2 день

Мурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияние

Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.

И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!

Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья — мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.

Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России.

Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив — свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

После мастер-класса мы немного отдохнем в номере и затем нас ждет сафари на снегоходах по заснеженной тундре!

Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем в сказочную зиму!

Можно быть за рулем или ехать пассажиром.

Если Вы одна, не переживайте, мы найдем для Вас бравого водителя!

Наш путь лежит до горы Лисья — это самая высокая точка в относительной близости от города. Её высота — 423 метра.

Сверху открывается живописнейший вид на бескрайние просторы Кольского полуострова.

Вечером едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.

Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — «морошка и кедр под снегом», который подается с арктическим чаем.

Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!

С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.