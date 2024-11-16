Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Погрузитесь в историю Мурманска: посетите монастырь, долину славы и места, связанные с Юрием Гагариным. Уникальная возможность для всех
Эта индивидуальная экскурсия предлагает путешествие по уникальным местам Мурманска.
Вы посетите Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь, самый северный в мире, узнаете о его истории и значении. В «Долине славы» ощутите атмосферу ожесточённых боёв Великой Отечественной войны. А также познакомитесь с местами, где Юрий Гагарин начинал свой путь к звёздам. Это путешествие подарит незабываемые впечатления и глубокое понимание истории региона
Лучшее время для посещения - с июня по август, когда погода наиболее комфортная и природа расцветает. В сентябре и октябре можно насладиться осенними красками, но учтите возможные дожди. Зимой, с ноября по март, путешествие будет особенным благодаря северному сиянию, но готовьтесь к холодам. Весной, в апреле и мае, природа пробуждается, но дороги могут быть менее проходимыми.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Свято-Троицкий Трифонов Печенгский монастырь
Долина славы
Описание экскурсии
«Долина славы»
Мы пересечём Кольский залив и отправимся в сторону Норвегии. Первое знаковое место на нашем пути — долина на правом берегу реки Западная Лица. Вы посетите мемориальный комплекс, услышите об ожесточённых боях на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года и осознаете значение бывшей Долины Смерти в истории Великой Отечественной войны.
Гагаринские места
Жизнь лётчика-космонавта была тесно связана с Заполярьем. Мы покажем место, где проходил службу Юрий Гагарин, расскажем о северном периоде в его биографии и первом полёте на боевом самолёте, который он совершил в небе Заполярья в 1958 году.
Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь
В завершение вы посетите самую северную в мире и старейшую на Кольском полуострове православную обитель. Она находится в посёлке Лоустари Печенгского района. От нашего гида и монахов вы узнаете, какой непростой путь прошёл монастырь, не раз менявший место расположения и облик. Вам расскажут об «апостоле лопарей» преподобном Трифоне Печенегском — основателе и духовном покровителе монастыря. И познакомят с территорией деревянного комплекса.
Организационные детали
Время в пути в одну сторону составит 2-3 часа
Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике
Обязательно гражданство РФ, при себе иметь паспорт (мы будем в пограничной зоне)
Питание в кафе (на пограничном посту Титовка) оплачивается отдельно — средний счет 1500 рублей. Или можете взять перекус с собой.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 28% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 5632 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Александр, я коренной житель столицы Арктики. Занимаюсь туризмом с 2013 года и являюсь представителем профессиональной, аккредитованной команды гидов. Приглашаем вас в увлекательные туры по Кольскому полуострову: насладиться живописной суровой природой Заполярного края, познакомиться с её удивительным животным миром и северными традициями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 11 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Оксана
Экскурсия интересна тем, что в ней сочетаются очень красивые виды и интересные рассказы и комментарии гида. Несмотря на длительность поездки, время пролетело незаметно, хотя погода постоянно «радовала» своим непостоянством - читать дальшеуменьшить
то ехали сквозь снежную вьюгу (Михаилу отдельное спасибо за отличное вождение), то любовались лучами северного солнышка. P.S. Воспоминания о потрясающем вкусе домашнего рыбного пирога с имбирным кофе, предложенные гидом, с нами навсегда 😀
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Анна
Прекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локации, куда мы не попали бы без него. В поездке мы узнали об обороне города во времена ВОВ, попали в городок, где служил Юрий Гагарин, увидели самый северный в мире мужской монастырь. Несмотря на холод, это был отлично проведенный день. Рекомендую к посещению!
+1
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Татьяна
Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется отметить и сказочную природу Севера, а про Печенгский монастырь читать дальшеуменьшить
можно смело сказать, что это жемчужина Севера. После Долины Славы мы поехали на Русско-Немецкое мемориальное кладбище, которое находится в Печенге(именно там захоронен дед). Место очень красивое, за мемориалом ухаживают. Рядом разбили небольшой сквер, около каждого дерева памятная табличка с именем бойца СВО, отдавшего свою жизнь за Родину в наши дни. Очень рекомендую включиить в данную экскурсию посещение Русско-немецкого мемориального кладбища.
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Татьяна
Михаил прекрасный гид, отличный маршрут, много интересной информации!
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Елена
13 сентября состоялась экскурсия" Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина". Погода позволила дополнительно посетить невероятной красоты водопады на реке Титовка. Благодарим гида Вячеслава за профессионализм, знание истории родного края, умение донести информацию, дружелюбность и чувство юмора. В дороге было безопасно, комфортно. Достопримечательности и природа севера не могут оставить равнодушными! Рекомендуем к посещению!
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Татьяна
Прекрасный тур! Страшная и Славная история нашего народа - героизм и величие души перед лицом страшного врага во время Великой Отечественной! Красота Кольской Природы и Душевное умиротворение в прекрасном восстановленном Моностыре читать дальшеуменьшить
- самом северном) Данилу огромная благодарность! Мы прекрасно провели день, сын в полном восторге - Даниил замечательно ладит с детками - даже вместе поиграли в небольшой палаточный лагерь - как настоящий! С удовольствием еще раз обратимся за другими турами и всем рекомендуем!
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