Вы пройдёте по сопкам и низинам лесотундры и прикоснётесь к суровой красоте Заполярья. Природа здесь удивительна в любое время года: зимой, если повезёт, вы увидите магическое северное сияние; весной понаблюдаете за пробуждением природы; летом прогуляетесь в полночь под лучами солнца; осенью — соберёте ароматные ягоды в болотистых низинах.
Я обучу вас навыкам походного туризма: расскажу, как ориентироваться на местности, пересекать болота, разводить огонь, выбирать оптимальное место для лагеря и многое другое.
За день мы пройдём около 10 км по дикой природе, устраивая привалы с перекусом с ароматным чаем в живописных местах лесотундры. Всю еду будем готовить на костре. Во время стоянок я расскажу много интересных подробностей о жизни в северных краях.
Организационные детали
Поход на весь день: встречаемся в 8:00, возвращаемся в Мурманск в 21:00
В стоимость входит: трансфер от Мурманска к месту начала маршрута и обратно, обед на костре и фотографии из путешествия (отправлю вам в тот же день)
Прогулка подойдёт активным путешественникам от 12 лет
Наденьте термобельё, ветрозащитный костюм, кепку (лето, весна) или тёплую шапку (осень, зима), берцы или треккинговую обувь. Обязательно возьмите сменное бельё!
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
От вашего места проживания
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владислав — Организатор в Мурманске
Провёл экскурсии для 292 туристов
Меня зовут Владислав, занимаюсь пешим туризмом с 2001 года, а с 2008 года сплавами на байдарках.
В декабре 2017 осуществил путешествие автостопом на 22 000 км со своим котом Сэмиком через читать дальшеуменьшить
всю Россию: от Мурманска — до Владивостока и обратно в Мурманск, длившееся 91 день.
Я рад исследователям, ценящим свободу и активный образ жизни!
Обладаю навыками ориентирования, установки лагеря, выживания в дикой природе, установки силков, ловушек для добычи дичи, ловли рыбы, добычи воды, разведения огня без спичек, строительства укрытий, поведения на воде, пересечения водных преград.
Увидимся на маршруте!
Отзывы и рейтинг
О
Олег
Очень классная, абсолютно нешаблонная экскурсия-однодневный поход по разнообразному красивому маршруту! Так, за интересным разговором, попутно лакомясь наивкуснейшими северными ягодами и собирая северные красавцы грибы мы с Олей пересекли лесотундру, ручьи, болота читать дальшеуменьшить
и озеро, тундру и наконец достигли нашей цели: вершины сопки! В хорошую погоду оттуда открывается прекрасный вид на озеро, а с озера на саму сопку. Ну, а плохая погода позволит ощутить на себе всю суровость северного климата и испытать себя на прочность, получив в награду атмосферные фото, адреналин, море впечатлений и вкуснейший перекус заботливо приготовленный Олей на костре в настоящей лесной заимке! Для фанатов русского севера и всего неизведанного это однозначно маст-хэв!
Екатерина
Очень необычная экскурсия, так как это не про трансфер, а именно про полное погружение в природу Поэтому если хотите действительно отдохнуть от городской суеты, то это замечательный вариант! Дорога на вершину читать дальшеуменьшить
сопки не легкая, но она того стоит По дороге мы кушали ягоды и собирали грибы Ольга подстраивалась под наш темп, во время пути много всего интересного рассказывала и показывала, а также приготовила вкусный обед на костре, за что ей большое спасибо! ❤️ Данную экскурсию-прогулку РЕКОМЕНДУЕМ
Екатерина
Это была просто непередаваемо и волшебно! Рекомендуем всей семьей!!! Ребенок до сих пор вспоминает наш поход и просит повторить! 👏😍 Да, простит 🙏 меня Владислав, что отзыв написан не сразу. Владислав читать дальшеуменьшить
очень добрый и отзывчивый человек, который очень любит свой край и через эту любовь и проходит поход. Я прожила в Мурманске 16 лет, это мое место силы. Очень Хотела показать настоящую природу севера сыну и мужу, поэтому выбор пал на эту экскурсию, но даже отзывы не передают, что мы получили👍👍👍👍👍 Поход будет интересен и взрослым и детям(которые умеют ходить), всех возрастов,уровня выносливости и подготовки. Я была на 5 месяце беременности и прекрасно все перенесла. Спасибо большое девушке Владислава, Ольге, которая так заинтересовала ребенка☀️ Было все!!! 🫶Увлекательные Рассказы, обед у костра, грибы, мох, озеро, река, солнце и даже в конце дождь! Мы увидели все!!!! Низкий поклон Владисла, Вы меня вернули в мое детство на Севере❤️ Обязательно планируем к Вам еще обратиться, как только немного подрастет дочка😃 Удачи Вам и процветания!
Борис
Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями о данном походе – все было просто отлично! Организация на высшем уровне: комфортный транспорт, четкая программа, никаких проблем. Было ощущение полного индивидуального подхода во всем! Остались только положительные эмоции, поэтому смело рекомендую эту компанию!
Н
Никита
Недавно вернулись из потрясающего путешествия в Заполярье вместе с опытным проводником Владиславом. Это было незабываемое приключение, полное ярких впечатлений и новых открытий!
Владислав прекрасно организовал наш поход, показывая всю красоту северной читать дальшеуменьшить
природы. Мы прошлись по диким тропам лесотундры, наслаждались видами сопок и болот, дышали свежим воздухом и любовались первозданностью окружающего мира.
Впечатление оставили знания, которыми щедро поделился Владислав.
Маршрут позволил насладиться природой,рассказы Владислава о местной культуре и традициях жителей Севера сделали этот поход особенно увлекательным.
Это путешествие подарило заряд бодрости, вдохновение и массу положительных эмоций. Всем, кто мечтает испытать настоящие приключения и погрузиться в природу Заполярья, рекомендую отправиться в путь!
Снежана
Спасибо большое Оле за наш мини-поход в лесотундры,тундру и арктическую тайгу. Насобирались ягод, обсудили много интересных тем, покушали вкусную курочку))) все прошло легко и нам очень понравилось. Спасибо за баночки и ягодки, привезли домой все, из моих ягодок ничего не сделала, потому что родные все съели))) всем рекомендую!!!!
