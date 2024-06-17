Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск

Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Чтобы по-настоящему прочувствовать красоту древних Хибин, приглашаю вас отправиться в комбинированное автопешеходное путешествие.

Вы полюбуетесь видами не только во время коротких остановок, но и в походе по 6-километровому маршруту. Я познакомлю вас с природой края и историей двух хибинских городов. А в Музее камня вы узнаете о геологических сокровищах региона.
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По дороге из Мурманска остановимся в Оленегорске — я покажу вам памятник горной промышленности — самосвал БелАЗ. Также вы увидите крупнейшее озеро Мурманской области — Имандра.

Лёгкий треккинг в Хибинах

Экскурсия начнётся с похода по треккинговому маршруту. Мы посетим природные гейзеры. А далее маршрут пойдёт в горы с бесподобными панорамами. Вы увидите водопад, китайский садик и реки, озёра и величественные цирки горных массивов, пики которых доходят до 1201 метра. Устроим пикник у перевала и вернёмся обратно по живописной тропе.

В пути вы узнаете 10 слов на языке саами, выучите названия местных растений и ягод, встретите животных. На маршруте будут остановки и фотопаузы.

Апатиты и Кировск

После похода отправимся на обед в одно из местных заведений. Во второй части программы я познакомлю вас с историей Кировска. После вы посетите музейно-выставочный центр «Апатит» в столице Хибин — Кировске, где осмотрите чудесную коллекцию местных камней и минералов, познакомитесь с легендами края и сможете приобрести оригинальные сувениры. А в зимнее время при желании заглянете в Снежную деревню со сказочными ледяными скульптурами.

Организационные детали

Тайминг

— время в пути — около 3 часов в одну сторону (общее расстояние 500 км)
— треккинговый маршрут — 3,5 часа (~6 км)
— обед — 30 минут
— посещение музея — 40 минут
— экскурсия в городе — 40 минут

  • Что входит в стоимость: трансфер на автомобиле LADA Largus Cross; сопровождение гида; обед — шведский стол; посещение Музея камня
  • Дополнительные опции: катание на сапах по горным озёрам (летом) и квадроциклах, посещение бани у горного озера
  • В зимнее время мы поднимаемся в горы на фуникулёре
  • Для участия в программе не требуется специальной физической подготовки

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На ул. Ленинградская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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