Запоминающаяся на всю жизнь однодневная поездка в Териберку должна входить в обязательную программу любого путешественника, посетившего Мурманск. Завораживающая красота этого забытого Богом поселка на самом Краю Земли не может оставить равнодушным ни одного туриста, а атмосфера этого места настолько уникальна, что здесь каждый находит для себя что-то особенное, заставляющее чаще биться сердце.

Мы заберем Вас или Вашу команду от места Вашего проживания в Мурманске или его пригородах и наше маленькое путешествие начнется с этого момента. Подготовленный, сертифицированный гид-экскурсовод не даст Вам заскучать на всем протяжении 2-часового маршрута до Териберки. Он расскажет Вам много интересного о Мурманске, Кольском полуострове, Териберке, Заполярье в целом и ответит на любые Ваши вопросы.

Дорога в Териберку пролегает через лесотундру, которая буквально на Ваших глазах сменится самой настоящей тундрой. По дороге мы увидим Мурманский ветропарк, Сад камней и Охранника Териберки. Заглянем полюбоваться на Териберский фьорд. А в конце нашего маршрута нас будет ожидать незамерзающее даже в самые сильные морозы Баренцево море и весь простор Северного Ледовитого океана.

Мы доберемся до Водопада на Малом Батарейском озере и поднимемся на смотровую площадку чтобы оценить всю красоту и бескрайность северных пейзажей. Увидим и услышим птичий базар с бесчисленным скоплением птиц и вскарабкаемся на сопку к Поклонному кресту, аналогичному тому, который ставили в этих краях поморы.

Следующей точкой нашего маршрута будет широко известный галечный Пляж"Яйца дракона", позволяющий оценить невообразимую мощь океана и сделать снимки фантастической красоты. С пляжа мы выйдем на каменный мыс, чтобы максимально близко, но безопасно приблизиться к морскому прибою. Далее мы покажем Вам уникальное место, которое называют"Логовом дракона", это уникальной красоты локация доступна только при определенных погодных условиях. Закончим этот блок посещением самой первой арктической метеостанции, начавшей свою работу в далеком 1893 году.

Начинаем перемещение в Старую Териберку. Сделаем две остановки: первая у настоящего Скелета кашалота, Чума Грэма Кука и инсталляции Два океана. Вторая у Кладбища кораблей. После чего мы окажемся на приятном песчаном пляже Старой Териберки, где нас будет ждать заказанный в ресторане столик за которым можно отведать блюда арктической кухни.

После обеда у Вас будет свободное время для прогулок по пляжу на котором Вы сможете увидеть Гигантские качели, Трон, Выброшенный штормом корабль и сделать массу запоминающихся фотографий.

Финальная часть нашей экскурсии будет включать в себя посещение Мини-фермы, где можно потискать добродушных хаски и покормить настоящих северных оленей их любимой едой - ягелем. Затем, если у Вас останутся силы и желание, мы побродим по этажам Заброшенной школы.