Приглашаю отправиться в мир тишины, лесной прохлады, горных озёр и величественных панорам! Вы пройдёте тайными тропами и увидите места, о которых часто не знают даже местные. А я расскажу занимательные факты о нашем крае и сделаю всё, чтобы вы надолго запомнили этот день!

Описание экскурсии

Застать золотую осень, насладиться свежестью горных озёр летом, увидеть тундровые растения — всё это можно сделать очень легко, без мучительных переездов. На комфортабельном автомобиле я заберу вас по адресу проживания, и мы отправимся навстречу приключениям!

По горной тропе

Первый участок маршрута начинается у подножья величественной горы. Нас ожидает прогулочный подъём на вершину — будет несложно, ведь на всём пути встречаются места для отдыха, где можно перевести дух. Вы узнаете, какие растения растут в пригороде Мурманска и какие животные водятся в местных лесах. А оказавшись на высоте 253 метров, устроим фотопаузу с прекрасными видами на город и Кольский фьорд.

Лесными дорогами

Всего 30 минут в пути — и мы окажемся на тайной тропе, где будем знакомиться с историей коренных народов Севера, проходя по живописному лесному маршруту вдоль горных озёр. По пути рассмотрим кварцевые летучие камни ледникового происхождения, подышим лесом, а в сезон полакомимся лесными ягодами. В финале выйдем к обзорным площадкам с видом на огромное горное озеро, спустимся к его отшлифованным водой берегам и загадаем желания у сейдов. Выпьем горячего чаю с северными ватрушками и отправимся в обратную дорогу.

Организационные детали