Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина

Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере

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В путешествии вы откроете интереснейший маршрут в стороне от популярных мурманских направлений. Побываете в самом северном в мире православном монастыре.

Увидите посёлок, где Юрий Гагарин получил звание и квалификацию, которые позволили ему попасть в отряд космонавтов. И побываете в долине, где в 1941 году остановили наступление немецких войск на Мурманск.
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
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Описание

Что вас ожидает

«Долина славы»

Мы пересечём Кольский залив и отправимся в сторону Норвегии. Первое знаковое место на нашем пути — долина на правом берегу реки Западная Лица. Вы посетите мемориальный комплекс, услышите об ожесточённых боях на главном участке фронта в Мурманской операции 1941 года и осознаете значение бывшей Долины Смерти в истории Великой Отечественной войны.

Гагаринские места

Жизнь лётчика-космонавта была тесно связана с Заполярьем. Мы покажем место, где проходил службу Юрий Гагарин, расскажем о северном периоде в его биографии и первом полёте на боевом самолёте, который он совершил в небе Заполярья в 1958 году.

Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь

В завершение вы посетите самую северную в мире и старейшую на Кольском полуострове православную обитель. Она находится в посёлке Лоустари Печенгского района. От нашего гида и монахов вы узнаете, какой непростой путь прошёл монастырь, не раз менявший место расположения и облик. Вам расскажут об «апостоле лопарей» преподобном Трифоне Печенегском — основателе и духовном покровителе монастыря. И познакомят с территорией деревянного комплекса.

Организационные детали

  • Время в пути в одну сторону составит 2-3 часа
  • Поездка проходит на комфортабельном седане или внедорожнике
  • Обязательно гражданство РФ, при себе иметь паспорт (мы будем в пограничной зоне)
  • Питание в кафе (на пограничном посту Титовка) оплачивается отдельно — средний счет 1500 рублей. Или можете взять перекус с собой
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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