Лидия проводит ещё 1 экскурсию

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Северное сияние — увидеть и влюбиться!

«Посетить» природное световое шоу и подарить себе впечатления на всю жизнь

Лидия
Лидия – Гид из Мурманска
Магическая Аврора — зрелище необычайной красоты, которое мечтают увидеть многие.

Мы поможем эту мечту реализовать.

Рассчитаем оптимальное время для «охоты» и привезем в лучшие места для наблюдения за явлением.

А по дороге расскажем, почему некоторые народы избегали небесных всполохов, что это за феномен с точки зрения физиков-скептиков и какие дифирамбы ему пели лирики.
Задать вопросОбычно отвечает за 7 мин.
  • 👥Групповая
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • 5 000 ₽ за человека

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Северное сияние — увидеть и влюбиться!
Северное сияние — увидеть и влюбиться!

Что вас ожидает

Зеленое мерцание на фоне белоснежной тундры
Вечером мы заедем за вами и отправимся в приключение, которое прозвали «охотой» за Северным сиянием. Поймать его и правда непросто, но мы хорошо знаем, как это сделать. Вы увидите, как тысячи разноцветных огоньков зажигаются на ночном небе буквально за секунду, окрашивая темное небо в яркие цвета и освещая окрестности на многие километры.

Загадки Авроры Бореалис
В процессе охоты вы узнаете, что же это такое — Полярное сияние, откуда берется, от чего зависит цвет сияния, где его лучше наблюдать, опасно ли за ним охотиться и почему некоторые народы избегали встреч с этим магическим явлением.

Организационные детали

  • Охота планируется в наиболее благоприятное время для наблюдения за Северным сиянием, ориентируемся на погодные условия. Мы следим за прогнозом, но иногда не все зависит от нас, поэтому просим с пониманием относится к таким ситуациям, в случае неудачи мы вернем вам половину стоимости экскурсии 🧭.
  • Выезд из города — в 20-21:00, продолжительность — 3-4 часа, протяженность маршрута — от 50 до 200 км
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Северное сияние — увидеть и влюбиться!
Северное сияние — увидеть и влюбиться!
Северное сияние — увидеть и влюбиться!
Северное сияние — увидеть и влюбиться!
Северное сияние — увидеть и влюбиться!
Северное сияние — увидеть и влюбиться!
Северное сияние — увидеть и влюбиться!

Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30, в среду в 21:30

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Лидия
Лидия
Здравствуйте! Меня зовут Лидия и я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.
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Лидия проводит ещё 1 экскурсию

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