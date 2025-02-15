Давно мечтаете взглянуть на северное сияние? Мы вас понимаем! И приглашаем погоняться за авророй в окрестностях Мурманска. Из города поедем на проверенные споты — точки наблюдения за небом с наибольшими шансами поймать разноцветные всполохи. Аврора капризна и показывается не всегда — но будем верить, что удача с нами, и держать телефоны заряженными!

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене заказа за 48 часов до начала мероприятия мы вернем всю предоплату внесённую через наш сайт. При отмене организатором — мы вернём 100% предоплаты.

Описание экскурсии

Мы выезжаем в наиболее благоприятные места Мурманской области, отслеживая облачность. Также каждый день отслеживаем активность солнечного ветра и переносим поездку при неблагоприятных условиях.

Наша задача — показать и удивить, а не просто покататься. Поэтому советуем не планировать охоту в последний день вашего путешествия. Оставьте в запасе на 2-3 дня, чтобы дождаться лучших погодных условий.

Аврора капризна и показывается не в 100% случаев — к этому нужно быть готовыми. Как и к её появлению: поэтому держите ваши камеры и телефоны заряженными. И верьте в нашу удачу!

Организационные детали