Териберка - это место, где каждый найдёт что-то для себя. Удивительные пейзажи, северная тундра и свобода ветра с океана. Прогулка по кладбищу кораблей, песчаным и каменным пляжам, арт-объекты и встреча

с оленями и хаски. Выход в море на кораблике даст шанс увидеть морских животных. Это путешествие подарит массу впечатлений и знаний о северных землях. Программа может варьироваться в зависимости от погодных условий, но гарантирует незабываемые эмоции

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание водной прогулки

08:30–09:00 — выезд из Мурманска в Териберку

11:00–11:30 — ориентировочный приезд в Териберку, техническая пауза

12:00 — водопад и каменный пляж «Яйца дракона» (в летний период пешком, зимой в санях, сцепленных за снегоходом)

14:00 — выход в море на 2 часа: если повезёт, увидите спинки морских животных, а если очень повезёт, то увидите чуть больше — выпрыгивающих из воды китов, дельфинов, нерп

16:00 — обед в ресторане или кафе (по желанию)

17:00 — прогулка по песчаному пляжу, осмотр арт-объектов: скелет кита из фильма «Левиафан», самые большие северные качели, трон, место встречи, выброшенное на берег рыболовное судно + посещение этнопарка с оленями

18:00–18:30 — выезд из Териберки в Мурманск

Во время путешествия гид расскажет вам об освоении северных земель, об особенностях местной природы. Чтобы это не было скучным, вы поучаствуете в викторине и поборетесь за приз за внимательность.

Программа может меняться в зависимости от времени выхода в море и времени выезда.

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном трансфере вместе с гидом.

Дополнительные расходы:

посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за чел. для граждан РФ, льготные категории бесплатно; 880 ₽ за чел. для иностранных граждан

обед в ресторане (по желанию, советуем взять с собой перекус)

этнопарк — 100 ₽ + кормление оленей — 200 ₽ (по желанию)

зимой услуги проезда в санях за снегоходом — 1500 ₽ с человека

Одеваться в тур рекомендуем максимально комфортно: обувь должна быть удобная, нескользящая, желательно непромокаемая. Одежда — непродуваемая. Для выхода в море обязательна дополнительная тёплая одежда (куртки, шапки, шарфы, перчатки) — в море всегда холодно!