В погоне за красотой пейзажей Севера: из Мурманска - в Хибины

Счастье не за горами. Счастье в горах
Кировск — это не только геологические богатства, но и суровая красота природы.

Мы насладимся невероятными видами на Хибинские горы, увидим самое большое озеро Мурманской области — Имандра. Поднимемся на Айкуайвенчорр, познакомимся с арт-парками Хибин, исследуем музей камня. И конечно, получим незабываемые эмоции!
5
2 отзыва
Описание экскурсии

8:00 — выезжаем из Мурманска

11:00 — на подъёмнике поднимемся на горную вершину Айкуайвенчорр. Здесь при желании можно перекусить и выпить чашку согревающего кофе в ресторанном комплексе и оценить шикарные виды на горы Хибины и город Кировск. Мы прогуляемся на высоте 800 м над уровнем моря, рассмотрим арт-объекты «Меч Артура», «Грузовик»

Если подъёмники будут закрыты, зайдём в тропическую оранжерею Полярно-альпийского ботанического сада-института.

12:30 — посетим «Снежную Деревню» у подножия горы Вудъяврчорр и полюбуемся фигурами из снега и льда

14:00 — сделаем остановку на обед

15:30 — заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит», он же просто Музей камня. Здесь собраны уникальные образцы горных пород со всего мира

17:00 — направимся в арт-парк «Таинственный лес», где естественная красота природы подчёркнута художественными инсталляциями со светом и звуком

18:00 — поедем обратно в Мурманск

Организационные детали

  • Поездка пройдёт на комфортабельном Mitsubishi Pajero, Renault Duster, Toyota Fortuner, Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex
  • Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться
  • Подъёмники могут не работать при неблагоприятных погодных условиях. Оранжерея по понедельникам не работает
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Дополнительные расходы

  • Обед — 500 ₽ за человека
  • Подъёмник на вершину горы Айкуайвенчорр: взрослый — 300 ₽, детский — 150 ₽
  • Оранжерея: взрослый — 500 ₽, детский — 250 ₽, дошкольники — 100 ₽, есть льготы
  • Таинственный лес: взрослый — 600 ₽, дети с 6 до 14 лет, пенсионеры — 300 ₽, дети до 5 лет бесплатно
  • Снежная деревня: взрослый — 800 ₽ (новогодние — 1200 ₽), пенсионный — 400 ₽ (новогодние — 600 ₽), дети с 7 до 13 лет — 400 ₽ (новогодние — 600 ₽), дети до 6 лет бесплатно

в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет7500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Пяти Углов
Когда и сколько длится?
Когда: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 08:30
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия
Лидия — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 1195 туристов
Я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в
наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
И
Ирина
10 фев 2025
Огромная благодарность, нашему гиду Александру!!! Показал и рассказал про все достопримечательности Кольского п-ва, историю края, народа, что только здесь мы можем увидеть самые-самые-самые… … Перечислять можно бесконечно, мы рекомендуем данную
экскурсию и конечно Александра! . Создал нам великолепное настроение и показал сказку Хибин, музея камня, гейзеры и волшебный таинственный лес!😄🤩👍💕
Скажу больше, с этой экскурсии мы сразу с ним поехали на охоту за Северным сияние иииии мы его увидели!! ✨️🤩👍✨️ был профессиональной фотограф и Александр нам объяснил, с научной точки зрения, что такое Аврора и как мы её видим! Всё будущие туры теперь только с ним! Александр, спасибо вам от всего сердца 💕👍✨️🤩😄

Мария
Мария
9 фев 2025
Очень классный гид Антон. Интересно рассказывает не только про сами города,но ещё и истории, связанные с ними. Хороший водитель, самая комфортная поездка из всех,что я пробовала. Не было жёсткого контроля по адженде, много свободного времени,чтобы погулять и всё посмотреть.
Входит в следующие категории Мурманска

