Военные экскурсии в Мурманске

Найдено 6 экскурсий в категории «Военные» в Мурманске, цены от 6 400 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Мурманска - в закрытый Североморск
🚗 На машине
Мини-группа
7 часов
28 отзывов
Из Мурманска - в закрытый Североморск
Посетить военно-морской город на берегу Кольского залива и раскрыть его историю
Начало: По договорённости
Расписание: в четверг, пятницу, субботу и воскресенье в 10:00
11 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 6 500 за человека
Мурманск с офицером запаса ВМФ
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
71 отзыв
Мурманск с офицером запаса ВМФ
Узнать о военных страницах истории города-героя, морских катастрофах и реалиях службы на подлодках
2 июля в 18:00
3 июля в 18:00
6 400 за всё до 3 чел.
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
6 отзывов
Полуостров Средний - эхо войны и древняя природа Севера
Поразиться сохранившимся местам боевой славы и совершить скачок во времени на 800 млн лет назад
Начало: В Мурманске
15 июня в 07:00
16 июня в 07:00
от 48 000 за всё до 7 чел.
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
10 отзывов
Хребет Муста-Тунтури. По следам войны
Путешествие по местам героических подвигов солдат Великой Отечественной войны
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 23 599 за всё до 4 чел.
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
Посетить старейшую кольскую обитель, военный мемориал и узнать о службе первого космонавта на Севере
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
23 000 за всё до 4 чел.
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
🛣 Джиппинг
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
1 отзыв
Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
Незабываемые панорамы, природа дикой северной тундры, древние капища и военные мемориалы
Начало: Мурманск
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 42 000 за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
    Большое спасибо организаторам, а отдельная благодарность нашему гиду Александру. Для нас экскурсия была целевая: посещение мемориала, где покоится наш дед. Но также хочется
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    отметить и сказочную природу Севера, а про Печенгский монастырь можно смело сказать, что это жемчужина Севера. После Долины Славы мы поехали на Русско-Немецкое мемориальное кладбище, которое находится в Печенге(именно там захоронен дед). Место очень красивое, за мемориалом ухаживают. Рядом разбили небольшой сквер, около каждого дерева памятная табличка с именем бойца СВО, отдавшего свою жизнь за Родину в наши дни. Очень рекомендую включиить в данную экскурсию посещение Русско-немецкого мемориального кладбища.

    Большое спасибо организаторамБольшое спасибо организаторам
  • А
    Анастасия
    25 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Необычная атмосфера города. Понравился взгляд жителей на военную историю и современность. Спасибо гиду Илье за мурманский колорит.
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Отличная экскурсия! Компактный, спокойный город. Потрясающий музей авиации с уникальной экспозицией. Обязательно приедем ещё раз на день ВМФ
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Из Мурманска - в закрытый Североморск
    Хочу сказать Большое спасибо Илье. Экскурссия очень понравилась. Была красивая подача материала по Мурманску и Североморск.
  • С
    Сергей
    12 мая 2024
    Мурманск с офицером запаса ВМФ
    Спасибо Юрию и супруге. Встретили, не смотря на 9 мая составили маршрут. Показали и рассказали почти все самое важное в
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    Мурманске, потом все вместе пообедали в хорошем ресторане. Очень познавательны рассказы от обоих. Нам очень понравилось. Юрий спец по истории, военке и многому технико историческому, а супруга по другим достопримечательностям города и региона, так что друг друга хорошо поддерживали. Спасибо за тур.

  • М
    Максим
    10 мая 2024
    Мурманск с офицером запаса ВМФ
    Замечательная и интереснейшая экскурсия, невероятно приятные люди. Понравилось всё, огромное спасибо Вам и замечательному городу-герою Мурманску!!! Рекомендуем!!!
  • В
    Виктор
    9 мая 2024
    Мурманск с офицером запаса ВМФ
    Получил большое удовольствие. Экскурсовод Юрий профессионал высокого класса и как военный историк и как знаток Севера.
  • А
    Анна
    6 января 2024
    Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
    Прекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локации, куда мы не попали
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    бы без него. В поездке мы узнали об обороне города во времена ВОВ, попали в городок, где служил Юрий Гагарин, увидели самый северный в мире мужской монастырь. Несмотря на холод, это был отлично проведенный день. Рекомендую к посещению!

    Прекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локацииПрекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локацииПрекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локацииПрекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локацииПрекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локацииПрекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локацииПрекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локацииПрекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локацииПрекрасная поездка! Экскурсовод Андрей много рассказал об истории Мурманска и его окрестностей, показал нам интересные локации
  • У
    Ульяна
    15 ноября 2023
    Печенгский монастырь, «Долина славы» и места Юрия Гагарина
    Ездили с мужем в августе этого года. Дорога длинная, но очень красивые виды и интересные рассказы и комментарии гида. И, конечно, очень большое впечатление от увиденного - полностью построенный из дерева монастырь и мемориал на рубеже обороны
  • О
    Ольга
    9 октября 2023
    Берег рыжих камней: путешествие к полуострову Средний
    Отличное приключение! Конечно, в летний период с длинным световым днем, выехать было бы лучше. Экускурсия очень насыщенная. Виды просто потрясающие!
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    Долина славы, водопады, казалось бы тихой речушки Титовки, зеркальные озера, хребет Муста Тунтури, великолепный залив с изумрудной водой, скалы два брата и марсианские виды рыжих камней. Добавьте к этому лис, зайчиков, куропаток, сов. Вечером удивительное звездное небо и кусочек сияния. Мы счастливы. Планируем повторить летом!

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Военные»

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  7. Кольский мост
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  9. Водопад на реке Лавна
  10. Долина Славы
Сколько стоит экскурсия по Мурманску в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Военные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 6 400 до 48 000. Туристы уже оставили гидам 119 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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