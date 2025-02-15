Давно мечтаете взглянуть на северное сияние? Мы вас понимаем! И приглашаем погоняться за авророй в окрестностях Мурманска.
Из города поедем на проверенные споты — точки наблюдения за небом с наибольшими шансами поймать разноцветные всполохи.
Аврора капризна и показывается не всегда — но будем верить, что удача с нами, и держать телефоны заряженными!
Из города поедем на проверенные споты — точки наблюдения за небом с наибольшими шансами поймать разноцветные всполохи.
Аврора капризна и показывается не всегда — но будем верить, что удача с нами, и держать телефоны заряженными!
Описание экскурсии
Мы выезжаем в наиболее благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность. Также каждый день отслеживаем активность солнечного ветра и переносим поездку при неблагоприятных условиях.
Наша задача — показать и удивить, а не просто покататься. Поэтому советуем не планировать охоту в последний день вашего путешествия. Оставьте в запасе на 2-3 дня, чтобы дождаться лучших погодных условий.
Аврора капризна и показывается не в 100% случаев — к этому нужно быть готовыми. Как и к её появлению: поэтому держите ваши камеры и телефоны заряженными. И верьте в нашу удачу!
Организационные детали
- Сезон северного сияния начинается в конце августа и заканчивается в апреле
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Great Wall Hover H3
- Дети до 14 лет едут только в сопровождении взрослых
- Охоту с вами проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 21:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 21:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 199 туристов
Мы группа гидов. Работаем больше четырёх лет. Проводим как однодневные экскурсии, так и многодневные туры. Очень любим и уважаем природу, поэтому летом проводим пешие туры по Кольскому полуострову.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
15 фев 2025
Спасибо огромное Антону за охоту за Северным сиянием,посетили три локации и всё таки поймали!!!
О
Ольга
30 янв 2025
Видели отличное сияние, на первой же локации
Н
Наталия
3 янв 2025
Благодаря заточенности на результат, неравнодушию и знанию разных локаций нашим гидом, фортуна была к нам благосклонна и сияние мы увидели в первый день своей « охоты».
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