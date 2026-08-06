Приглашаю вас в увлекательное путешествие на берег Северного Ледовитого океана. Здесь находится небольшой поселок Териберка, который привлекает своей суровой северной природой. Вы прогуляетесь по пляжу «Яйца дракона», посетите кладбище кораблей и увидите скелет кашалота. А самое главное — экскурсия проходит в мини-группе до 6 человек.
Описание экскурсииЗапоминающаяся на всю жизнь однодневная поездка в Териберку должна входить в обязательную программу любого путешественника, посетившего Мурманск. Завораживающая красота этого забытого Богом поселка на самом Краю Земли не может оставить равнодушным ни одного туриста, а атмосфера этого места настолько уникальна, что здесь каждый находит для себя что-то особенное, заставляющее чаще биться сердце. Мы заберем Вас или Вашу команду от места Вашего проживания в Мурманске или его пригородах и наше маленькое путешествие начнется с этого момента. Подготовленный, сертифицированный гид-экскурсовод не даст Вам заскучать на всем протяжении 2-часового маршрута до Териберки. Он расскажет Вам много интересного о Мурманске, Кольском полуострове, Териберке, Заполярье в целом и ответит на любые Ваши вопросы. Дорога в Териберку пролегает через лесотундру, которая буквально на Ваших глазах сменится самой настоящей тундрой. По дороге мы увидим Мурманский ветропарк, Сад камней и Охранника Териберки. Заглянем полюбоваться на Териберский фьорд. А в конце нашего маршрута нас будет ожидать незамерзающее даже в самые сильные морозы Баренцево море и весь простор Северного Ледовитого океана. Мы доберемся до Водопада на Малом Батарейском озере и поднимемся на смотровую площадку (если позволят погодные условия) чтобы оценить всю красоту и бескрайность северных пейзажей. Увидим и услышим птичий базар с бесчисленным скоплением птиц (в летнее время) и вскарабкаемся на сопку к Поклонному кресту, аналогичному тому, который ставили в этих краях поморы. Следующей точкой нашего маршрута будет широко известный галечный Пляж "Яйца дракона", позволяющий оценить невообразимую мощь океана и сделать снимки фантастической красоты. С пляжа мы выйдем на каменный мыс, чтобы максимально близко, но безопасно приблизиться к морскому прибою. Далее мы покажем Вам уникальное место, которое называют "Логовом дракона", это уникальной красоты локация доступна только при определенных погодных условиях. Закончим этот блок посещением самой первой арктической метеостанции, начавшей свою работу в далеком 1893 году. Начинаем перемещение в Старую Териберку. Сделаем две остановки: первая у настоящего Скелета кашалота, Чума Грэма Кука и инсталляции Два океана. Вторая у Кладбища кораблей. После чего мы окажемся на приятном песчаном пляже Старой Териберки, где нас будет ждать заказанный в ресторане столик за которым можно отведать блюда арктической кухни. После обеда у Вас будет свободное время для прогулок по пляжу на котором Вы сможете увидеть Гигантские качели, Трон, Выброшенный штормом корабль и сделать массу запоминающихся фотографий. Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем. Затем, если у Вас останутся силы и желание, мы побродим по этажам Заброшенной школы и заскочим на самую северную пивоварню "Arctic Brewery". Не включено в стоимость:
- Вход на территорию Природного парка "Териберка" (440 руб. /гость), дети бесплатно, иностранные гости - 880 руб. /гость.
- Посещение фермы оленей (200 руб.), при желании можно купить корм для северных оленей (150 руб.);
- Поездка на санях буксируемых снегоходом по территории природного парка (1500 руб. /гость) в зимнее время;
- Обед в ресторане (от 900 рублей в зависимости от заказа);
• Личные расходы (сувениры, морепродукты и пр.). Важная информация:
- Нас ждет пешеходная прогулка по пересеченной местности длительностью около 2,5-3 часов (в летнее время). Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки. Необходимо отправляться в удобной обуви.
- В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций.
- В случае отмены поездки при плохих погодных условиях вам будет возвращена предоплата или предложен перенос на другое число, на ваш выбор.
- Экскурсию для вас проведу я либо один из гидов нашей команды.
Ежедневно, в 08:30. Время выезда может сдвигаться по независящим от нас причинам, но на содержание и продолжительность экскурсии никак не повлияет. В любом случае, мы обязательно обговорим с вами все нюансы.
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Ветропарк (Мурманская ВЭС)
- Сад камней и желаний
- Водопад на Малом Батарейском озере
- Приметный крест (пока не выпал снег)
- Пляж «Яйца динозавра»
- Каменный мыс
- Логово Дракона (в летнее время, если позволит погода)
- Первая заполярная метеостанция
- Скелет кашалота
- Чум Грэма Кука
- Инсталляция «Два океана»
- Кладбище кораблей
- Песчаный пляж
- Гигантские качели
- Трон Одина
- Арт-объект «Место встречи»
- Скелет из фильма «Левиофан»
- Выброшенный штормом корабль
- Мини-ферма с северными оленями и хаски
- Пивоварня «Arctic Brewery»
- Заброшенная школа Териберки
Что включено
- Трансфер
- Услуги гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Вход на территорию природного парка - 440 руб. /гость (иностранные туристы 880 руб. /гость).
- Посещение фермы северных оленей - 200 руб. Корм - 150 руб. Порция ягеля (по желанию)
- Поездка на снегоходных санях по территории природного парка - 1500 руб. /чел. (в зимнее время)
- Обед по меню ресторана - от 900 руб. Морепродукты (ежи, гребешки) - 250 руб. /штука (по желанию)
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Место Вашего проживания в Мурманске
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно, в 08:30. Время выезда может сдвигаться по независящим от нас причинам, но на содержание и продолжительность экскурсии никак не повлияет. В любом случае, мы обязательно обговорим с вами все нюансы.
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Важная информация
- Нас ждет пешеходная прогулка по пересеченной местности длительностью около 2,5-3 часов (в летнее время). Маршрут легкий, доступен для любого уровня подготовки. Необходимо отправляться в удобной обуви
- В зимнее время, в случае резкого изменения погодных условий, иногда необходимо срочно покинуть Териберку из-за закрытия дороги. В этом случае, мы можем сократить количество локаций
- В случае отмены поездки при плохих погодных условиях вам будет возвращена предоплата или предложен перенос на другое число, на ваш выбор
- Экскурсию для вас проведу я либо один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 554 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Очень понравилась экскурсия. Териберка невероятной красоты! Буйство красок: сочная зелень после дождя, мрачные скалы и бирюзовое Баренцево море с белоснежной пеной 🔥 Экскурсия началась с прогулки к маяку, после чего
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Е
Все места ОЧЕНЬ КРАСИВЫЕ. Нас завезли на парк Терриберки. Там мы прошулялись по пляжу с круглыми камнями, поднялись на высокую гору, поели ягоды. После нас отвезли в сам поселок Терриберка,
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З
Программа насыщенная и интересная. гид Алексеяй выше всяких похвал. Благодарим за объёмную, интересную продуманную по времени и локациям экскурсию. Он очень подробно и ясно рассказывал обо всем. Тур оставил только положительные эмоции. Компании Спутник спасибо за прекрасную и чёткую организацию экскурсий
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Н
Все понравилось и дорога и водитель- экскурсовод Иван. Много интеоесного и увидели, и услушали. Хотя, по мне, иесто просто раскрученное, но природа обалденная.
Хорошо провели время.
Хорошо провели время.
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Н
Прекрасная экскурсия!! Очень интересно посмотреть на этот город! Маршрут построен великолепно! Детям разного возраста очень комфортно!! Спасибо большое организаторам
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Е
Очень понравилась экскурсия, насыщенная, море положительных эмоций! Понравилось, что забирают с места проживания и возвращают туда же) гид профи своего дела, обо всем рассказывал емко и доступно, отвечал на все вопросы! Группа компактная, было комфортно!
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