Лидия проводит ещё 1 экскурсию

Что вас ожидает

Зеленое мерцание на фоне белоснежной тундры

Вечером мы заедем за вами и отправимся в приключение, которое прозвали «охотой» за Северным сиянием. Поймать его и правда непросто, но мы хорошо знаем, как это сделать. Вы увидите, как тысячи разноцветных огоньков зажигаются на ночном небе буквально за секунду, окрашивая темное небо в яркие цвета и освещая окрестности на многие километры.

Загадки Авроры Бореалис

В процессе охоты вы узнаете, что же это такое — Полярное сияние, откуда берется, от чего зависит цвет сияния, где его лучше наблюдать, опасно ли за ним охотиться и почему некоторые народы избегали встреч с этим магическим явлением.

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