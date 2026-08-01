Время заезда и выезда. Мы ждем вас с 14:00. Пожалуйста, планируйте выезд до 12:00. По запросу и при наличии возможности время выезда может быть изменено.

Необходимые документы. Для заселения каждому гостю необходимо иметь действующий на весь период проживания паспорт гражданина РФ. Также паспорт потребуется при прохождении КПП «Титовка» во время следования по маршруту Мурманск – «Китовый берег».

Для регистрации в УФМС и страховой компании всем гостям арктик-отеля необходимо заполнить специальную форму к своему бронированию или предоставить данные службе заботы о клиентах. Форма или данные предоставляются не менее чем за 7 дней до заезда.

Для иностранных граждан требуется обязательная подача заявления и документов не менее чем за 35 дней до даты заезда в пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому региону.

Как добраться. От г. Мурманска до п. Старая Титовка ведёт асфальтиро- ванная федеральная трасса Р-21 «Кола». Далее от п. Старая Титовка до отеля можно добраться только на транспорте с высокой проходимостью (внедорожниках). Время в пути от Мурманска до «Китового берега» составляет 3,5-4 часа. Также можно заказать вертолетный трансфер, отель оборудован вертолетной площадкой. Обратите внимание, в случае прилета не на вертолетном трансфере арктик-отеля, посадка платная.

Правила посещения/проезда. Территория арктик-отеля закрыта, действует пропускной режим. Въезд осуществляется только по предварительному согласованию. В целях безопасности проезд по закрытому строящемуся объекту до арктик-отеля осуществляется только на трансферах «Китового берега» или в сопрово- ждении автомобиля арктик-отеля. На время проезда трансферов и колонны с машиной сопровождения строи- тельные работы на объекте приостанавливаются.

Аэросъемка. На текущий момент действует запрет на съемку с квадрокоптера территории арктик-отеля и прилегающих территорий. Однако в исключительных случаях возможно получение согласования на аэросъемку. Заявление на съемку подается координатору арктик-отеля не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты съемки. При этом получение согласования на съемку не гарантировано.

Вылов краба. Любительский вылов краба возможен в период с мая по декабрь*. Для участия в лове необходимо иметь путевку (лицензию) и паспорт. Оформление путевок производится сотрудниками «Китового берега» заблаговременно. Паспортные данные участников должны быть предоставлены не менее чем за 4 дня до предполагаемой даты активности. Путевка оформляется из расчета: 1 путевка на 1 выловленного краба, но не более 7 крабов на 1 участника в сутки. Запрещены к вылову особи размером менее 15 см и самки. Выловленного краба можно продегустировать на судне, за отдельную плату приготовить в ресторане, а также забрать с собой (в случае приобретения услуги «большое краб-сафари»). В этом случае краб упаковывается в вакуум и замораживается. Гостю предоставляется путевка, которая подтверждает законность добычи. *Период указан приблизительно, конкретные даты реализации услуги могут меняться в зависимости от погоды и законодательства.

Рыбалка. Морская рыбалка с борта судна глубоководная. Стоит помнить, что вероятность улова большая, но не гарантированная. Также важно отметить, что в целях безопасности арктик-отель не занимаемся приготовлением рыбы, пойманной в море. Дикая рыба может содержать паразитов, для надежного обнаружения которых необходимы особые лабораторные условия, а для полного обеззараживания применяются специальные технологии и оборудование. В ресторане арктик-отеля подобного оборудования не предусмотрено, поэтому приготовление блюд возможно только из безопасных продуктов, приобретенных у надежных поставщиков и имеющих все необходимые сопроводительные документы.

Программа. Обратите, пожалуйста, внимание, трансфер и активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания гостей, очередность активностей могут меняться в зависимости от погодных условий.

На территории арктик-отеля относительно уверенный прием операторов сотовой связи Мегафон и T2. А также высокоскоростной Wi-Fi.

Кухня принимает заказы до 22:30. Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), об этом необходимо сообщить заранее в заявке на бронирование для возможной корректировки меню. Поставка продуктов в арктик-отель осуществляется 1-2 раза в неделю, альтернативных вариантов питания в отеле не предусмотрено.

Банный комплекс «Китового берега» представлен банным домом и банями-бочками с фурако. Банный дом предлагает парную, хаммам, сенную комнату, купель и подогреваемый бассейн, в который приятно окунуться после жаркой бани. Для глубокого восстановления предусмотрен массажный кабинет.

На территории отеля также расположены две бани-бочки вместимостью до трех человек каждая и две бочки фурако. Бочки наполняются морской водой, которая нагревается до 43 °C, что позволяет купаться даже в мороз.

Активности. Гости арктик-отеля могут выбрать индивидуальную программу активностей. Морские, наземные и пешеходные приключения доступны круглый год.

Наземные активности:

Квадро- и багги-тур (май-сентябрь). Джипинг (апрель-октябрь). Снегоходное сафари (декабрь-апрель).

Пешеходные активности:

Треккинг на снегоступах (февраль-март). Треккинг по тундре (апрель-ноябрь).

Морские активности:

«Охота» за китами (апрель-сентябрь). Рыбалка (круглый год). Краб-сафари (май-декабрь). Морской гастро-тур (круглый год). Флоатинг (круглый год).

Ограничения по курению/алкоголю.

Алкоголь. Употребление алкоголя на территории Банного дома, а также во время наземных и морских активностей запрещено. В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе или нахождении в Банном доме.

Курение. В помещениях и общественных зонах действует запрет на курение. Также запрещено курение в Банном доме и на прилегающих территориях. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте во время наземных и пешеходных активностей курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На п-ве Средний и Рыбачий большинство маршрутов проходит в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Рекомендуем позаботиться о карманной пепельнице.

Способы оплаты. Оплата услуг в арктик-отеле возможна банковской картой или по ссылке через СБП (система быстрых платежей). В ресторане оплата услуг производится с помощью наличного расчета, а также банковской карты.

Информационный центр. Инфоцентр — сердце арктик-отеля. Здесь гости могут пройти регистрацию, оплатить услуги банного комплекса и активности, выбрать и приобрести фирменную продукцию арктик-отеля в сувенирном магазине. Кроме того, инфоцентр служит точкой сбора перед приключениями. Внутри — удобная экипировочная, где можно подобрать специальную одежду и пройти инструктаж перед выходом на активность. График работы стойки приема и размещения. с мая по сентябрь круглосуточно, с октября по май: с 9:00 до 20:00.

Информация о регионе.

Местоположение. Арктик-отель «Китовый берег» находится на полуострове Средний на севере Европейской части России. Административно Средний входит в Печенгский район Мурманской области. Омывается Баренцевым морем. Соединяет материк и Рыбачий полуостров. С материка полуостров отделён хребтом Муста-Тунтури. Рельеф полуострова представляет собой плато, сложенное глинистыми сланцами, песчаниками и известняками. Рельеф на территории арктик-отеля гористый с перепадом высот до 50 м. На территории преобладает тундровая растительность.

Климат. Полуострова Средний и Рыбачий расположены за Северным полярным кругом. Климат — субарктический морской. Благодаря тёплому Норд- капскому течению, климат здесь более мягкий, нежели в континентальной части Мурманской области. Зима длительная, но не суровая, лето короткое и прохладное. Средние температуры января — от -5 до -13 °С, июля от +8 до +18 °С. Для Мурманской области характерно наличие полярного дня и полярной ночи. Баренцево море круглый год не замерзает. Мошкара и комары бывают с июня по август. В это время рекомендуется использовать репелленты.

Снаряжение. Соблюдение принципа многослойности в одежде – основа вашего комфортного путешествия на Север. Рекомендуем отдавать предпочтение современным синтетическим материалам. Первый слой — это термобелье, второй слой утепле- ния – это флисовая и/или пуховая одежда, третий ветрозащитный слой – это одежда из мембраны. В качестве обуви идеальный вариант – водонепроницаемая трекинговая обувь с фиксацией голеностопа. Во время наземных и морских активностей в зависимости от погодных условий мы предлагаем гостям непродуваемые комбинезоны и костюмы, которые защищают от ветра, дождя и снега. Также выдаем перчатки, подшлемники и удобные резиновые сапоги с мягким вкладышем. По желанию – выдаем снегоступы.

Зимнее снаряжение ноябрь-апрель:

Термобельё (шерсть или синтетика, не хлопок);

Флисовая/шерстяная кофта или свитер;

Пуховик/термопарка (желательно удлиненная и с капюшоном);

Утеплённые непродуваемые брюки (горнолыжные или с подкладкой);

Шерстяные носки + термоноски;

Непромокаемые спортивные ботинки с натуральным или синтетическим утеплителем и фиксацией голеностопа. Выбор такой обуви особенно важен, если вы собираетесь в пешие прогулки по зимней тундре на снегоступах;

Шапка (ушанка, плотная вязаная с флисовым слоем);

Балаклава/маска для лица (по желанию);

Варежки или перчатки (желательно непродуваемые);

Солнцезащитные очки или горнолыжная маска с эффектом поляризации (для защиты глаз от отраженного света от снега);

Фонарик налобный (для прогулок в темноте), штатив для съемок северного сияния (по желанию).

Летнее снаряжение июнь-август:

Лёгкое термобельё (желательно из влагоотводящей синтетики);

Флисовый джемпер;

Мембранная куртка (например, из ткани SoftShell);

Быстросохнущие штаны;

Треккинговые ботинки с Gore-Tex;

Легкие кроссовки (для отеля и прогулок в хорошую погоду);

Шапка/бандана;

Лёгкие перчатки;

Солнцезащитные очки;

Маска для сна.

Снаряжение для межсезонья апрель-май/сентябрь-октябрь:

Термобельё;

Флисовый джемпер/тонкий пуховый жилет;

Мембранная куртка (Gore-Tex, SoftShell или аналог, защита от ветра и дождя);

Утеплённые ветрозащитные брюки;

Водонепроницаемые спортивные или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопа;

Шерстяная шапка/повязка;

Перчатки (флисовые или другие теплые);

Дождевик.

Дополнительное снаряжение:

Повербанк;

Гигиеническая помада и крем;

Удобная лёгкая одежда для помещений (в сферах обычно +22–24°C);

Купальник/плавки/плавательные шорты/резиновые тапочки (для посещения банного комплекса).

Безопасность. Ваш комфорт и безопасность — наш безусловный приоритет, где бы вы ни находились: на территории отеля или в увлекательном арктическом приключении. Мы гордимся нашей командой: все инструкторы арктик-отеля — сертифицированные гиды, которые прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. Обращаем ваше внимание, что арктик-отель расположен вдали от населённых пунктов, поэтому возможность экстренной медицинской помощи может быть ограничена. Пожалуйста, заранее позаботьтесь о необходимых личных медикаментах, так как на территории отеля отсутствуют аптеки. При планировании отдыха просим учесть особенности местной флоры и фауны. Если у вас есть аллергии, хронические заболевания или иные физические ограничения, заранее сообщите об этом менеджеру службы заботы — мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых был максимально безопасным и приятным.