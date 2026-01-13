Что вас ждет: Музей «Подводная лодка К-21» История одной из самых знаменитых подводных лодок участвующих в Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвиге ее экипажа во главе с командиром Николаем Александровичем Луниным. Музей военно-воздушных сил Северного флота В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. В экспозиции музея представлены фотоматериалы, документы по истории авиации Северного флота. Особое внимание привлекают личные вещи авиаторов-североморцев, среди которых 53 Героя Советского Союза, в том числе легендарный командир авиаполка Б. Ф. Сафонов, удостоенный этого высокого звания дважды. Дом-музей Юрия Гагарина Это прекрасная экспозиция, в которой сохранены аутентичная обстановка и предметы быта, которые использовали лейтенант Юрий Гагарин и члены его семьи во время службы в заполярном гарнизоне Луостари. Осмотр главных памятников Североморска Памятники Героям-Североморцам, Героям-артиллеристам, Памятник «ИЛ-4», Памятник «Торпедный катер ТКА-12», Монумент славы авиаторам Северного Флота, Памятный знак «Ракета», Обелиск «Воинам, павшим в боях за Родину» и многие другие. Осмотр кораблей Северного флота Если флагман флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» будет находиться на базе, то будет возможность увидеть этот самый большой в мире действующий не авианосный ударный боевой корабль. Прогулка по улицам и площадям города Организационные детали:

Посещение Североморска доступно только лицам имеющим гражданство России • Оформление разрешения на въезд в закрытый город занимает 35-40 дней • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле • Протяжённость маршрута — 25 км. в одну сторону • Экскурсия вместе с дорогой займет 8 часов • Билеты в музеи входят в стоимость экскурсии • Цена указана за 1-3 человек, если вас больше, то стоимость 6500 руб. за каждого гостя.