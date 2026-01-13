Уникальная возможность для настоящих путешественников! Если Вы собрались на Кольский полуостров, то обязательно должны посетить эту экскурсию. Всего в 25 километрах от Мурманска расположена Главная военно-морская база Северного флота России.
Флот
Флот
Описание экскурсии
Что вас ждет: Музей «Подводная лодка К-21» История одной из самых знаменитых подводных лодок участвующих в Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвиге ее экипажа во главе с командиром Николаем Александровичем Луниным. Музей военно-воздушных сил Северного флота В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. В экспозиции музея представлены фотоматериалы, документы по истории авиации Северного флота. Особое внимание привлекают личные вещи авиаторов-североморцев, среди которых 53 Героя Советского Союза, в том числе легендарный командир авиаполка Б. Ф. Сафонов, удостоенный этого высокого звания дважды. Дом-музей Юрия Гагарина Это прекрасная экспозиция, в которой сохранены аутентичная обстановка и предметы быта, которые использовали лейтенант Юрий Гагарин и члены его семьи во время службы в заполярном гарнизоне Луостари. Осмотр главных памятников Североморска Памятники Героям-Североморцам, Героям-артиллеристам, Памятник «ИЛ-4», Памятник «Торпедный катер ТКА-12», Монумент славы авиаторам Северного Флота, Памятный знак «Ракета», Обелиск «Воинам, павшим в боях за Родину» и многие другие. Осмотр кораблей Северного флота Если флагман флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» будет находиться на базе, то будет возможность увидеть этот самый большой в мире действующий не авианосный ударный боевой корабль. Прогулка по улицам и площадям города Организационные детали:
Посещение Североморска доступно только лицам имеющим гражданство России • Оформление разрешения на въезд в закрытый город занимает 35-40 дней • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле • Протяжённость маршрута — 25 км. в одну сторону • Экскурсия вместе с дорогой займет 8 часов • Билеты в музеи входят в стоимость экскурсии • Цена указана за 1-3 человек, если вас больше, то стоимость 6500 руб. за каждого гостя.
Ежедневно, в 09:00 (кроме вторника и среды)
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Г. Североморск
- Пос. Сафоново
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Питание (индивидуально в кафе и ресторанах города)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 09:00 (кроме вторника и среды)
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 600 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 17 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Нам очень повезло с экскурсоводом, Анна Сергеевна дала огромное количество информации и прекрасных эмоций, было ощущение, что мы в гостях у давно знакомых друзей. Очень интересно и познавательно, очень рекомендуем
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И
Замечательно прошла экскурсия в Североморск!!! Реально крутые и серьезные музеи. Понравились гиды в каждом из них. Чувствуется любовь к своему делу. Особая благодарность Наталье, которая сопровождала нас, делилась историей и интересными фактами на протяжении всего маршрута.
Спасибо ребятам за проработанный и насыщенный маршрут!
Спасибо ребятам за проработанный и насыщенный маршрут!
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Е
У нас был очень крутой экскур-д Александр. Он сопровождал нас начиная с отеля и сразу как только мы сели в машину начал рассказывать про Мурманск и историю края, очень познавательно,
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Е
У нас был очень крутой экскур-д Александр. Он сопровождал нас начиная с отеля и сразу как только мы сели в машину начал рассказывать про Мурманск и историю края, очень познавательно,
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Г
Очень познавательная экскурсия, напоминает о многочисленных подвигах нашего народа, о людях-героях, позволяет прикоснуться к истории периода ВОВ. В Североморск хотелось сразу и спасибо за реализацию всем причастным. Гида Наталье -
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Г
Очень познавательная экскурсия, напоминает о многочисленных подвигах нашего народа, о людях-героях, позволяет прикоснуться к истории периода ВОВ. В Североморск хотелось сразу и спасибо за реализацию всем причастным. Гида Наталье -
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