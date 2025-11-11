Мои заказы

Снежная сказка за полярным кругом: Мурманск и Териберка

Прокатиться по лесу на снегоходе, попробовать арктическую кухню и покормить оленей
Отправляемся на Кольский за застывшими озёрами, снежными просторами и каменными пляжами.

Будем пить ароматный травяной чай местного сбора, погрузимся в культуру саамов и узнаем, как им удаётся не замерзать даже в
читать дальше

самые лютые стужи.

Вас ждут катание на снегоходе (вы сами сможете им управлять), знакомство с представителями северной фауны — хаски, оленями, кроликами и гусями, удивительные ледяные фигуры и прогулка по столице Арктики.

Ближайшие даты:
10
дек17
дек24
дек14
янв21
янв28
янв4
фев
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Очерёдность проведения экскурсий может быть изменена.

В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.

Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Арктику

Встречаемся в аэропорту Мурманска и отправляемся в отель. Ужин — самостоятельно. При желании мы можем заказать для вас столик в ресторане «Царская охота», где вы насладитесь арктической кухней и местными деликатесами.

Ресторан предлагает как блюда из меню, так и сет-ужин, который вы можете забронировать заранее с нашей помощью: гребешки на устричной траве, мясо краба в хитине, северная креветка, ёж или кальмар, сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, арктическая уха, оленина в брусничном взваре с пюре, десерт «Морошка&Кедр», брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка, малина. Хлебная корзина.

Трансфер до ресторана не включён, но мы его можем организовать за отдельную плату.

За доплату и в случае хорошей погоды отправимся на охоту за северным сиянием. Можем устроить погоню за авророй в другой день. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.

Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности: айсфлоатинг, снегоходы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте.

Добро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в АрктикуДобро пожаловать в Арктику
2 день

Катание на снегоходах

После завтрака поедем к Ловозеру, в дороге запланирована путевая экскурсия. Обратите внимание: возможно участие с детьми старше 10 лет, водителям снегоходов рекомендовано иметь водительское удостоверение.

По прибытии встретимся с местным гидом. Вам подберут экипировку, проведут инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. На снегоходе едет 2 человека, суммарный вес до 180 кг. Если вы хотите ехать в одиночку — доплата 5000 ₽.

Снегоходный тур пройдёт по живописным локациям: вы промчитесь вдоль заснеженных озёр, проявите сноровку, лавируя между деревьев в лесу, полюбуетесь склонами Ловозёрских тундр. Выйдете на маршрут к Сейдозеру (35 км), сфотографируетесь на фоне скалы Куйвы и услышите легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».

Затем вернёмся в Ловозеро, пообедаем с национальным колоритом в уютном кафе. К 20:00 приедем в Мурманск.

Катание на снегоходахКатание на снегоходахКатание на снегоходахКатание на снегоходах
3 день

«Огни Имандры» и отдых в Кировске

Позавтракаем и поедем в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. Продолжим погружение в историю и традиции саамов в составе сборной группы. Вы узнаете, как они спасались от холода, чем питались и как обустраивали жилища. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей.

Далее отправимся в Кировск, где нас будет ждать обед. Здесь необходимо заранее выбрать и забронировать одну из активностей (выбор зависит от времени поездки).

Тур на снегоходах по Хибинам. Это радиальный маршрут, в котором мы промчимся по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал (479 м), соединяющий южную и северную части Хибин. Конечная точка маршрута — озеро Сердцевидное, от которого хорошо просматривается долина реки Кунийок. Зимой лёд образует вдоль берегов необычные нагромождения обломков. На обратном пути — скоростной проезд вокруг озера Малый Вудъявр.

Обращаем внимание: для управления снегоходом понадобятся водительские удостоверения, можно на автомобиль.

Посещение музея камня. Он находится в самом сердце города в узнаваемом здании с часовой башней. Включает 8 залов основной экспозиции, выставочный центр, коллекцию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийный проект «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Площадки дополнены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой.

Прогулка по Снежной деревне. Здесь изо льда и снега созданы настоящие произведения искусства, каждый сезон уникальные и на новую тему. Все фигуры строятся вручную, демонстрируя фантазию и стойкость творца.

Путешествие на Snowbus. Прокатимся по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Продолжительность 40−45 минут, будет 2−3 остановки в самых живописных местах.

«Огни Имандры» и отдых в Кировске«Огни Имандры» и отдых в Кировске«Огни Имандры» и отдых в Кировске«Огни Имандры» и отдых в Кировске«Огни Имандры» и отдых в Кировске«Огни Имандры» и отдых в Кировске
4 день

Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж

После завтрака едем на край земли — в посёлок Териберка на побережье Баренцева моря, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». По дороге остановимся в живописных местах, чтобы полюбоваться пейзажами.

В посёлке пройдёмся по побережью, посмотрим на «кладбище» заброшенных кораблей — здесь нашли покой старые суда, остовы которых напоминают мифических существ, торчащих из тёмных вод. Затем посетим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйцами дракона» и полюбуемся водопадом, струи которого стекают по розовым гранитным скалам и впадают в Баренцево море. До них мы доберёмся в санях за снегоходом, за доплату — 1500-2500 ₽/чел.

Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать 2-3 часовая прогулка по Баренцеву морю в составе сборной группы (за доплату). Если удача будет с нами, увидим дельфинов и китов! Гарантировать наличие китов в бухте заранее невозможно в любой сезон — это живая природа. Обратите внимание: бронировать дату необходимо заранее, посадка на корабль возможна по крутой лестнице или переходом через несколько кораблей.

Для группы мы централизованно закажем столик на обед в ресторанах «Териберский берег» или Grebeshki, «MOLE», «Полярный кит», «Финвал», где вы насладитесь арктической кухней и необычными деликатесами. По возвращении в Мурманск — свободное время.

Если дорогу на Териберку заметёт снегом и дорога будет перекрыта МурманскАвтодором, мы предложим альтернативные экскурсии и развлечения. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на охоту за северным сиянием.

Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж
5 день

Экскурсия по Мурманску и отъезд

Позавтракаем и пойдём осматривать достопримечательности столицы Арктики. На прогулке вы узнаете историю города и увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», возвышающийся над окрестностями, и памятник «Ждущая» — символ верности, любви и женской силы.

Доберёмся до мемориального комплекса «Курск», посетим церковь Спаса-на-Водах, будто слепленную из снега; увидим маяк, построенный в честь моряков, погибших в мирное время; побываем в мемориальном комплексе «Абрам-Мыс», где традиционно собираются ветераны и принимают присягу призванные на военную службу.

Затем отправимся к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой — сверхсекретный объект и гордость советской науки. Если музей будет работать, посетим ледокол, заглянем в каюты офицеров, рулевую рубку и технические помещения и увидим всю мощь технологий времён «холодной войны». За доплату возможна бронь входных билетов заранее, при наличии мест.

После самостоятельного обеда — трансфер в аэропорт к вечерним рейсам.

Экскурсия по Мурманску и отъездЭкскурсия по Мурманску и отъездЭкскурсия по Мурманску и отъездЭкскурсия по Мурманску и отъездЭкскурсия по Мурманску и отъездЭкскурсия по Мурманску и отъезд

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет74 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака и 2 обеда
  • Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
  • Трансферы по маршруту
  • Услуги гида-экскурсовода или гида-водителя
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы
  • Доплата за 1-местное размещение - стоимость по запросу
  • Ужин в 1-й день - 5800 ₽/чел
  • Выезд на охоту за северным сиянием - 5500 ₽/чел
  • Входной билет на ледокол Ленин - 100-600 ₽ зависит от категории граждан, бронь билета заранее - 400 ₽ за билет
  • Маршрут на снегоходах по Хибинам - 5000-7000 ₽/чел
  • Входные билеты в Снежную деревню - от 1000 ₽/чел
  • Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽/чел
  • Поездка на снегоходе за рулём в одиночку на Сейдозеро - доплата 5000 ₽
  • Поездка на экскурсионном Snowbus - доплата от 1200 ₽/ взр. чел
  • Посещение природного парка Териберка - 440 ₽/чел (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
  • Посещение природного парка Ловозеро - 370 ₽/чел (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
  • Дополнительные активности в первый день (снегоходы, айсфлоатинг, катание на собачьих упряжках) - стоимость по запросу
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, вы можете выбирать любые рейсы. Заселение в отель - с 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с вылетом после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Наталья
Наталья — Организатор в Мурманске
Провела экскурсии для 1113 туристов
Меня зовут Наталья. Я директор туристической компании и работаю в туризме уже 12 лет. Но в первую очередь, я такой же путешественник, как и вы. Я сама была в 60
читать дальше

странах: залезала на ледники Исландии, восторгалась храмами Камбоджи и своими глазами видела, как люди улетают в космос на Байконуре. Я смотрела на северное сияние в Мурманске, восхищалась дюнами в Калининграде, чувствовала тихооканские запахи Владивостока. Люблю зимний Сочи. Я и мои коллеги готовы сделать так, чтобы ваши путешествия были комфортными и продуманными – все наши туры мы составляли как для себя (и для себя!). Присоединяйтесь!

