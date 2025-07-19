Это редкая возможность увидеть дикий северный край с богатой историей. Вы проедете через смену природных зон, мимо крупнейшей за Полярным кругом ветроэлектростанции и загадочного антенного поля, побываете в заброшенных научных и военных поселениях на берегу Баренцева моря. Послушаете местные легенды и узнаете о суровых условиях жизни в Заполярье.

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Описание экскурсии

Погружение в атмосферу заполярной глуши. Вы окажетесь в одном из самых удалённых и загадочных уголков Кольского полуострова — в месте, где на глазах сменяются природные зоны, а человек по-настоящему чувствует себя гостем в мире Севера.

Технологии среди скал и тундры. Проедете вдоль крупнейшей за Полярным кругом ветроэлектростанции и антенного поля, о котором до сих пор ходят легенды. Увидите Серебрянскую ГЭС, где — при удаче — сможете оценить эффектный водосброс с радужной пеленой брызг.

История науки и военной тайны. Познакомитесь с Мурманской морской биостанцией и Северной коррозионной станцией — объектами, где исследовали влияние арктического климата на металл. Вы узнаете, почему именно эти места выбрали для научных и военных целей и какое отношение к ним имеет семья Ломоносовых.

Архитектура и следы прошлого. Рассмотрите заброшенные готические дома, родовое становище семьи Ломоносовых, а также побываете в покинутом военном поселке Порчниха — когда-то базе подлодок и пусков ракет.

Внедорожное приключение. Дорога к этим местам — отдельная часть впечатлений. Вас ждёт непростой, но захватывающий путь по бездорожью, смена ландшафтов и погружение в дикую природу.

Вы узнаете:

Почему Дальние Зеленцы были закрытой территорией в советское время

Как Мурманская биологическая станция исследовала моря от Исландии до Лаптевых

Почему поселок Порчниха стал ключевым военным объектом в прошлом — и что от него осталось

Что нужно знать о жизни и быте в суровых условиях Заполярья

Организационные детали