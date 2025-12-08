Едем исполнять мечту! С вами будет опытный охотник на северное сияние — один из наших профессиональных гидов.
Он расскажет, когда появляется Аврора, как она образуется и какой бывает, и использует все свои знания и навыки, чтобы вы насладились невероятным танцем света в ночном небе.
Описание экскурсии
- В 21:00 выезжаем из Мурманска — и едем за город в поисках чистого и тёмного неба.
- В ожидании сияния согреемся горячим чаем с печеньем и душевными разговорами о Севере.
- Как только удача нам улыбнётся, мы окунёмся в магию ночи — и увидим, как мерцающие нити света освещают арктический пейзаж.
- Около 1:00 или чуть раньше мы будем в Мурманске.
Организационные детали
- С вами будет один из гидов нашей команды.
- Если с вами путешествуют дети, учитывайте их готовность к поздним прогулкам на холоде.
ежедневно в 21:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3920 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Полярные Зори
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 24 туристов
Я аттестованный гид по Мурманской области и коренной мурманчанин. Вместе с командой покажу вам самые красивые места нашего края. Мы поможем осуществить вашу мечту побывать на Крайнем севере и увидеть аврору, китов, нашумевшую Териберку и Баренцево море (начало Северного Ледовитого океана), саамскую деревню. Индивидуальный подход к каждому гостю Севера. Будем рады показать Кольский край во всей красе ✨
