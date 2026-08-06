Когда: Ежедневно, в 08:30. Время выезда может сдвигаться по независящим от нас причинам, но на содержание и продолжительность экскурсии никак не повлияет. В любом случае, мы обязательно обговорим с вами все нюансы.

Экскурсия длится около 10 часов

Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала