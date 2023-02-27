фев
мар
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Добро пожаловать на Кольский полуостров
На край Земли и в сердце российской Скандинавии!
Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.
По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!
Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!
Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.
На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.
На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.
Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!
И в завершение ужина мы попробуем фирменный северный десерт от бренд-шефа с чашечкой таежного чая.
Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!
Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!
Мурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияние
Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.
И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!
Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!
Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!
Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.
Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья — мурманскому Алёше, съездим в морской порт.
Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.
Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.
И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.
А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России.
Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!
Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?
На аперитив — свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.
Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.
Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.
Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.
На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.
Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.
На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.
Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!
После мастер-класса мы немного отдохнем в номере и затем нас ждет сафари на снегоходах по заснеженной тундре!
Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем в сказочную зиму!
Можно быть за рулем или ехать пассажиром.
Если Вы одна, не переживайте, мы найдем для Вас бравого водителя!
Наш путь лежит до горы Лисья — это самая высокая точка в относительной близости от города. Её высота — 423 метра.
Сверху открывается живописнейший вид на бескрайние просторы Кольского полуострова.
Вечером едем на ужин!
Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.
Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.
Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.
Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!
А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — «морошка и кедр под снегом», который подается с арктическим чаем.
Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!
С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.
Край земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабы
Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли — в Териберку!
Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.
Дальше только океан и Северный Полюс.
Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.
Путь небыстрый, но он того стоит!
Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!
После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.
После прогулки мы пообедаем в ресторане на берегу моря с идеей «from sea to table», что подразумевает простой и короткий путь продуктов от места добычи до кухни. Нам подадут блюда из свежепойманных рыбы и морепродуктов.
Морские ежики с огурцом, арктическая уха и на горячее — северная рыба с дюкселем из белых грибов и соусом из гребешка.
После обеда нас ждет путешествие на снегоходах (пассажирами) до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью «драконьих яиц»! Путь лежит по побережью Северного Ледовитого океана.
Не переживайте: дополнительную теплую одежду нам предоставят на месте.
Огромные, почти идеальной формы валуны придают этому месту особую атмосферу, поистине пляж великанов!
Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа.
Вечером нас будут ждать на ужин в авторском ресторане нордической кухни на берегу залива. Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря.
Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!
После ужина возвращаемся в Мурманск и останавливаемся в знаковых местах, чтобы поймать северное сияние!
Возвращаемся в отель, засыпаем немного уставшие, но счастливые!
Самая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияние
Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!
На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.
В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!
Затем едем в гости к коренному народу Кольского полуострова — саамам!
В настоящий момент их осталось около 1500 человек.
Их родной дом — это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник — северный олень!
Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.
Пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню.
Заселяемся!
Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.
Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!
Сварим ароматный глинтвейн и начнём охоту за северным сиянием.
Именно это место входит в топ-3 лучших мест Мурманской области для наблюдения за природным явлением.
После шашлыка, глинтвейна и, надеемся, удачной охоты на северное сияние для нас будет организована северная баня.
Греемся, и довольные идём спать в наши уютные саамские домики!
Рыбный рынок и самолёт домой
Сегодня после завтрака у саамов выезжаем обратно в Мурманск.
У вас будет немного свободного времени, и при желании мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины.
Затем мы проводим вас в аэропорт.
Счастливых и полных новых впечатлений!
Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!
Проживание
Тур предполагает проживание:
- г. Мурманск — отель Меридиан 4* или Park Inn by Radisson 4* (3 ночи):
- Саамская деревня (1 ночь).
Стоимость тура:
- двухместное размещение — 102 000 руб. /чел.;
- одноместное размещение — 118 000 руб. /чел.
Варианты проживания
«Меридиан» 4
Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.
Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.
К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.
Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.
«Park Inn by Radisson» 4
Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.
В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.
Домики в Саамской деревне
Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманска и в Саамской деревне
- Все завтраки в отелях
- Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
- Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно (для рекомендуемых рейсов)
- Сопровождение гида на протяжении всего тура
- Все экскурсии
- Все дегустации
- Сафари на снегоходах
- Гастрономический мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
- Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
- «охота» на северное сияние с профессиональным фотографом
- Все входные билеты по программе
- Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
- Фирменные именные подарки всем участникам путешествия
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
- Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно (для рейсов, отличных от рекомендуемых) - 2 000 руб. в одну строну
- Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Термобелье и свитер;
- теплая ветронепродуваемая куртка и штаны-дутики;
- шарф, перчатки и шапочка;
- удобная зимняя обувь;
- плавки / купальник и сланцы (для бани).
По желанию:
- Верхняя одежда ярких, насыщенных оттенков, чтобы получились более яркие, красивые фотографии с северным сиянием.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?
Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.
Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!
Как лучше одеться? Что с собой взять?
Мурманск находится за полярным кругом на крайнем севере. Здесь часто дуют сильные ветра, особенно на побережье океана. Вместе с тем, именно расположение у незамерзающего океана дает Мурманску мягкий климат.
Фактическое значение температуры в феврале будет порядка -6… -10°C днем, в марте — -2… -6°C днем, но стоит иметь в виду, что из-за высокой влажности температура ощущается, как более низкая.
При правильном выборе одежды будет комфортно. Что мы рекомендуем взять с собой:
- удобным вариантом будет горнолыжный костюм: комплект куртка + штаны (дутики);
- вторым вариантом может быть Ваша повседневная одежда, но под брюки / джинсы обязательно нужно надеть термобелье;
- шерстяной свитер, шапку, шарф, теплые варежки / перчатки;
- удобную теплую зимнюю обувь;
- несколько пар теплых носков;
- сланцы, купальник (плавки) для бани.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?
В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!
С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!
Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).
Можно ли поехать с ребенком?
Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение — возраст (не менее 6 лет).
На каких рейсах лучше прилететь/улетать?
Рекомендуемые рейсы в первый день тура:
- S7-1229 (Москва — Мурманск);
- SU‑1324 (Москва — Мурманск);
- SU‑6341 (Санкт-Петербург — Мурманск).
Все остальные рейсы с доплатой 2 000 руб. Рекомендуемое время прилета: до 18:00.
Рекомендуемые рейсы в последний день тура:
- S7-1230 (Мурманск — Москва);
- SU‑1325 (Мурманск — Москва);
- SU‑6346 (Мурманск — Санкт-Петербург).
Все остальные рейсы с доплатой 2 000 руб. Рекомендуемое время вылета: после 16:00.
Мы точно сможем «поймать» северное сияние?
Наблюдение за северным сиянием зависит от погодных условий: геомагнитной обстановки и ясности неба. Гарантии по погоде мы, к сожалению, дать не можем. Но учитывая, что наш тур длится 5 дней/4 ночи, шансы «поймать» северное сияние высокие.