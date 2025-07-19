Это редкая возможность увидеть дикий северный край с богатой историей.
Вы проедете через смену природных зон, мимо крупнейшей за Полярным кругом ветроэлектростанции и загадочного антенного поля, побываете в заброшенных научных и военных поселениях на берегу Баренцева моря. Послушаете местные легенды и узнаете о суровых условиях жизни в Заполярье.
Описание экскурсии
Погружение в атмосферу заполярной глуши. Вы окажетесь в одном из самых удалённых и загадочных уголков Кольского полуострова — в месте, где на глазах сменяются природные зоны, а человек по-настоящему чувствует себя гостем в мире Севера.
Технологии среди скал и тундры. Проедете вдоль крупнейшей за Полярным кругом ветроэлектростанции и антенного поля, о котором до сих пор ходят легенды. Увидите Серебрянскую ГЭС, где — при удаче — сможете оценить эффектный водосброс с радужной пеленой брызг.
История науки и военной тайны. Познакомитесь с Мурманской морской биостанцией и Северной коррозионной станцией — объектами, где исследовали влияние арктического климата на металл. Вы узнаете, почему именно эти места выбрали для научных и военных целей и какое отношение к ним имеет семья Ломоносовых.
Архитектура и следы прошлого. Рассмотрите заброшенные готические дома, родовое становище семьи Ломоносовых, а также побываете в покинутом военном поселке Порчниха — когда-то базе подлодок и пусков ракет.
Внедорожное приключение. Дорога к этим местам — отдельная часть впечатлений. Вас ждёт непростой, но захватывающий путь по бездорожью, смена ландшафтов и погружение в дикую природу.
Вы узнаете:
Почему Дальние Зеленцы были закрытой территорией в советское время
Как Мурманская биологическая станция исследовала моря от Исландии до Лаптевых
Почему поселок Порчниха стал ключевым военным объектом в прошлом — и что от него осталось
Что нужно знать о жизни и быте в суровых условиях Заполярья
Организационные детали
Поедем на комфортабельном внедорожнике — у нас есть разные марки и модели. Выезжаем в 7:00. Дорога занимает 4 часа в одну сторону. Отправление обратно — в 17:00, прибытие в город — около 21:00
Возьмите с собой воду и еду на весь день — точки питания в Дальних Зеленцах отсутствуют
Экскурсию проведёт один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Роман — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Провели экскурсии для 742 туристов
Меня зовут Роман, наша команда состоит из аттестованных гидов.
Любим путешествовать по своему краю, занимаемся рыбалкой, организовываем отдых с палатками, также находим другие интересные развлечения, чтобы быть в движении. В поездках читать дальшеуменьшить
по региону открываем такие места, куда редко кто добирается. С нами вы познакомитесь с традиционными и нетипичными уголками Севера, влюбитесь в его ни с чем не сравнимую атмосферу и обязательно захотите вернуться!
Отзывы и рейтинг
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Татьяна
Хочу поблагодарить Романа за чудесно проведённую экскурсию. Было очень интересно слушать про историю Севера, деревни Дальние Зеленцы.
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