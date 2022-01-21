Что вас ждет:

Музей «Подводная лодка К-21»

История одной из самых знаменитых подводных лодок участвующих в Великой Отечественной войны. Вы узнаете о подвиге ее экипажа во главе с командиром Николаем Александровичем Луниным.

Музей военно-воздушных сил Северного флота

В музее три зала: военного времени, памяти о погибших, послевоенного периода. В экспозиции музея представлены фотоматериалы, документы по истории авиации Северного флота. Особое внимание привлекают личные вещи авиаторов-североморцев, среди которых 53 Героя Советского Союза, в том числе легендарный командир авиаполка Б. Ф. Сафонов, удостоенный этого высокого звания дважды.

Дом-музей Юрия Гагарина

Это прекрасная экспозиция, в которой сохранены аутентичная обстановка и предметы быта, которые использовали лейтенант Юрий Гагарин и члены его семьи во время службы в заполярном гарнизоне Луостари.

Осмотр главных памятников Североморска

Памятники Героям-Североморцам, Героям-артиллеристам, Памятник «ИЛ-4», Памятник «Торпедный катер ТКА-12», Монумент славы авиаторам Северного Флота, Памятный знак «Ракета», Обелиск «Воинам, павшим в боях за Родину» и многие другие.

Осмотр кораблей Северного флота

Если флагман флота тяжёлый атомный ракетный крейсер «Пётр Великий» будет находиться на базе, то будет возможность увидеть этот самый большой в мире действующий не авианосный ударный боевой корабль.

Прогулка по улицам и площадям города

Организационные детали: