Чтобы по-настоящему прочувствовать красоту древних Хибин, приглашаю вас отправиться в комбинированное автопешеходное путешествие. Вы полюбуетесь видами не только во время коротких остановок, но и в походе по 6-километровому маршруту. Я познакомлю вас с природой края и историей двух хибинских городов. А в Музее камня вы узнаете о геологических сокровищах региона.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

По дороге из Мурманска остановимся в Оленегорске — я покажу вам памятник горной промышленности — самосвал БелАЗ. Также вы увидите крупнейшее озеро Мурманской области — Имандра.

Лёгкий треккинг в Хибинах

Экскурсия начнётся с похода по треккинговому маршруту. Мы посетим природные гейзеры. А далее маршрут пойдёт в горы с бесподобными панорамами. Вы увидите водопад, китайский садик и реки, озёра и величественные цирки горных массивов, пики которых доходят до 1201 метра. Устроим пикник у перевала и вернёмся обратно по живописной тропе.

В пути вы узнаете 10 слов на языке саами, выучите названия местных растений и ягод, встретите животных. На маршруте будут остановки и фотопаузы.

Апатиты и Кировск

После похода отправимся на обед в одно из местных заведений. Во второй части программы я познакомлю вас с историей Кировска. После вы посетите музейно-выставочный центр «Апатит» в столице Хибин — Кировске, где осмотрите чудесную коллекцию местных камней и минералов, познакомитесь с легендами края и сможете приобрести оригинальные сувениры. А в зимнее время при желании заглянете в Снежную деревню со сказочными ледяными скульптурами.

Организационные детали

Тайминг

— время в пути — около 3 часов в одну сторону (общее расстояние 500 км)

— треккинговый маршрут — 3,5 часа (~6 км)

— обед — 30 минут

— посещение музея — 40 минут

— экскурсия в городе — 40 минут