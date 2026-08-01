За три дня вы успеете насладиться живописными просторами, увидеть главные природные символы полуострова Средний и отдохнуть от городской суеты.
Программа тура по дням
Встреча в Мурманске. Переезд на джипах и размещение
Встречаем гостей в Мурманске в 13:00.
Если вы остановились в городе, трансфер встретит вас в отеле Azimut или «Меридиан». Если нет – в аэропорту.
Садимся в комфортабельные джипы и отправляемся навстречу Баренцеву морю.
После КПП в Старой Титовке асфальт сменится грунтовой дорогой. Здесь заканчивается привычная цивилизация: впереди лишь бескрайняя тундра, северный ветер и десятки километров первозданной природы.
По прибытии в арктик-отель размещаемся в панорамных сферах и встречаемся за ужином в ресторане (оплачивается отдельно).
Вечер посвятим отдыху и восстановлению в спа-комплексе с парной, хаммамом, сенной комнатой, купелью и подогреваемым бассейном под открытым небом с панорамным видом на Баренцево море.
Полуостров Средний на вездеходах
После завтрака отправляемся исследовать один из самых живописных и труднодоступных уголков Кольского полуострова.
На комфортабельных вездеходах Трэкол вы проедете по живописным маршрутам и увидите главные природные символы полуострова Средний: скалы-останцы «Два Брата» и знаменитый Берег рыжих камней.
По пути сделаем остановку на обед. Ланч-боксы с горячими блюдами станут приятным дополнением к путешествию среди бескрайней тундры и суровых арктических пейзажей.
Большие колеса вездехода и просторный салон обеспечивают комфорт даже на сложном рельефе, позволяя полностью сосредоточиться на величии северных ландшафтов.
Вечером вас ждет арктический ужин (оплачивается отдельно) и отдых в банном доме — идеальное завершение дня, наполненного открытиями.
Арктическое купание (флоатинг). Завершение программы
После завтрака вас ждет одно из самых необычных впечатлений путешествия — арктическое купание (флоатинг) в водах Баренцева моря.
Специальные гидротермокостюмы позволяют с комфортом находиться на поверхности воды даже в условиях Крайнего Севера. Это практика глубокого расслабления и возможность остаться наедине с морем, тишиной и бескрайними арктическими пейзажами.
После завершения программы отправляемся в Мурманск.
Ориентировочно к 17:00 трансфер доставит вас в аэропорт или к одному из городских отелей.
До новых встреч в Арктике.
Проживание
Тур предусматривает проживание в экосфере 4*/коттедже на берегу Баренцева моря.
Стоимость тура в зависимости от размещения и количества человек, руб:
|Количество человек
|Сфера «Стандарт»
|Сфера «Комфорт»
|Коттедж
|1 гость
|235 000
|250 000
|250 000
|2 гостя
|455 000
|470 000
|470 000
|3 гостя
|695 000
|710 000
|710 000
Варианты проживания
Арктик-отель «Китовый берег»
В каждой сфере 4* или коттедже с удобством разместятся до трех гостей.
Внутри предусмотрено двойное отопление: радиаторы и сплит-система.
Есть зоны отдыха, душ, места хранения и уличная терраса.
Коттеджи дополнительно оборудованы кухонной зоной и камином.
Отдельно расположен ресторан арктической кухни с обеденной зоной и уютным лобби островным камином.
Везде панорамные окна и волшебные виды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в комфортной экосфере/коттедже 4
- Питание, указанное в программе: завтраки
- Флоатинг в Баренцевом море
- Тур на вездеходе Трэкол
- Услуги гидов
- Аренда экипировки
- Групповой трансфер из аэропорта и обратно
- Все трансферы по маршруту
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Повышение класса трансфера
- Обеды и ужины по меню
- Напитки в баре
- Дополнительные услуги в банном доме
- Сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Не берите с собой специальную экипировку. Достаточно взять удобную и теплую городскую/туристическую одежду.
На время арктического купания (флоатинг) мы выдадим вам специальные гидротермокостюмы: они защитят от холода и воды.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
В стоимость входит страховка от несчастного случая.
Можно ли в тур с детьми?
Мы будем рады вам вместе с детьми любого возраста. Однако важно учитывать, что отель находится за полярным кругом. Оценивайте свои возможности реалистично.
Участвовать в арктическом купании (флоатинг) могут дети от 7 лет.
Возможны ли изменения в туре?
«Китовый берег» находится на берегу Северного Ледовитого океана в Заполярье. Маршрут и очередность активностей в программе могут меняться в зависимости от погодных условий.
Программа тура предусматривает активный приключенческий формат. Участники окажутся в труднодоступных и удалённых от цивилизации местах.
Что важно знать перед отправлением в тур?
Иностранные граждане должны подать заявление и документы за 45 дней до даты заезда в пограничное управление ФСБ по Западному округу. Также для всех гостей обязательно заполнение специальной формы.
Что ещё нужно знать?
Арктическое купание (флоатинг). Вы испытаете глубокое медитативное спокойствие, «паря» в специальном гидротермокостюме на поверхности Баренцева моря, и придёте в согласие с собой, вволю надышавшись чудодейственным морским воздухом. Длительность активности: 60 минут.
Тур на Трэколах. Путешествие пройдет на комфортабельном вездеходе ТРЭКОЛ, который доставит вас туда, где заканчиваются привычные дороги и начинается настоящая Арктика. По пути вы увидите главные природные символы полуострова Средний древние скалы останцы «Два Брата» и знаменитый Берег Рыжих Камней. Длительность активности: 6-8 часов.
Арктическая кухня. Северная кухня еще один способ познакомиться с Севером. Здесь вкус рождается из локальных продуктов и уважения к традициям региона. В меню свежие морепродукты Баренцева моря, оленина, северная рыба, камчатский краб, лесные ягоды и авторские интерпретации классических северных рецептов. А панорамные виды на Баренцево море и тепло камина превращают каждый ужин в особую часть путешествия.
Северная баня. Банный дом с парной, хаммамом, купелью, сенной арома-комнатой, массажным кабинетом и подогреваемым бассейном расположен всего в нескольких метрах от берега. Здесь можно как следует распариться и надышаться целебными фитонцидами, а потом с разбега нырнуть в Баренцево море. Мощный прилив сил обеспечен.
Есть ли памятка для арктик-отеля «Китовый берег»?
Время заезда и выезда. Мы ждем вас с 14:00. Пожалуйста, планируйте выезд до 12:00. По запросу и при наличии возможности время выезда может быть изменено.
Необходимые документы. Для заселения каждому гостю необходимо иметь действующий на весь период проживания паспорт гражданина РФ. Также паспорт потребуется при прохождении КПП «Титовка» во время следования по маршруту Мурманск – «Китовый берег».
Для регистрации в УФМС и страховой компании всем гостям арктик-отеля необходимо заполнить специальную форму к своему бронированию или предоставить данные службе заботы о клиентах. Форма или данные предоставляются не менее чем за 7 дней до заезда.
Для иностранных граждан требуется обязательная подача заявления и документов не менее чем за 35 дней до даты заезда в пограничное управление ФСБ по Западному Арктическому региону.
Как добраться. От г. Мурманска до п. Старая Титовка ведёт асфальтиро- ванная федеральная трасса Р-21 «Кола». Далее от п. Старая Титовка до отеля можно добраться только на транспорте с высокой проходимостью (внедорожниках). Время в пути от Мурманска до «Китового берега» составляет 3,5-4 часа. Также можно заказать вертолетный трансфер, отель оборудован вертолетной площадкой. Обратите внимание, в случае прилета не на вертолетном трансфере арктик-отеля, посадка платная.
Правила посещения/проезда. Территория арктик-отеля закрыта, действует пропускной режим. Въезд осуществляется только по предварительному согласованию. В целях безопасности проезд по закрытому строящемуся объекту до арктик-отеля осуществляется только на трансферах «Китового берега» или в сопрово- ждении автомобиля арктик-отеля. На время проезда трансферов и колонны с машиной сопровождения строи- тельные работы на объекте приостанавливаются.
Аэросъемка. На текущий момент действует запрет на съемку с квадрокоптера территории арктик-отеля и прилегающих территорий. Однако в исключительных случаях возможно получение согласования на аэросъемку. Заявление на съемку подается координатору арктик-отеля не менее чем за 2 недели до предполагаемой даты съемки. При этом получение согласования на съемку не гарантировано.
Вылов краба. Любительский вылов краба возможен в период с мая по декабрь*. Для участия в лове необходимо иметь путевку (лицензию) и паспорт. Оформление путевок производится сотрудниками «Китового берега» заблаговременно. Паспортные данные участников должны быть предоставлены не менее чем за 4 дня до предполагаемой даты активности. Путевка оформляется из расчета: 1 путевка на 1 выловленного краба, но не более 7 крабов на 1 участника в сутки. Запрещены к вылову особи размером менее 15 см и самки. Выловленного краба можно продегустировать на судне, за отдельную плату приготовить в ресторане, а также забрать с собой (в случае приобретения услуги «большое краб-сафари»). В этом случае краб упаковывается в вакуум и замораживается. Гостю предоставляется путевка, которая подтверждает законность добычи. *Период указан приблизительно, конкретные даты реализации услуги могут меняться в зависимости от погоды и законодательства.
Рыбалка. Морская рыбалка с борта судна глубоководная. Стоит помнить, что вероятность улова большая, но не гарантированная. Также важно отметить, что в целях безопасности арктик-отель не занимаемся приготовлением рыбы, пойманной в море. Дикая рыба может содержать паразитов, для надежного обнаружения которых необходимы особые лабораторные условия, а для полного обеззараживания применяются специальные технологии и оборудование. В ресторане арктик-отеля подобного оборудования не предусмотрено, поэтому приготовление блюд возможно только из безопасных продуктов, приобретенных у надежных поставщиков и имеющих все необходимые сопроводительные документы.
Программа. Обратите, пожалуйста, внимание, трансфер и активности будут проходить в труднодоступных и удаленных от цивилизации местах без наличия покрытия сетей сотовых операторов. Маршрут, сроки проживания гостей, очередность активностей могут меняться в зависимости от погодных условий.
На территории арктик-отеля относительно уверенный прием операторов сотовой связи Мегафон и T2. А также высокоскоростной Wi-Fi.
Кухня принимает заказы до 22:30. Если у вас есть ограничения по питанию (вегетарианство, аллергия и пр.), об этом необходимо сообщить заранее в заявке на бронирование для возможной корректировки меню. Поставка продуктов в арктик-отель осуществляется 1-2 раза в неделю, альтернативных вариантов питания в отеле не предусмотрено.
Банный комплекс «Китового берега» представлен банным домом и банями-бочками с фурако. Банный дом предлагает парную, хаммам, сенную комнату, купель и подогреваемый бассейн, в который приятно окунуться после жаркой бани. Для глубокого восстановления предусмотрен массажный кабинет.
На территории отеля также расположены две бани-бочки вместимостью до трех человек каждая и две бочки фурако. Бочки наполняются морской водой, которая нагревается до 43 °C, что позволяет купаться даже в мороз.
Активности. Гости арктик-отеля могут выбрать индивидуальную программу активностей. Морские, наземные и пешеходные приключения доступны круглый год.
Наземные активности:
- Квадро- и багги-тур (май-сентябрь).
- Джипинг (апрель-октябрь).
- Снегоходное сафари (декабрь-апрель).
Пешеходные активности:
- Треккинг на снегоступах (февраль-март).
- Треккинг по тундре (апрель-ноябрь).
Морские активности:
- «Охота» за китами (апрель-сентябрь).
- Рыбалка (круглый год).
- Краб-сафари (май-декабрь).
- Морской гастро-тур (круглый год).
- Флоатинг (круглый год).
Ограничения по курению/алкоголю.
Алкоголь. Употребление алкоголя на территории Банного дома, а также во время наземных и морских активностей запрещено. В случае обнаружения участника в состоянии алкогольного или наркотического опьянения организаторы имеют право отказать туристу в участии в программе или нахождении в Банном доме.
Курение. В помещениях и общественных зонах действует запрет на курение. Также запрещено курение в Банном доме и на прилегающих территориях. Курение разрешено только в специально отведенных местах. На маршруте во время наземных и пешеходных активностей курение разрешено только в отдалении от основной группы, не создавая неудобств остальным участникам группы. На п-ве Средний и Рыбачий большинство маршрутов проходит в охранной зоне заповедника, поэтому выбрасывать окурки запрещено. Рекомендуем позаботиться о карманной пепельнице.
Способы оплаты. Оплата услуг в арктик-отеле возможна банковской картой или по ссылке через СБП (система быстрых платежей). В ресторане оплата услуг производится с помощью наличного расчета, а также банковской карты.
Информационный центр. Инфоцентр — сердце арктик-отеля. Здесь гости могут пройти регистрацию, оплатить услуги банного комплекса и активности, выбрать и приобрести фирменную продукцию арктик-отеля в сувенирном магазине. Кроме того, инфоцентр служит точкой сбора перед приключениями. Внутри — удобная экипировочная, где можно подобрать специальную одежду и пройти инструктаж перед выходом на активность. График работы стойки приема и размещения. с мая по сентябрь круглосуточно, с октября по май: с 9:00 до 20:00.
Информация о регионе.
Местоположение. Арктик-отель «Китовый берег» находится на полуострове Средний на севере Европейской части России. Административно Средний входит в Печенгский район Мурманской области. Омывается Баренцевым морем. Соединяет материк и Рыбачий полуостров. С материка полуостров отделён хребтом Муста-Тунтури. Рельеф полуострова представляет собой плато, сложенное глинистыми сланцами, песчаниками и известняками. Рельеф на территории арктик-отеля гористый с перепадом высот до 50 м. На территории преобладает тундровая растительность.
Климат. Полуострова Средний и Рыбачий расположены за Северным полярным кругом. Климат — субарктический морской. Благодаря тёплому Норд- капскому течению, климат здесь более мягкий, нежели в континентальной части Мурманской области. Зима длительная, но не суровая, лето короткое и прохладное. Средние температуры января — от -5 до -13 °С, июля от +8 до +18 °С. Для Мурманской области характерно наличие полярного дня и полярной ночи. Баренцево море круглый год не замерзает. Мошкара и комары бывают с июня по август. В это время рекомендуется использовать репелленты.
Снаряжение. Соблюдение принципа многослойности в одежде – основа вашего комфортного путешествия на Север. Рекомендуем отдавать предпочтение современным синтетическим материалам. Первый слой — это термобелье, второй слой утепле- ния – это флисовая и/или пуховая одежда, третий ветрозащитный слой – это одежда из мембраны. В качестве обуви идеальный вариант – водонепроницаемая трекинговая обувь с фиксацией голеностопа. Во время наземных и морских активностей в зависимости от погодных условий мы предлагаем гостям непродуваемые комбинезоны и костюмы, которые защищают от ветра, дождя и снега. Также выдаем перчатки, подшлемники и удобные резиновые сапоги с мягким вкладышем. По желанию – выдаем снегоступы.
Зимнее снаряжение ноябрь-апрель:
- Термобельё (шерсть или синтетика, не хлопок);
- Флисовая/шерстяная кофта или свитер;
- Пуховик/термопарка (желательно удлиненная и с капюшоном);
- Утеплённые непродуваемые брюки (горнолыжные или с подкладкой);
- Шерстяные носки + термоноски;
- Непромокаемые спортивные ботинки с натуральным или синтетическим утеплителем и фиксацией голеностопа. Выбор такой обуви особенно важен, если вы собираетесь в пешие прогулки по зимней тундре на снегоступах;
- Шапка (ушанка, плотная вязаная с флисовым слоем);
- Балаклава/маска для лица (по желанию);
- Варежки или перчатки (желательно непродуваемые);
- Солнцезащитные очки или горнолыжная маска с эффектом поляризации (для защиты глаз от отраженного света от снега);
- Фонарик налобный (для прогулок в темноте), штатив для съемок северного сияния (по желанию).
Летнее снаряжение июнь-август:
- Лёгкое термобельё (желательно из влагоотводящей синтетики);
- Флисовый джемпер;
- Мембранная куртка (например, из ткани SoftShell);
- Быстросохнущие штаны;
- Треккинговые ботинки с Gore-Tex;
- Легкие кроссовки (для отеля и прогулок в хорошую погоду);
- Шапка/бандана;
- Лёгкие перчатки;
- Солнцезащитные очки;
- Маска для сна.
Снаряжение для межсезонья апрель-май/сентябрь-октябрь:
- Термобельё;
- Флисовый джемпер/тонкий пуховый жилет;
- Мембранная куртка (Gore-Tex, SoftShell или аналог, защита от ветра и дождя);
- Утеплённые ветрозащитные брюки;
- Водонепроницаемые спортивные или трекинговые ботинки с фиксацией голеностопа;
- Шерстяная шапка/повязка;
- Перчатки (флисовые или другие теплые);
- Дождевик.
Дополнительное снаряжение:
- Повербанк;
- Гигиеническая помада и крем;
- Удобная лёгкая одежда для помещений (в сферах обычно +22–24°C);
- Купальник/плавки/плавательные шорты/резиновые тапочки (для посещения банного комплекса).
Безопасность. Ваш комфорт и безопасность — наш безусловный приоритет, где бы вы ни находились: на территории отеля или в увлекательном арктическом приключении. Мы гордимся нашей командой: все инструкторы арктик-отеля — сертифицированные гиды, которые прошли обучение по оказанию первой медицинской помощи. Обращаем ваше внимание, что арктик-отель расположен вдали от населённых пунктов, поэтому возможность экстренной медицинской помощи может быть ограничена. Пожалуйста, заранее позаботьтесь о необходимых личных медикаментах, так как на территории отеля отсутствуют аптеки. При планировании отдыха просим учесть особенности местной флоры и фауны. Если у вас есть аллергии, хронические заболевания или иные физические ограничения, заранее сообщите об этом менеджеру службы заботы — мы сделаем всё возможное, чтобы ваш отдых был максимально безопасным и приятным.