита-супер! Если вы хотите душевной, грамотной, запоминающейся поездки, то это будет сто процентное попадание Отдельное уважение за музыку в машине и за внеплановые остановки
- ППавел16 мая 2024Глеб - внимательный гид и хороший собеседник. При планировании поездки учел все наши пожелания. От путешествия остались только положительные впечатления
- ААнна11 мая 2024Я была скептически настроена на экскурсию. Выбрала ее взамен отмененной. Ни чего особенного не ждала. Однако, хочу отметить очень теплую
- ЮЮлия11 мая 2024Отличная экскурсия. У нас был гид Николай. Мы были с ребенком и для нас была очень важна безопасность, Николай отлично
- ННаталья3 мая 2024Приятное общение, чудесная поездка
- ААнастасия2 мая 2024Нашим гидом был Александр. Приятный, добрый человек, хороший водитель - доехали быстро и спокойно. Он старался никого не потерять, говорил,
- ЕЕлена29 апреля 2024Ян,очень приятный не навязчивый собеседник. Всё показал,рассказал,ответитил на все интересущие вопросы. Сделал нашу экскурсию максимально комфортной. Однозначно порекомендую своим друзьям и знакомым. Огромное спасибо за море позитива.
- ООльга26 апреля 2024Здравствуйте! Хочу сказать большое спасибо команде за тур в Кировск (Сердце Хибин), гид Сергей. Отдельное спасибо Сергею за комфортную и интересную
- ЮЮлия23 апреля 2024Все понравилось, очень объемная и насыщенная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Кировск»
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