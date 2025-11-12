Зимний отдых в Хибинах — это не только настоящее приключение, но и шанс прикоснуться к великолепию северной природы, насладиться свежим воздухом и исследовать уникальные места. Заснеженная вершина и окружающие её просторы, музей горных минералов, снежная деревня с ледяными скульптурами — каждое мгновение будет наполнено потрясающими впечатлениями!

Описание экскурсии

Интересное по пути

Направляясь в Кировск, мы сделаем остановку в городе Оленегорске, где вы сможете запечатлеть себя рядом с карьерным самосвалом высотой в 2 человеческих роста.

Подъём на гору Айкуайвенчорр

Начнём с покорения горы Айкуайвенчорр, где с высоты 850 метров вам откроется панорама на 360 градусов. Здесь располагается ресторан «Плато», где мы сможем вкусно пообедать.

Экскурсия на снегоходах

Затем отправимся в двухчасовую поездку к подножию величественных Хибин и в Долину гейзеров на современных мощных снегоходах. Обещаю море адреналина и возможность насладиться заснеженной природой!

Посещение МВЦ «Фосагро» (Музей камня)

Далее в программе — визит в Музей камня, где вы увидите минералы со всего мира. Гид научит вас управлять виртуальной техникой в диспетчерской рудника и покажет интерактивный зал, посвящённый лавинной опасности в Хибинах.

Снежная Деревня (с 28 декабря по 15 апреля)

В зимний период мы посетим Снежную деревню, где вас ждут потрясающие ледяные скульптуры. Также заглянем в «таинственный лес», залитый светом, который создаст незабываемую атмосферу зимней сказки.

Организационные детали