Кировск — это не только геологические богатства, но и суровая красота природы. Мы насладимся невероятными видами на Хибинские горы, увидим самое большое озеро Мурманской области — Имандра. Поднимемся на Айкуайвенчорр, познакомимся с арт-парками Хибин, исследуем музей камня. И конечно, получим незабываемые эмоции!

Описание экскурсии

8:00 — выезжаем из Мурманска

11:00 — на подъёмнике поднимемся на горную вершину Айкуайвенчорр. Здесь при желании можно перекусить и выпить чашку согревающего кофе в ресторанном комплексе и оценить шикарные виды на горы Хибины и город Кировск. Мы прогуляемся на высоте 800 м над уровнем моря, рассмотрим арт-объекты «Меч Артура», «Грузовик»

Если подъёмники будут закрыты, зайдём в тропическую оранжерею Полярно-альпийского ботанического сада-института.

12:30 — посетим «Снежную Деревню» у подножия горы Вудъяврчорр и полюбуемся фигурами из снега и льда

14:00 — сделаем остановку на обед

15:30 — заглянем в музейно-выставочный центр «Апатит», он же просто Музей камня. Здесь собраны уникальные образцы горных пород со всего мира

17:00 — направимся в арт-парк «Таинственный лес», где естественная красота природы подчёркнута художественными инсталляциями со светом и звуком

18:00 — поедем обратно в Мурманск

Организационные детали

Поездка пройдёт на комфортабельном Mitsubishi Pajero, Renault Duster, Toyota Fortuner, Volkswagen Caravelle, Hyundai Grand Starex

Обратите внимание: из-за погодных условий маршрут и тайминг могут корректироваться

Подъёмники могут не работать при неблагоприятных погодных условиях. Оранжерея по понедельникам не работает

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

