Чем манят полуострова Средний и Рыбачий? Невероятной красотой природы и памятью о событиях, которые здесь происходили. В этих местах издревле жили поморы, позже — норвежские переселенцы. Во время ВОВ захватчики пытались перейти хребет Муста-Тунтури. Об этих землях сложены легенды и написаны книги. Мы будет изучать их вдумчиво и неторопливо — в течение 2 дней.

Описание экскурсии

За 2 дня мы посетим:

мемориальный комплекс «Долина Славы»

водопады на реке Титовка

перевал Муста-Тунтури

берег губы Малая Волоковая, водопады

береговую батарею

скалы-останцы Два брата

берег рыжих камней

заброшенный аэродром Пумманки

песчаный пляж Кийская литораль

мыс Немецкий — самую северную континентальную точку европейской части России

маяк Вайда-губа

мыс Кекурский

заброшенный гарнизон Скорбеевский и мыс Скорбеевский

литературную землянку — место, где была написана песня «Прощайте скалистые горы»

Во времена ВОВ линия фронта здесь ни на день не была сдана. До сих пор на полуостровах можно найти следы тех страшных дней — гильзы, мотки колючей проволоки, так и не затянувшиеся со временем воронки. Кажется, будто сама природа не хочет отпускать дух прошлого и воспоминания об отгремевших здесь событиях — мы о них поговорим.

Подробный тайминг

1 день

8:00 — старт из г. Мурманск

9:30 — остановка у мемориального комплекса «Долина Славы»

10:20 — заезд в п. Титовка (здесь можно перекусить и посетить музей)

10:40 — водопады на реке Титовка

11:20 — Пьяный ручей

12:40 — остановка на перевале Муста-Тунтури, при желании — пеший подъём

14:00 — перекус на берегу губы Малая Волоковая, подъём к водопадам

15:00 — береговая батарея

17:00 — скалы-останцы Два брата

17:30 — берег рыжих камней

18:00–19:00 — ужин

19:00 — выезд на полуостров Рыбачий

19:30 — остановка на заброшенном аэродроме Пумманки

20:30–21:00 — разбивка лагеря рядом с песчаным пляжем Кийская литораль

2 день

8:00 — завтрак, сбор лагеря

9:00 — выезд

10:00 — мыс Немецкий, маяк Вайда-губа

13:00 — обед на мысе Кекурский

15:30 — заброшенный гарнизон Скорбеевский

16:30 — мыс Скорбеевский

Выезд в Мурманск, возвращение по восточному берегу полуострова Средний

19:30 — перекус у Литературной землянки

20:30 — остановка у выброшенного на берег деревянного корабля

21:30 — остановка на перевале Муста-Тунтури

22:30 — остановка в п. Титовка, перекус по желанию

Прибытие в Мурманск около 00:00

Время на локациях ориентировочное и может меняться в ходе экскурсии.

Организационные детали

Передвигаться будем на внедорожнике или полноприводном микроавтобусе «Соболь» 4×4

Дорога плохая: весь путь — 450 км, бездорожье — 250 км. Советуем захватить препараты от укачивания

Для ночёвки предоставляются палатки (двухместные для семей и одноместные для одиночек), а также спальные мешки и матрасы для удобства

Накануне поездки вам нужно оформить разрешение на въезд в природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» на его сайте — 370 ₽ за чел. в день

С вами буду я или другой гид из нашей команды

Питание включено в стоимость

1 день

Перекус: сэндвичи, чай, печенье

Ужин: второе готовое блюдо в ассортименте: жаркое, плов, гречка с мясом, рагу с курицей и картофелем, овощи (огурцы, помидоры), чай, печенье

2 день

Завтрак: каша овсяная, бутерброды, чай, кофе

Обед: готовый суп в ассортименте: суп-гуляш, борщ, гороховый, куриный, хлеб

Перекус: бутерброды, чай, печенье

С собой необходимо взять: