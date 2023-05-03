В путешествии вы откроете интереснейший маршрут в стороне от популярных мурманских направлений. Побываете в самом северном в мире православном монастыре. Увидите посёлок, где Юрий Гагарин получил звание и квалификацию, которые позволили ему попасть в отряд космонавтов. И побываете в долине, где в 1941 году остановили наступление немецких войск на Мурманск.

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Описание

Что вас ожидает

«Долина славы»

Мы пересечём Кольский залив и отправимся в сторону Норвегии. Первое знаковое место на нашем пути — долина на правом берегу реки Западная Лица. Вы посетите мемориальный комплекс, услышите об ожесточённых боях на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года и осознаете значение бывшей Долины Смерти в истории Великой Отечественной войны.

Гагаринские места

Жизнь лётчика-космонавта была тесно связана с Заполярьем. Мы покажем место, где проходил службу Юрий Гагарин, расскажем о северном периоде в его биографии и первом полёте на боевом самолёте, который он совершил в небе Заполярья в 1958 году.

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь

В завершение вы посетите самую северную в мире и старейшую на Кольском полуострове православную обитель. Она находится в посёлке Лоустари Печенгского района. От нашего гида и монахов вы узнаете, какой непростой путь прошёл монастырь, не раз менявший место расположения и облик. Вам расскажут об «апостоле лопарей» преподобном Трифоне Печенегском — основателе и духовном покровителе монастыря. И познакомят с территорией деревянного комплекса.

Организационные детали