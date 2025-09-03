Описание экскурсии
За 2 дня мы посетим:
- мемориальный комплекс «Долина Славы»
- водопады на реке Титовка
- перевал Муста-Тунтури
- берег губы Малая Волоковая, водопады
- береговую батарею
- скалы-останцы Два брата
- берег рыжих камней
- заброшенный аэродром Пумманки
- песчаный пляж Кийская литораль
- мыс Немецкий — самую северную континентальную точку европейской части России
- маяк Вайда-губа
- мыс Кекурский
- заброшенный гарнизон Скорбеевский и мыс Скорбеевский
- литературную землянку — место, где была написана песня «Прощайте скалистые горы»
Во времена ВОВ линия фронта здесь ни на день не была сдана. До сих пор на полуостровах можно найти следы тех страшных дней — гильзы, мотки колючей проволоки, так и не затянувшиеся со временем воронки. Кажется, будто сама природа не хочет отпускать дух прошлого и воспоминания об отгремевших здесь событиях — мы о них поговорим.
Подробный тайминг
1 день
8:00 — старт из г. Мурманск
9:30 — остановка у мемориального комплекса «Долина Славы»
10:20 — заезд в п. Титовка (здесь можно перекусить и посетить музей)
10:40 — водопады на реке Титовка
11:20 — Пьяный ручей
12:40 — остановка на перевале Муста-Тунтури, при желании — пеший подъём
14:00 — перекус на берегу губы Малая Волоковая, подъём к водопадам
15:00 — береговая батарея
17:00 — скалы-останцы Два брата
17:30 — берег рыжих камней
18:00–19:00 — ужин
19:00 — выезд на полуостров Рыбачий
19:30 — остановка на заброшенном аэродроме Пумманки
20:30–21:00 — разбивка лагеря рядом с песчаным пляжем Кийская литораль
2 день
8:00 — завтрак, сбор лагеря
9:00 — выезд
10:00 — мыс Немецкий, маяк Вайда-губа
13:00 — обед на мысе Кекурский
15:30 — заброшенный гарнизон Скорбеевский
16:30 — мыс Скорбеевский
Выезд в Мурманск, возвращение по восточному берегу полуострова Средний
19:30 — перекус у Литературной землянки
20:30 — остановка у выброшенного на берег деревянного корабля
21:30 — остановка на перевале Муста-Тунтури
22:30 — остановка в п. Титовка, перекус по желанию
Прибытие в Мурманск около 00:00
Время на локациях ориентировочное и может меняться в ходе экскурсии.
Организационные детали
- Передвигаться будем на внедорожнике или полноприводном микроавтобусе «Соболь» 4×4
- Дорога плохая: весь путь — 450 км, бездорожье — 250 км. Советуем захватить препараты от укачивания
- Для ночёвки предоставляются палатки (двухместные для семей и одноместные для одиночек), а также спальные мешки и матрасы для удобства
- Накануне поездки вам нужно оформить разрешение на въезд в природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» на его сайте — 370 ₽ за чел. в день
- С вами буду я или другой гид из нашей команды
Питание включено в стоимость
1 день
Перекус: сэндвичи, чай, печенье
Ужин: второе готовое блюдо в ассортименте: жаркое, плов, гречка с мясом, рагу с курицей и картофелем, овощи (огурцы, помидоры), чай, печенье
2 день
Завтрак: каша овсяная, бутерброды, чай, кофе
Обед: готовый суп в ассортименте: суп-гуляш, борщ, гороховый, куриный, хлеб
Перекус: бутерброды, чай, печенье
С собой необходимо взять:
- Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ребёнка (берите в поездку детей от 6 лет)
- Рюкзак с запасным комплектом одежды и обуви
