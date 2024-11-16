Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В сентябре и октябре можно насладиться осенними красками, но учтите возможные дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие будет особенным благодаря северному сиянию, но готовьтесь к холодам. Весной, в апреле и мае, природа пробуждается, но дороги могут быть менее проходимыми.

Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по уникальным местам Мурманска. Вы посетите Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь, самый северный в мире, узнаете о его истории и значении. В «Долине славы» ощутите атмосферу ожесточённых боёв Великой Отечественной войны. А также познакомитесь с местами, где Юрий Гагарин начинал свой путь к звёздам. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание истории региона

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Долина славы»

Мы пересечём Кольский залив и отправимся в сторону Норвегии. Первое знаковое место на нашем пути — долина на правом берегу реки Западная Лица. Вы посетите мемориальный комплекс, услышите об ожесточённых боях на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года и осознаете значение бывшей Долины Смерти в истории Великой Отечественной войны.

Гагаринские места

Жизнь лётчика-космонавта была тесно связана с Заполярьем. Мы покажем место, где проходил службу Юрий Гагарин, расскажем о северном периоде в его биографии и первом полёте на боевом самолёте, который он совершил в небе Заполярья в 1958 году.

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь

В завершение вы посетите самую северную в мире и старейшую на Кольском полуострове православную обитель. Она находится в посёлке Лоустари Печенгского района. От нашего гида и монахов вы узнаете, какой непростой путь прошёл монастырь, не раз менявший место расположения и облик. Вам расскажут об «апостоле лопарей» преподобном Трифоне Печенегском — основателе и духовном покровителе монастыря. И познакомят с территорией деревянного комплекса.

Организационные детали