На полуострова Рыбачий и Средний - из Мурманска

Поехать в двухдневное путешествие по историческим местам с ночёвкой в палатках
Чем манят полуострова Средний и Рыбачий? Невероятной красотой природы и памятью о событиях, которые здесь происходили. В этих местах издревле жили поморы, позже — норвежские переселенцы. Во время ВОВ захватчики пытались перейти хребет Муста-Тунтури. Об этих землях сложены легенды и написаны книги. Мы будет изучать их вдумчиво и неторопливо — в течение 2 дней.
5
3 отзыва
Ближайшие даты:
15
авг22
авг29
авг5
сен12
сен
Время начала: 07:00

Описание экскурсии

За 2 дня мы посетим:

  • мемориальный комплекс «Долина Славы»
  • водопады на реке Титовка
  • перевал Муста-Тунтури
  • берег губы Малая Волоковая, водопады
  • береговую батарею
  • скалы-останцы Два брата
  • берег рыжих камней
  • заброшенный аэродром Пумманки
  • песчаный пляж Кийская литораль
  • мыс Немецкий — самую северную континентальную точку европейской части России
  • маяк Вайда-губа
  • мыс Кекурский
  • заброшенный гарнизон Скорбеевский и мыс Скорбеевский
  • литературную землянку — место, где была написана песня «Прощайте скалистые горы»

Во времена ВОВ линия фронта здесь ни на день не была сдана. До сих пор на полуостровах можно найти следы тех страшных дней — гильзы, мотки колючей проволоки, так и не затянувшиеся со временем воронки. Кажется, будто сама природа не хочет отпускать дух прошлого и воспоминания об отгремевших здесь событиях — мы о них поговорим.

Подробный тайминг

1 день

8:00 — старт из г. Мурманск
9:30 — остановка у мемориального комплекса «Долина Славы»
10:20 — заезд в п. Титовка (здесь можно перекусить и посетить музей)
10:40 — водопады на реке Титовка
11:20 — Пьяный ручей
12:40 — остановка на перевале Муста-Тунтури, при желании — пеший подъём
14:00 — перекус на берегу губы Малая Волоковая, подъём к водопадам
15:00 — береговая батарея
17:00 — скалы-останцы Два брата
17:30 — берег рыжих камней
18:00–19:00 — ужин
19:00 — выезд на полуостров Рыбачий
19:30 — остановка на заброшенном аэродроме Пумманки
20:30–21:00 — разбивка лагеря рядом с песчаным пляжем Кийская литораль

2 день

8:00 — завтрак, сбор лагеря
9:00 — выезд
10:00 — мыс Немецкий, маяк Вайда-губа
13:00 — обед на мысе Кекурский
15:30 — заброшенный гарнизон Скорбеевский
16:30 — мыс Скорбеевский
Выезд в Мурманск, возвращение по восточному берегу полуострова Средний
19:30 — перекус у Литературной землянки
20:30 — остановка у выброшенного на берег деревянного корабля
21:30 — остановка на перевале Муста-Тунтури
22:30 — остановка в п. Титовка, перекус по желанию

Прибытие в Мурманск около 00:00

Время на локациях ориентировочное и может меняться в ходе экскурсии.

Организационные детали

  • Передвигаться будем на внедорожнике или полноприводном микроавтобусе «Соболь» 4×4
  • Дорога плохая: весь путь — 450 км, бездорожье — 250 км. Советуем захватить препараты от укачивания
  • Для ночёвки предоставляются палатки (двухместные для семей и одноместные для одиночек), а также спальные мешки и матрасы для удобства
  • Накануне поездки вам нужно оформить разрешение на въезд в природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» на его сайте — 370 ₽ за чел. в день
  • С вами буду я или другой гид из нашей команды

Питание включено в стоимость

1 день
Перекус: сэндвичи, чай, печенье
Ужин: второе готовое блюдо в ассортименте: жаркое, плов, гречка с мясом, рагу с курицей и картофелем, овощи (огурцы, помидоры), чай, печенье
2 день
Завтрак: каша овсяная, бутерброды, чай, кофе
Обед: готовый суп в ассортименте: суп-гуляш, борщ, гороховый, куриный, хлеб
Перекус: бутерброды, чай, печенье

С собой необходимо взять:

  • Паспорт гражданина РФ, свидетельство о рождении ребёнка (берите в поездку детей от 6 лет)
  • Рюкзак с запасным комплектом одежды и обуви

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет29 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Полярные зори
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 24 туристов
Я аттестованный гид по Мурманской области и коренной мурманчанин. Вместе с командой покажу вам самые красивые места нашего края. Мы поможем осуществить вашу мечту побывать на Крайнем севере и увидеть аврору, китов, нашумевшую Териберку и Баренцево море (начало Северного Ледовитого океана), саамскую деревню. Индивидуальный подход к каждому гостю Севера. Будем рады показать Кольский край во всей красе ✨
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
Ирина
4 сен 2025
Это было великолепнейшее путешествие на край земли❤️ Дмитрий не просто любит эти территории и просторы, а обожает их) И этим очень сильно заряжает участников: проникаешься и начинаешь смотреть другими глазами!
Дорога
читать дальше

сложна и сурова, но это тоже часть приключения! Организация, маршрут, детали, бонусы - все продумано! Максимально возможный комфорт, спокойствие, веселье - всё для вас!
Ты ни за что не переживаешь, а наслаждаешься временем и пейзажами🌱❤️😍 Места великолепнейшие, красоту можно оценить только своими глазами - обязательно приезжайте сюда с Дмитрием!) Мы точно еще не раз вернемся на Север и обязтельно придем именно к Дмитрию ❤️

Это было великолепнейшее путешествие на край земли❤️ Дмитрий не просто любит эти территории и просторы, а обожает их) И этим очень сильно заряжает участников: проникаешься и начинаешь смотреть другими глазами!
Дорога сложна и сурова, но это тоже часть приключения! Организация, маршрут, детали, бонусы - все продумано! Максимально возможный комфорт, спокойствие, веселье - всё для вас!
Ты ни за что не переживаешь, а наслаждаешься временем и пейзажами🌱❤️😍 Места великолепнейшие, красоту можно оценить только своими глазами - обязательно приезжайте сюда с Дмитрием!) Мы точно еще не раз вернемся на Север и обязтельно придем именно к Дмитрию ❤️
Эрик
Эрик
23 авг 2025
Невероятное путешествие! 100% рекомендую! Дмитрий - умница, поразила его любовь к этим местам и забота о нашем комфорте! Дорога не простая, погода часто суровая, но все что вы увидите, стоит того чтобы не раз вернуться.
Невероятное путешествие! 100% рекомендую! Дмитрий - умница, поразила его любовь к этим местам и забота о нашем комфорте! Дорога не простая, погода часто суровая, но все что вы увидите, стоит того чтобы не раз вернуться.
М
Михаил
20 июл 2025
Все очень понравилось! Рекомендую гида Дмитрия, профессионал в своем деле!

Входит в следующие категории Мурманска

