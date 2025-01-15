5 причин купить эту прогулку
- 🌊 Выход в море с шансом увидеть китов
- ⛵ Прогулка по кладбищу кораблей
- 🐾 Встреча с оленями и хаски
- 🎨 Уникальные арт-объекты
- 🏞️ Пейзажи северной тундры
Что можно увидеть
- Кладбище заброшенных кораблей
- Песчаный пляж
- Каменный пляж
- Арт-объекты
Описание водной прогулки
08:30–09:00 — выезд из Мурманска в Териберку
11:00–11:30 — ориентировочный приезд в Териберку, техническая пауза
12:00 — водопад и каменный пляж «Яйца дракона» (в летний период пешком, зимой в санях, сцепленных за снегоходом)
14:00 — выход в море на 2 часа: если повезёт, увидите спинки морских животных, а если очень повезёт, то увидите чуть больше — выпрыгивающих из воды китов, дельфинов, нерп
16:00 — обед в ресторане или кафе (по желанию)
17:00 — прогулка по песчаному пляжу, осмотр арт-объектов: скелет кита из фильма «Левиафан», самые большие северные качели, трон, место встречи, выброшенное на берег рыболовное судно + посещение этнопарка с оленями
18:00–18:30 — выезд из Териберки в Мурманск
Во время путешествия гид расскажет вам об освоении северных земель, об особенностях местной природы. Чтобы это не было скучным, вы поучаствуете в викторине и поборетесь за приз за внимательность.
Программа может меняться в зависимости от времени выхода в море и времени выезда.
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном трансфере вместе с гидом.
Дополнительные расходы:
- посещение природного парка «Териберка» — 440 ₽ за чел. для граждан РФ, льготные категории бесплатно; 880 ₽ за чел. для иностранных граждан
- обед в ресторане (по желанию, советуем взять с собой перекус)
- этнопарк — 100 ₽ + кормление оленей — 200 ₽ (по желанию)
- зимой услуги проезда в санях за снегоходом — 1500 ₽ с человека
Одеваться в тур рекомендуем максимально комфортно: обувь должна быть удобная, нескользящая, желательно непромокаемая. Одежда — непродуваемая. Для выхода в море обязательна дополнительная тёплая одежда (куртки, шапки, шарфы, перчатки) — в море всегда холодно!
ежедневно в 08:00
Стоимость водной прогулки
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|9000 ₽
Ответы на вопросы
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