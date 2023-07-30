Русский Север суров и прекрасен!

На прошлой неделе побывала на п-ве Рыбачий, впечатлений хватит надолго.

Даже в пасмурную погоду северная природа захватывает дух, мощь и энергетика невероятные. Это действительно край света!

Но несмотря на потрясающие виды и действительно отличную организацию поездки (организаторам спасибо!) порекомендовать тур не могу. Физически он очень тяжелый. По времени поездка заняла 21 час, из которых 12 часов - непрерывная тряска по бездорожью. Дороги не просто плохие, в отдельных местах их нет вообще. Я достаточно опытный путешественник, но даже меня вымотало сильно. Рекомендую всем рассматривать туры на Рыбачий длительностью 2-3 дня. Поверьте, впечатления того будут стоить, сможете объехать весь полуостров и действительно насладитесь поездкой.