Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье

Индивидуальная экскурсия в Мурманске

Отправиться на край света - к захватывающим дух пейзажам (программа «всё включено»)

4
1 отзыв
Приготовьтесь провести один из самых ярких дней в Мурманской области. Вы увидите неприступный горный массив Муста-Тунтури и оцените красоту северных водопадов. Проедете по побережью полуостровов Средний и Рыбачий. Побываете в крайней северной точке Европейской части материковой России. Полюбуетесь видами с мысов Кекурский и Большой Скорбеевский. А также встретите военные памятники и фотогеничные советские заброшки.
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Три мыса полуострова Рыбачий: незабываемый день в Заполярье
Ближайшие даты:
10
июн
11
июн

Описание

Программа путешествия

  • Выезжаем из Мурманска (аэропорта или гостиницы) как можно раньше.
  • Едем в сторону посёлка Старая Титовка, по дороге посещаем места, связанные с Великой Отечественной войной.
  • Затем по грунтовой дороге отправляемся в сторону полуострова Средний.
  • Далее в программе каскад водопада рек Титовка и Юринга.
  • «Пьяный ручей» перед перевалом Муста-Тунтури.
  • Остановки на перевале в живописных местах.
  • Проезжаем п-в Средний со стороны губы Большая мотка и въезжаем на п-в Рыбачий.
  • Прибытие к длинной песчаной полосе с красивым названием «Кийская литораль».
  • Переезд до мыса Немецкого. Это крайняя северная точка европейской континентальной части России. Дальше только океан и Северный полюс.
  • Далее направляемся в Вайда-губу осматривать выброшенный океанским штормом рыболовный корабль.
  • Переезд на мыс Кекурский — в одно из красивейших мест на побережье Рыбачьего.
  • Затем вдоль берега направляемся на восток.
  • Минуем заброшенный гарнизон Скорбеевский, переезжаем в одноимённую губу и едем на мыс. Здесь вы сможете насладиться видами океана и прибрежных скал с огромной высоты.
  • После выдвигаемся в сторону Мурманска. Время прибытия — 22:00-00:00. Трансфер в аэропорт или в гостиницу.

🍽 В середине программы сделаем привал и устроим походный обед.

Организационные детали

  • Мы будем передвигаться на комфортабельном внедорожнике или микроавтобусе в зависимости от размера группы
  • В стоимость всё включено: трансфер на внедорожнике, питание на маршруте (обед в походных условиях, перекусы), сопровождение профессионального инструктора — проводника по автотуризму, фотосъёмка, получение разрешения и плата за посещение ООПП (особо охраняемый природный памятник)
  • Маршрут может незначительно меняться из-за погодных условий или непреодолимых обстоятельств
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
1
3
2
1
Валерия
30 июля 2023
Русский Север суров и прекрасен!
На прошлой неделе побывала на п-ве Рыбачий, впечатлений хватит надолго.
Даже в пасмурную погоду северная природа захватывает дух, мощь и энергетика невероятные. Это действительно край света!
Но несмотря на потрясающие виды и действительно отличную организацию поездки (организаторам спасибо!) порекомендовать тур не могу. Физически он очень тяжелый. По времени поездка заняла 21 час, из которых 12 часов - непрерывная тряска по бездорожью. Дороги не просто плохие, в отдельных местах их нет вообще. Я достаточно опытный путешественник, но даже меня вымотало сильно. Рекомендую всем рассматривать туры на Рыбачий длительностью 2-3 дня. Поверьте, впечатления того будут стоить, сможете объехать весь полуостров и действительно насладитесь поездкой.
Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!Русский Север суров и прекрасен!

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