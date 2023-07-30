Отправиться на край света - к захватывающим дух пейзажам (программа «всё включено»)
Приготовьтесь провести один из самых ярких дней в Мурманской области. Вы увидите неприступный горный массив Муста-Тунтури и оцените красоту северных водопадов. Проедете по побережью полуостровов Средний и Рыбачий. Побываете в крайней северной точке Европейской части материковой России. Полюбуетесь видами с мысов Кекурский и Большой Скорбеевский. А также встретите военные памятники и фотогеничные советские заброшки.
Ближайшие даты:
10
июн
июн
11
июн
июн
Описание
Программа путешествия
- Выезжаем из Мурманска (аэропорта или гостиницы) как можно раньше.
- Едем в сторону посёлка Старая Титовка, по дороге посещаем места, связанные с Великой Отечественной войной.
- Затем по грунтовой дороге отправляемся в сторону полуострова Средний.
- Далее в программе каскад водопада рек Титовка и Юринга.
- «Пьяный ручей» перед перевалом Муста-Тунтури.
- Остановки на перевале в живописных местах.
- Проезжаем п-в Средний со стороны губы Большая мотка и въезжаем на п-в Рыбачий.
- Прибытие к длинной песчаной полосе с красивым названием «Кийская литораль».
- Переезд до мыса Немецкого. Это крайняя северная точка европейской континентальной части России. Дальше только океан и Северный полюс.
- Далее направляемся в Вайда-губу осматривать выброшенный океанским штормом рыболовный корабль.
- Переезд на мыс Кекурский — в одно из красивейших мест на побережье Рыбачьего.
- Затем вдоль берега направляемся на восток.
- Минуем заброшенный гарнизон Скорбеевский, переезжаем в одноимённую губу и едем на мыс. Здесь вы сможете насладиться видами океана и прибрежных скал с огромной высоты.
- После выдвигаемся в сторону Мурманска. Время прибытия — 22:00-00:00. Трансфер в аэропорт или в гостиницу.
🍽 В середине программы сделаем привал и устроим походный обед.
Организационные детали
- Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
- В стоимость всё включено: трансфер на внедорожнике, питание на маршруте (обед в походных условиях, перекусы), сопровождение профессионального инструктора — проводника по автотуризму, фотосъёмка, получение разрешения и плата за посещение ООПП (особо охраняемый природный памятник)
- Маршрут может незначительно меняться из-за погодных условий или непреодолимых обстоятельств
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 13 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анна — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 117 туристов
Всем привет! Я представляю команду опытных гидов и инструкторов-проводников. В нашей команде только те, кто страстно любит путешествия. Наша цель — открыть для вас суровый край таким, каким видим его мы. Завораживающим, сказочно красивым, необыкновенным. Хотите погрузиться в Северный Ледовитый океан? Увидеть незабываемые пейзажи? Мечтаете пожить в диких местах или забраться в горы? Тогда присоединяйтесь к нам!
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Валерия
30 июля 2023
Русский Север суров и прекрасен!
На прошлой неделе побывала на п-ве Рыбачий, впечатлений хватит надолго.
Даже в пасмурную погоду северная природа захватывает дух, мощь и энергетика невероятные. Это действительно край света!
Но несмотря на потрясающие виды и действительно отличную организацию поездки (организаторам спасибо!) порекомендовать тур не могу. Физически он очень тяжелый. По времени поездка заняла 21 час, из которых 12 часов - непрерывная тряска по бездорожью. Дороги не просто плохие, в отдельных местах их нет вообще. Я достаточно опытный путешественник, но даже меня вымотало сильно. Рекомендую всем рассматривать туры на Рыбачий длительностью 2-3 дня. Поверьте, впечатления того будут стоить, сможете объехать весь полуостров и действительно насладитесь поездкой.
На прошлой неделе побывала на п-ве Рыбачий, впечатлений хватит надолго.
Даже в пасмурную погоду северная природа захватывает дух, мощь и энергетика невероятные. Это действительно край света!
Но несмотря на потрясающие виды и действительно отличную организацию поездки (организаторам спасибо!) порекомендовать тур не могу. Физически он очень тяжелый. По времени поездка заняла 21 час, из которых 12 часов - непрерывная тряска по бездорожью. Дороги не просто плохие, в отдельных местах их нет вообще. Я достаточно опытный путешественник, но даже меня вымотало сильно. Рекомендую всем рассматривать туры на Рыбачий длительностью 2-3 дня. Поверьте, впечатления того будут стоить, сможете объехать весь полуостров и действительно насладитесь поездкой.
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