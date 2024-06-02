1 чел.
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Мини-группа
7 часов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500₽ за человека
Индивидуальная
4 часа
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
13 часов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
13 часов
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
Путешествие по местам героических подвигов солдат Великой Отечественной войны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 23 599₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
9 часов
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
23 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
13 часов
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна2 июня 2024Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется
- ААнастасия25 мая 2024Необычная атмосфера города. Понравился взгляд жителей на военную историю и современность. Спасибо гиду Илье за мурманский колорит.
- ООльга20 мая 2024Отличная экскурсия! Компактный, спокойный город. Потрясающий музей авиации с уникальной экспозицией. Обязательно приедем ещё раз на день ВМФ
- ТТатьяна15 мая 2024Хочу сказать Большое спасибо Илье. Экскурссия очень понравилась. Была красивая подача материала по Мурманску и Североморск.
- ССергей12 мая 2024Спасибо Юрию и супруге. Встретили, не смотря на 9 мая составили маршрут. Показали и рассказали почти все самое важное в
- ММаксим10 мая 2024Замечательная и интереснейшая экскурсия, невероятно приятные люди. Понравилось всё, огромное спасибо Вам и замечательному городу-герою Мурманску!!! Рекомендуем!!!
- ВВиктор9 мая 2024Получил большое удовольствие. Экскурсовод Юрий профессионал высокого класса и как военный историк и как знаток Севера.
- ААнна6 января 2024Прекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локации, куда мы не попали
- УУльяна15 ноября 2023Ездили с мужем в августе этого года. Дорога длинная, но очень красивые виды и интересные рассказы и комментарии гида. И, конечно, очень большое впечатление от увиденного - полностью построенный из дерева монастырь и мемориал на рубеже обороны
- ООльга9 октября 2023Отличное приключение! Конечно, в летний период с длинным световым днем, выехать было бы лучше. Экускурсия очень насыщенная. Виды просто потрясающие!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Военные»
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