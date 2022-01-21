Тайны закрытого военного города Североморск

Уникальная возможность для настоящих путешественников! Если Вы собрались на Кольский полуостров, то обязательно должны

Индивидуально
для 3 чел.
Уникальная возможность для настоящих путешественников! Если Вы собрались на Кольский полуостров, то обязательно должны посетить эту экскурсию.

Всего в 25 километрах от Мурманска расположена Главная военно-морская база Северного флота России.

Флот базируется в расположенном на восточном берегу незамерзающего Кольского залива закрытом городе Североморск.

Мы организуем Вам экскурсию по самым знаковым местам этого города.

Вы сможете окунуться в будни крупного военно-морского гарнизона, своими глазами.
Тайны закрытого военного города Североморск
Тайны закрытого военного города Североморск
Тайны закрытого военного города Североморск
Тайны закрытого военного города Североморск
Тайны закрытого военного города Североморск
Тайны закрытого военного города Североморск
Тайны закрытого военного города Североморск

Что вы увидите 🤩

  • г. Североморск
  • пос. Сафоново.
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ждет:

    Музей «Подводная лодка К-21»
    История одной из самых знаменитых подводных лодок участвующих в Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвиге ее экипажа во главе с командиром Николаем Александровичем Луниным.
    Музей военно-воздушных сил Северного флота
    В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. В экспозиции музея представлены фотоматериалы, документы по истории авиации Северного флота. Особое внимание привлекают личные вещи авиаторов-североморцев, среди которых 53 Героя Советского Союза, в том числе легендарный командир авиаполка Б. Ф. Сафонов, удостоенный этого высокого звания дважды.

    Дом-музей Юрия Гагарина

    Это прекрасная экспозиция, в которой сохранены аутентичная обстановка и предметы быта, которые использовали лейтенант Юрий Гагарин и члены его семьи во время службы в заполярном гарнизоне Луостари.

    Осмотр главных памятников Североморска

    Памятники Героям-Североморцам, Героям-артиллеристам, Памятник «ИЛ-4», Памятник «Торпедный катер ТКА-12», Монумент славы авиаторам Северного Флота, Памятный знак «Ракета», Обелиск «Воинам, павшим в боях за Родину» и многие другие.

    Осмотр кораблей Северного флота

    Если флагман флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» будет находиться на базе, то будет возможность увидеть этот самый большой в мире действующий не авианосный ударный боевой корабль.
    Прогулка по улицам и площадям города

    Организационные детали:

    • Посещение Североморска доступно только лицам имеющим гражданство России
    • Оформление разрешения на въезд в закрытый город занимает 35-40 дней
    • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле
    • Протяжённость маршрута — 25 км в одну сторону
    • Экскурсия вместе с дорогой займет 8 часов
    • Билеты в музеи входят в стоимость экскурсии
    • Цена указана за 1-3 человек, если вас больше, то стоимость 6500 руб. за каждого гостя

    Ответы на вопросы

    Что входит
    • Трансфер
    • Услуги гида
    • Входные билеты в музеи
    Что не входит
    • Питание (индивидуально в кафе и ресторанах города)
    • Личные расходы
    Место начала и завершения?
    Место Вашего проживания в Мурманске
    Когда и сколько длится
    Когда: Ежедневно, в 09:00 (кроме среды и четверга)
    Экскурсия длится около 8 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
    Важная информация
    • Посещение Североморска доступно только лицам имеющим гражданство России.
    • Оформление разрешения на въезд в закрытый город занимает 35-40 дней.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще не оплачивать ничего при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Ежедневно, в 09:00 (кроме среды и четверга)

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