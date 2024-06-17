Лёгкий треккинг в Хибинах + поездка в Апатиты и Кировск
Пройти по живописным северным тропам, вдохновиться горными панорамами и узнать о богатствах края
Чтобы по-настоящему прочувствовать красоту древних Хибин, приглашаю вас отправиться в комбинированное автопешеходное путешествие.
Вы полюбуетесь видами не только во время коротких остановок, но и в походе по 6-километровому маршруту. Я познакомлю вас с природой края и историей двух хибинских городов. А в Музее камня вы узнаете о геологических сокровищах региона.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:30
Описание экскурсии
Что вас ожидает
По дороге из Мурманска остановимся в Оленегорске — я покажу вам памятник горной промышленности — самосвал БелАЗ. Также вы увидите крупнейшее озеро Мурманской области — Имандра.
Лёгкий треккинг в Хибинах
Экскурсия начнётся с похода по треккинговому маршруту. Мы посетим природные гейзеры. А далее маршрут пойдёт в горы с бесподобными панорамами. Вы увидите водопад, китайский садик и реки, озёра и величественные цирки горных массивов, пики которых доходят до 1201 метра. Устроим пикник у перевала и вернёмся обратно по живописной тропе.
В пути вы узнаете 10 слов на языке саами, выучите названия местных растений и ягод, встретите животных. На маршруте будут остановки и фотопаузы.
Апатиты и Кировск
После похода отправимся на обед в одно из местных заведений. Во второй части программы я познакомлю вас с историей Кировска. После вы посетите музейно-выставочный центр «Апатит» в столице Хибин — Кировске, где осмотрите чудесную коллекцию местных камней и минералов, познакомитесь с легендами края и сможете приобрести оригинальные сувениры. А в зимнее время при желании заглянете в Снежную деревню со сказочными ледяными скульптурами.
Организационные детали
Тайминг
— время в пути — около 3 часов в одну сторону (общее расстояние 500 км) — треккинговый маршрут — 3,5 часа (~6 км) — обед — 30 минут — посещение музея — 40 минут — экскурсия в городе — 40 минут
Что входит в стоимость: трансфер на автомобиле LADA Largus Cross; сопровождение гида; обед — шведский стол; посещение Музея камня
Дополнительные опции: катание на сапах по горным озёрам (летом) и квадроциклах, посещение бани у горного озера
В зимнее время мы поднимаемся в горы на фуникулёре
Для участия в программе не требуется специальной физической подготовки
Бронировать нужно заранее, минимум за 11 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Мурманске
Провёл экскурсии для 89 туристов
Здравствуйте, дорогие друзья! Меня зовут Максим, родился и живу в самом прекрасном городе за Полярным кругом! Работаю в туризме с 2014 года и с удовольствием покажу вам всё самое прекрасное читать дальше
и интересное на Кольском полуострове! Официально аттестован и занесён в реестр гидов. Расскажу о городе, его прошлом и местных жителях. Путешествия, природа и экстремальный спорт — это моя жизнь! Поэтому с радостью подарю вам массу эмоций и впечатлений. Все экскурсии проходят в ненавязчивой обстановке с индивидуальным подходом к каждому гостю.