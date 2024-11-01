Тайны загородного леса + горная тропа

Альтернативный маршрут из Мурманска для тех, кто уже видел главные природные достопримечательности
Приглашаю отправиться в мир тишины, лесной прохлады, горных озёр и величественных панорам! Вы пройдёте тайными тропами и увидите места, о которых часто не знают даже местные. А я расскажу занимательные факты о нашем крае и сделаю всё, чтобы вы надолго запомнили этот день!
5
1 отзыв
Тайны загородного леса + горная тропа
Тайны загородного леса + горная тропа
Тайны загородного леса + горная тропа
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев
Время начала: 09:00

Описание экскурсии

Застать золотую осень, насладиться свежестью горных озёр летом, увидеть тундровые растения — всё это можно сделать очень легко, без мучительных переездов. На комфортабельном автомобиле я заберу вас по адресу проживания, и мы отправимся навстречу приключениям!

По горной тропе

Первый участок маршрута начинается у подножья величественной горы. Нас ожидает прогулочный подъём на вершину — будет несложно, ведь на всём пути встречаются места для отдыха, где можно перевести дух. Вы узнаете, какие растения растут в пригороде Мурманска и какие животные водятся в местных лесах. А оказавшись на высоте 253 метров, устроим фотопаузу с прекрасными видами на город и Кольский фьорд.

Лесными дорогами

Всего 30 минут в пути — и мы окажемся на тайной тропе, где будем знакомиться с историей коренных народов Севера, проходя по живописному лесному маршруту вдоль горных озёр. По пути рассмотрим кварцевые летучие камни ледникового происхождения, подышим лесом, а в сезон полакомимся лесными ягодами. В финале выйдем к обзорным площадкам с видом на огромное горное озеро, спустимся к его отшлифованным водой берегам и загадаем желания у сейдов. Выпьем горячего чаю с северными ватрушками и отправимся в обратную дорогу.

Организационные детали

  • В случае непогоды я выдам дождевики
  • Надевайте удобную обувь, возьмите с собой воду и снеки для перекуса
  • В тёплое время года можно искупаться — не забудьте взять принадлежности для купания
  • Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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М
1 ноя 2024
Отличная экскурсия, и прекрасный экскурсовод, без далеких переездов. Видели огромное количество прекрасных белок, послушали много интересных историй и фактов об Мурманской обрасти и самом городе. С горы открывался потрясающий вид на город и залив. Рекомендую гида и экскурсию.
Отличная экскурсия, и прекрасный экскурсовод, без далеких переездов. Видели огромное количество прекрасных белок, послушали много интересныхОтличная экскурсия, и прекрасный экскурсовод, без далеких переездов. Видели огромное количество прекрасных белок, послушали много интересныхОтличная экскурсия, и прекрасный экскурсовод, без далеких переездов. Видели огромное количество прекрасных белок, послушали много интересныхОтличная экскурсия, и прекрасный экскурсовод, без далеких переездов. Видели огромное количество прекрасных белок, послушали много интересных

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