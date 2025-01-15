Териберка + выход в море

Откройте для себя красоту северных земель на водной прогулке из Мурманска: водопад, пляж «Яйца дракона», морские животные и этнопарк с оленями
Териберка - это место, где каждый найдёт что-то для себя. Удивительные пейзажи, северная тундра и свобода ветра с океана. Прогулка по кладбищу кораблей, песчаным и каменным пляжам, арт-объекты и встреча
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с оленями и хаски. Выход в море на кораблике даст шанс увидеть морских животных. Это путешествие подарит массу впечатлений и знаний о северных землях. Программа может варьироваться в зависимости от погодных условий, но гарантирует незабываемые эмоции

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту прогулку

  • 🌊 Выход в море с шансом увидеть китов
  • ⛵ Прогулка по кладбищу кораблей
  • 🐾 Встреча с оленями и хаски
  • 🎨 Уникальные арт-объекты
  • 🏞️ Пейзажи северной тундры
Териберка + выход в море
Териберка + выход в море
Териберка + выход в море
Ближайшие даты:
27
янв28
янв29
янв30
янв31
янв1
фев2
фев
Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Кладбище заброшенных кораблей
  • Песчаный пляж
  • Каменный пляж
  • Арт-объекты

Описание водной прогулки

08:30–09:00 — выезд из Мурманска в Териберку
11:00–11:30 — ориентировочный приезд в Териберку, техническая пауза
12:00 — водопад и каменный пляж «Яйца дракона» (в летний период пешком, зимой в санях, сцепленных за снегоходом)
14:00 — выход в море на 2 часа: если повезёт, увидите спинки морских животных, а если очень повезёт, то увидите чуть больше — выпрыгивающих из воды китов, дельфинов, нерп
16:00 — обед в ресторане или кафе (по желанию)
17:00 — прогулка по песчаному пляжу, осмотр арт-объектов: скелет кита из фильма «Левиафан», самые большие северные качели, трон, место встречи, выброшенное на берег рыболовное судно + посещение этнопарка с оленями
18:00–18:30 — выезд из Териберки в Мурманск

Во время путешествия гид расскажет вам об освоении северных земель, об особенностях местной природы. Чтобы это не было скучным, вы поучаствуете в викторине и поборетесь за приз за внимательность.

Программа может меняться в зависимости от времени выхода в море и времени выезда.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном трансфере вместе с гидом.

Дополнительные расходы:

  • посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за чел. для граждан РФ, льготные категории бесплатно; 880 ₽ за чел. для иностранных граждан
  • обед в ресторане (по желанию, советуем взять с собой перекус)
  • этнопарк — 100 ₽ + кормление оленей — 200 ₽ (по желанию)
  • зимой услуги проезда в санях за снегоходом — 1500 ₽ с человека

Одеваться в тур рекомендуем максимально комфортно: обувь должна быть удобная, нескользящая, желательно непромокаемая. Одежда — непродуваемая. Для выхода в море обязательна дополнительная тёплая одежда (куртки, шапки, шарфы, перчатки) — в море всегда холодно!

ежедневно в 08:00

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Стоимость водной прогулки

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет9000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У гостиницы «Меридиан»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это , вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 35% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Н
15 янв 2025
Забрали прямо от отеля. Вдевятером в 9-местном автомобиле тесно. Особенно на заднем сидении. Ещё и света в салоне не было. Когда за окном темень, это особенно удобно…
На побережье небо с
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утра было чистое, почти показалось солнце. Много снега. Очень красиво!
Чтобы попасть в природный парк, бронировать и оплачивать разрешение надо самому на сайте. У нас долго не срабатывало, мы уже мысленно попрощались и с Териберкой, и с предоплатой, но в конце концов удалось.
На санях ехать прикольно) Не так холодно, как ожидалось, учитывая мороз.
Обувь должна быть нескользящая. Снежные дороги очень раскатаны.
«Этнопарк» никакой не парк, а загон. Где там плата за вход, мы не поняли. Стоят несколько будок с собаками на цепи, все свободно к ним проходят. В небольшом загоне подранные олени. Толи у них там бои происходят, толи такой уход за ними, но впечатление удручающее…
Бухта покрылась туманом, моря вообще стало не видно. Отправляться на морскую прогулку было страшновато. Туман, плюс везде только и пишут: «Одевайтесь в тёплое, непромокаемое»…
В итоге всё оказалось не так страшно. Спасательные жилеты есть. Капитан Андрей провёл катер через туман. За туманом тишь да гладь. И прекрасный полярный рассветозакат) Ветер, конечно, ледяной. Но мы выходили в основном ради фото. Большую часть прогулки просидели в каюте. Андрей нас развлекал разговорами. Потом даже жарковато стало.
Главный совет: купите греющие наклейки в обувь, и будет вам счастье)
После экскурсии всех вернули, где взяли.
В целом экскурсия оставила радостное впечатление)

Алексей
14 янв 2025
Териберка довольно красивое место, но довольно холодное, что нужно учитывать в зимнее время. Экскурсия, материал и природа понравились, но впечатление подпортили нюансы программы: большое время на улице и мало времени
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на то, чтобы согреться. Особо печально было после того, как померзли на прогулке и снегоходе сесть на корабль, зная что китов в этот день не увидеть, и вместо отапливаемой каюты получить продуваемый морской катер на протяжении 2 часов. В остальном экскурсия понравилась, удалось насладиться природой: горами, морем и бескрайниси снежными просторами

Териберка довольно красивое место, но довольно холодное, что нужно учитывать в зимнее время. Экскурсия, материал иТериберка довольно красивое место, но довольно холодное, что нужно учитывать в зимнее время. Экскурсия, материал иТериберка довольно красивое место, но довольно холодное, что нужно учитывать в зимнее время. Экскурсия, материал иТериберка довольно красивое место, но довольно холодное, что нужно учитывать в зимнее время. Экскурсия, материал иТериберка довольно красивое место, но довольно холодное, что нужно учитывать в зимнее время. Экскурсия, материал иТериберка довольно красивое место, но довольно холодное, что нужно учитывать в зимнее время. Экскурсия, материал иТериберка довольно красивое место, но довольно холодное, что нужно учитывать в зимнее время. Экскурсия, материал и
Эфенди
14 ноя 2024
Давно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря на меняющуюся несколько раз за день погоду и быстро наступившую темноту. Отдельное спасибо нашему гиду Владу, очень интересно рассказывал не только о природе, но в целом обо всем, начиная от региона проживания, заканчивая жизненными историями. 10/10
Давно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря наДавно планировал данную поездку. Очень повезло наткнуться на данный вариант. Поездка прошла очень хорошо, несмотря на
Наталья
30 окт 2024
очень понравилась поездка, гид Евгений настоящий профессионал, много всего знает и рассказывает, учитывает пожелания каждого. мне все очень понравилось
очень понравилась поездка, гид Евгений настоящий профессионал, много всего знает и рассказывает, учитывает пожелания каждого. мнеочень понравилась поездка, гид Евгений настоящий профессионал, много всего знает и рассказывает, учитывает пожелания каждого. мнеочень понравилась поездка, гид Евгений настоящий профессионал, много всего знает и рассказывает, учитывает пожелания каждого. мне
С
7 окт 2024
Прекрасная поездка! Гид Андрей - настоящий знаток своего дела, настоял на раннем выезде, чтоб не собирать пробки, посоветовал, где есть смысл перекусить, и провел очень интересным маршрутом. От экскурсии самые положительные впечатления!

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