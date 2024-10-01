Предлагаю вам на день выбраться из оживлённого Мурманска и отправиться на прогулку по дикой лесотундре. Вы увидите все грани северной природы и освоите полезные навыки походного туризма. Перекусите едой, приготовленной на костре, испытаете себя на просторах Заполярья и проведёте несколько часов в окружении удивительных пейзажей Кольского полуострова.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Вы пройдёте по сопкам и низинам лесотундры и прикоснётесь к суровой красоте Заполярья. Природа здесь удивительна в любое время года: зимой, если повезёт, вы увидите магическое северное сияние; весной понаблюдаете за пробуждением природы; летом прогуляетесь в полночь под лучами солнца; осенью — соберёте ароматные ягоды в болотистых низинах.

Я обучу вас навыкам походного туризма: расскажу, как ориентироваться на местности, пересекать болота, разводить огонь, выбирать оптимальное место для лагеря и многое другое.

За день мы пройдём около 10 км по дикой природе, устраивая привалы с перекусом с ароматным чаем в живописных местах лесотундры. Всю еду будем готовить на костре. Во время стоянок я расскажу много интересных подробностей о жизни в северных краях.

Организационные детали