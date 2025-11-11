Будем пить ароматный травяной чай местного сбора, погрузимся в культуру саамов и узнаем, как им удаётся не замерзать даже в
Описание тура
Организационные детали
Очерёдность проведения экскурсий может быть изменена.
В случае неблагоприятных погодных условий маршрут может меняться.
Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Арктику
Встречаемся в аэропорту Мурманска и отправляемся в отель. Ужин — самостоятельно. При желании мы можем заказать для вас столик в ресторане «Царская охота», где вы насладитесь арктической кухней и местными деликатесами.
Ресторан предлагает как блюда из меню, так и сет-ужин, который вы можете забронировать заранее с нашей помощью: гребешки на устричной траве, мясо краба в хитине, северная креветка, ёж или кальмар, сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, арктическая уха, оленина в брусничном взваре с пюре, десерт «Морошка&Кедр», брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка, малина. Хлебная корзина.
Трансфер до ресторана не включён, но мы его можем организовать за отдельную плату.
За доплату и в случае хорошей погоды отправимся на охоту за северным сиянием. Можем устроить погоню за авророй в другой день. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.
Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности: айсфлоатинг, снегоходы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте.
Катание на снегоходах
После завтрака поедем к Ловозеру, в дороге запланирована путевая экскурсия. Обратите внимание: возможно участие с детьми старше 10 лет, водителям снегоходов рекомендовано иметь водительское удостоверение.
По прибытии встретимся с местным гидом. Вам подберут экипировку, проведут инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности. На снегоходе едет 2 человека, суммарный вес до 180 кг. Если вы хотите ехать в одиночку — доплата 5000 ₽.
Снегоходный тур пройдёт по живописным локациям: вы промчитесь вдоль заснеженных озёр, проявите сноровку, лавируя между деревьев в лесу, полюбуетесь склонами Ловозёрских тундр. Выйдете на маршрут к Сейдозеру (35 км), сфотографируетесь на фоне скалы Куйвы и услышите легенду о происхождении Сейдъявра — «озера горных духов».
Затем вернёмся в Ловозеро, пообедаем с национальным колоритом в уютном кафе. К 20:00 приедем в Мурманск.
«Огни Имандры» и отдых в Кировске
Позавтракаем и поедем в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. Продолжим погружение в историю и традиции саамов в составе сборной группы. Вы узнаете, как они спасались от холода, чем питались и как обустраивали жилища. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей.
Далее отправимся в Кировск, где нас будет ждать обед. Здесь необходимо заранее выбрать и забронировать одну из активностей (выбор зависит от времени поездки).
Тур на снегоходах по Хибинам. Это радиальный маршрут, в котором мы промчимся по ледниковой долине Кукисвум на Кукисвумчоррский перевал (479 м), соединяющий южную и северную части Хибин. Конечная точка маршрута — озеро Сердцевидное, от которого хорошо просматривается долина реки Кунийок. Зимой лёд образует вдоль берегов необычные нагромождения обломков. На обратном пути — скоростной проезд вокруг озера Малый Вудъявр.
Обращаем внимание: для управления снегоходом понадобятся водительские удостоверения, можно на автомобиль.
Посещение музея камня. Он находится в самом сердце города в узнаваемом здании с часовой башней. Включает 8 залов основной экспозиции, выставочный центр, коллекцию «Быт и нравы Российской империи», а также мультимедийный проект «Путешествие из недр Земли в атмосферу». Площадки дополнены макетами горных работ с подсветкой и озвучкой.
Прогулка по Снежной деревне. Здесь изо льда и снега созданы настоящие произведения искусства, каждый сезон уникальные и на новую тему. Все фигуры строятся вручную, демонстрируя фантазию и стойкость творца.
Путешествие на Snowbus. Прокатимся по живописным местам Хибинского массива с остановками для фотосессий. Продолжительность 40−45 минут, будет 2−3 остановки в самых живописных местах.
Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж
После завтрака едем на край земли — в посёлок Териберка на побережье Баренцева моря, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». По дороге остановимся в живописных местах, чтобы полюбоваться пейзажами.
В посёлке пройдёмся по побережью, посмотрим на «кладбище» заброшенных кораблей — здесь нашли покой старые суда, остовы которых напоминают мифических существ, торчащих из тёмных вод. Затем посетим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйцами дракона» и полюбуемся водопадом, струи которого стекают по розовым гранитным скалам и впадают в Баренцево море. До них мы доберёмся в санях за снегоходом, за доплату — 1500-2500 ₽/чел.
Желающие смогут отправиться в морское путешествие: вас будет ждать 2-3 часовая прогулка по Баренцеву морю в составе сборной группы (за доплату). Если удача будет с нами, увидим дельфинов и китов! Гарантировать наличие китов в бухте заранее невозможно в любой сезон — это живая природа. Обратите внимание: бронировать дату необходимо заранее, посадка на корабль возможна по крутой лестнице или переходом через несколько кораблей.
Для группы мы централизованно закажем столик на обед в ресторанах «Териберский берег» или Grebeshki, «MOLE», «Полярный кит», «Финвал», где вы насладитесь арктической кухней и необычными деликатесами. По возвращении в Мурманск — свободное время.
Если дорогу на Териберку заметёт снегом и дорога будет перекрыта МурманскАвтодором, мы предложим альтернативные экскурсии и развлечения. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на охоту за северным сиянием.
Экскурсия по Мурманску и отъезд
Позавтракаем и пойдём осматривать достопримечательности столицы Арктики. На прогулке вы узнаете историю города и увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», возвышающийся над окрестностями, и памятник «Ждущая» — символ верности, любви и женской силы.
Доберёмся до мемориального комплекса «Курск», посетим церковь Спаса-на-Водах, будто слепленную из снега; увидим маяк, построенный в честь моряков, погибших в мирное время; побываем в мемориальном комплексе «Абрам-Мыс», где традиционно собираются ветераны и принимают присягу призванные на военную службу.
Затем отправимся к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой — сверхсекретный объект и гордость советской науки. Если музей будет работать, посетим ледокол, заглянем в каюты офицеров, рулевую рубку и технические помещения и увидим всю мощь технологий времён «холодной войны». За доплату возможна бронь входных билетов заранее, при наличии мест.
После самостоятельного обеда — трансфер в аэропорт к вечерним рейсам.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|74 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака и 2 обеда
- Трансферы от/до аэропорта или ж/д вокзала
- Трансферы по маршруту
- Услуги гида-экскурсовода или гида-водителя
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Питание вне программы
- Доплата за 1-местное размещение - стоимость по запросу
- Ужин в 1-й день - 5800 ₽/чел
- Выезд на охоту за северным сиянием - 5500 ₽/чел
- Входной билет на ледокол Ленин - 100-600 ₽ зависит от категории граждан, бронь билета заранее - 400 ₽ за билет
- Маршрут на снегоходах по Хибинам - 5000-7000 ₽/чел
- Входные билеты в Снежную деревню - от 1000 ₽/чел
- Морская прогулка по Баренцеву морю - 5500-6000 ₽/чел
- Поездка на снегоходе за рулём в одиночку на Сейдозеро - доплата 5000 ₽
- Поездка на экскурсионном Snowbus - доплата от 1200 ₽/ взр. чел
- Посещение природного парка Териберка - 440 ₽/чел (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
- Посещение природного парка Ловозеро - 370 ₽/чел (оплачивается онлайн, при необходимости поможет гид)
- Дополнительные активности в первый день (снегоходы, айсфлоатинг, катание на собачьих упряжках) - стоимость по запросу