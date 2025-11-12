Направляясь в Кировск, мы сделаем остановку в городе Оленегорске, где вы сможете запечатлеть себя рядом с карьерным самосвалом высотой в 2 человеческих роста.
Подъём на гору Айкуайвенчорр
Начнём с покорения горы Айкуайвенчорр, где с высоты 850 метров вам откроется панорама на 360 градусов. Здесь располагается ресторан «Плато», где мы сможем вкусно пообедать.
Экскурсия на снегоходах
Затем отправимся в двухчасовую поездку к подножию величественных Хибин и в Долину гейзеров на современных мощных снегоходах. Обещаю море адреналина и возможность насладиться заснеженной природой!
Посещение МВЦ «Фосагро» (Музей камня)
Далее в программе — визит в Музей камня, где вы увидите минералы со всего мира. Гид научит вас управлять виртуальной техникой в диспетчерской рудника и покажет интерактивный зал, посвящённый лавинной опасности в Хибинах.
Снежная Деревня (с 28 декабря по 15 апреля)
В зимний период мы посетим Снежную деревню, где вас ждут потрясающие ледяные скульптуры. Также заглянем в «таинственный лес», залитый светом, который создаст незабываемую атмосферу зимней сказки.
Организационные детали
Поездка проходит на полноприводном автомобиле Lada Niva Travel
Детского кресла в машине нет, поэтому поездка с ограничением по возрасту (от 12 лет)
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 58 туристов
Родился и прожил всю жизнь в Мурманске, знаю и люблю свой город. По профессии гид-экскурсовод, по призванию — краевед и заядлый путешественник.