Встречаемся в аэропорту Мурманска и отправляемся в отель. Ужин — самостоятельно. При желании мы можем заказать для вас столик в ресторане «Царская охота», где вы насладитесь арктической кухней и местными деликатесами.

Ресторан предлагает как блюда из меню, так и сет-ужин, который вы можете забронировать заранее с нашей помощью: гребешки на устричной траве, мясо краба в хитине, северная креветка, ёж или кальмар, сыровяленый олень, подкопченное мясо глухаря, сыровяленое мясо лося, арктическая уха, оленина в брусничном взваре с пюре, десерт «Морошка&Кедр», брусничный морс 0,2, сет из настоек: черника, брусника, морошка, малина. Хлебная корзина.

Трансфер до ресторана не включён, но мы его можем организовать за отдельную плату.

За доплату и в случае хорошей погоды отправимся на охоту за северным сиянием. Можем устроить погоню за авророй в другой день. Мы не можем гарантировать, что вы увидите северное сияние, но будем надеяться. Его видимость зависит от солнечной активности и облачности неба.

Если вы прибываете ранним рейсом, за доплату, мы можем организовать для вас дополнительные активности: айсфлоатинг, снегоходы, поездки на собачьих упряжках и др., запрашивайте.