Лидия проводит ещё 1 экскурсию

Зеленое мерцание на фоне белоснежной тундры Вечером мы заедем за вами и отправимся в приключение, которое прозвали «охотой» за Северным сиянием. Поймать его и правда непросто, но мы хорошо знаем, как это сделать. Вы увидите, как тысячи разноцветных огоньков зажигаются на ночном небе буквально за секунду, окрашивая темное небо в яркие цвета и освещая окрестности на многие километры.
Загадки Авроры Бореалис В процессе охоты вы узнаете, что же это такое — Полярное сияние, откуда берется, от чего зависит цвет сияния, где его лучше наблюдать, опасно ли за ним охотиться и почему некоторые народы избегали встреч с этим магическим явлением.
Организационные детали
Охота планируется в наиболее благоприятное время для наблюдения за Северным сиянием, ориентируемся на погодные условия. Мы следим за прогнозом, но иногда не все зависит от нас, поэтому просим с пониманием относится к таким ситуациям, в случае неудачи мы вернем вам половину стоимости экскурсии 🧭.
Выезд из города — в 20-21:00, продолжительность — 3-4 часа, протяженность маршрута — от 50 до 200 км
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Начало и место завершения
🚩 по договоренности
Экскурсия проводится в понедельник, вторник, четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 20:30, в среду в 21:30
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 6 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Здравствуйте! Меня зовут Лидия и я живу на Крайнем Севере — в месте, которое невозможно не любить. Я чувствую себя здесь комфортно и уютно, и мне очень хочется поделиться этими ощущениями с вами. Путешествие в наши края — это потрясающая возможность вырваться из привычного образа жизни, получить массу новых впечатлений и поразиться миру Арктики. Буду рада показать прекрасные места Кольского полуострова и рассказать о его природе, истории и культуре.