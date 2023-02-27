Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте

Групповой тур в Мурманске
5
3 отзыва
Это не обычный тур, в котором вы платите только за проживание и экскурсии. Это гастрономическое путешествие, поэтому мы включили много еды, вина и вкусных мероприятий!
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Гастрономический тур на Кольский полуостров в феврале и марте
Ближайшие даты:
22
фев
7
мар

Что вас ожидает:

Саамская деревня
Саамская деревня
Пообщаетесь с северными оленями и поиграете в национальные игры, покатаетесь на квадроциклах и продегустируете традиционную саамскую кухню
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Свежайшие морепродукты из Баренцева моря, дегустация пива, барбекю-ужин в настоящем чуме, оленина и ягодные настойки Заполярья
Фотоохота на северное сияние
Фотоохота на северное сияние
Отправитесь на «охоту» на полярное сияние с фотографом, чтобы увезти с собой суперфото со сказочным природным явлением
Сафари на снегоходах
Сафари на снегоходах
Пройдете снегоходный маршрут (водителем или пассажиром) до горы Лисья, откуда открывается живописный вид на бескрайние просторы полуострова
Мастер-класс арктической кухни
Мастер-класс арктической кухни
От бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России. Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!
Визит на Край Земли
Визит на Край Земли
Посетите старую Териберку, покачаетесь на знаменитых качелях, дойдете до выброшенного на мель корабля и услышите шум волн Северного Ледовитого океана

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать на Кольский полуостров

На край Земли и в сердце российской Скандинавии!

Мы встречаем Вас в аэропорту Мурманска и едем в отель, расположенный на главной площади города — площади Пяти углов.

По нашей традиции в номере Вас будет ждать бутылочка игристого с фруктами, чтобы расслабиться после перелета и настроиться на красивый и яркий отдых!

Немного отдыхаем и вечером встречаемся на приветственный ужин в очень вкусном северном ресторане!

Нас ждёт авторская кухня Тундры в необычном исполнении.

На закуску мы продегустируем сыровяленую оленину с горчичным кремом.

На горячее нам подадут спинку арктической трески с икрой щуки, форели, палтуса и черным ризотто.

Конечно, с винным сопровождением, идеально подчеркивающим оттенки вкусов!

И в завершение ужина мы попробуем фирменный северный десерт от бренд-шефа с чашечкой таежного чая.

Вся еда уже входит в стоимость тура, вам нужно только расслабиться и наслаждаться!

Вкусное, винное и душевное путешествие на край Земли объявляется открытым! Ура!

Добро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостровДобро пожаловать на Кольский полуостров
2 день

Мурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияние

Утром нас ждет арктический завтрак в нашем отеле: здесь подают слабосоленую красную и белую рыбу.

И настраиваемся на очень насыщенный, красивый день!

Сначала едем знакомиться с Мурманском — самым большим в мире городом, расположенным за Северным полярным кругом!

Мурманск называют «арктическим Голливудом», столько здесь было снято фильмов!

Мы посетим все знаковые места города и немного прогуляемся по центру.

Увидим рубку подводной лодки «Курск» (настоящую), поднимемся к памятнику защитникам заполярья — мурманскому Алёше, съездим в морской порт.

Экскурсия будет проходить на микроавтобусе, ходить пешком на длинные расстояния не будем.

Комфортно передвигаемся по городу и гуляем в красивых местах.

И, кстати, с нами всегда придающие сил настойки из северных ягод.

А дальше мы едем на уникальный мастер-класс Арктической кухни от бренд-шефа ресторана — резидента Гастрономической карты России.

Таких блюд вы точно сами себе не приготовите — это всё авторские рецепты!

Северная кухня славится неожиданными, но очень вкусными сочетаниями. Итак, что нас ждёт?

На аперитив — свежевыловленный морской еж с морошковым соусом.

Подается на тарелке с колотым льдом с бокалом игристого вина.

Затем морской гребешок, запеченный на раковине с тертым пармезаном и крем-сыром филадельфия.

Подается с шотом крепкой настойки из северных ягод.

На горячее настоящая изюминка! Бренд-шеф при нас маринует оленину в бруснике и красном вине и готовит стейки.

Подает с яблочным кремом и грибным соусом с бокалом красного полнотелого вина.

На десерт — сорбет из северных ягод с морошковым вареньем, чипсами из ягеля и грибной карамелью.

Во время мастер-класса шеф-повар поделится с нами всеми секретами приготовления, а мы приступаем к дегустации наших арктических блюд!

После мастер-класса мы немного отдохнем в номере и затем нас ждет сафари на снегоходах по заснеженной тундре!

Вначале слушаем инструктаж, надеваем теплую экипировку (всё предоставят на месте) и стартуем в сказочную зиму!

Можно быть за рулем или ехать пассажиром.

Если Вы одна, не переживайте, мы найдем для Вас бравого водителя!

Наш путь лежит до горы Лисья — это самая высокая точка в относительной близости от города. Её высота — 423 метра.

Сверху открывается живописнейший вид на бескрайние просторы Кольского полуострова.

Вечером едем на ужин!

Нас будут ждать в лучшем авторском ресторане Заполярья, который также входит в Гастрономическую карту России.

Бренд-шеф заведения создает авторские концепции арктической кухни по своим правилам, сочетая новаторский подход и старые традиции.

Мы попробуем арктическую уху на крабовом «молоке» с мясом камчатского краба, морепродуктами и мурманские гребешки на «песке» Баренцева моря с устричной травой.

Блюда сопровождаются дегустационным сетом из четырех фирменных настоек на северных ягодах. Чин-чин!

А завершением ужина станет авторский десерт ресторана — «морошка и кедр под снегом», который подается с арктическим чаем.

Вечером возвращаемся в наш отель, тепло одеваемся и выезжаем на охоту за северным сиянием!

С нами будет профессиональный фотограф, чтобы вы увезли с собой супер фото с одним из самых красивых и удивительных природных явлений.

Мурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияниеМурманск, мастер-класс по арктической кухне, сафари на снегоходах и охота на северное сияние
3 день

Край земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабы

Сегодня после завтрака мы выезжаем из нашего отеля и едем на самый край Земли — в Териберку!

Уникальное место на побережье Северного Ледовитого океана.

Дальше только океан и Северный Полюс.

Териберка — это единственное место в России, куда можно добраться по автодороге, чтобы увидеть Северный Ледовитый океан.

Путь небыстрый, но он того стоит!

Не забываем, согревающая настойка всегда с нами!

После дороги мы гуляем и осматриваем старую Териберку, качаемся на знаменитых качелях, слушаем шум волн Северного Ледовитого океана и идем до выброшенного на мель корабля.

После прогулки мы пообедаем в ресторане на берегу моря с идеей «from sea to table», что подразумевает простой и короткий путь продуктов от места добычи до кухни. Нам подадут блюда из свежепойманных рыбы и морепродуктов.

Морские ежики с огурцом, арктическая уха и на горячее — северная рыба с дюкселем из белых грибов и соусом из гребешка.

После обеда нас ждет путешествие на снегоходах (пассажирами) до знаменитого пляжа, усыпанного тысячью «драконьих яиц»! Путь лежит по побережью Северного Ледовитого океана.

Не переживайте: дополнительную теплую одежду нам предоставят на месте.

Огромные, почти идеальной формы валуны придают этому месту особую атмосферу, поистине пляж великанов!

Мы ощутим свежий бриз арктического ветра и познакомимся с красивой легендой этого пляжа.

Вечером нас будут ждать на ужин в авторском ресторане нордической кухни на берегу залива. Нам подадут свежевыловленные морепродукты из Баренцева моря.

Фаланги камчатского краба, морские гребешки с карпаччо из печеной свеклы и палтус на гриле. С элегантным белым вином сорта Вионье!

После ужина возвращаемся в Мурманск и останавливаемся в знаковых местах, чтобы поймать северное сияние!

Возвращаемся в отель, засыпаем немного уставшие, но счастливые!

Край земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабыКрай земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабыКрай земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабыКрай земли, Северный Ледовитый океан, гребешки и камчатские крабы
4 день

Самая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияние

Сегодня после завтрака мы посетим пивоварню, установившую мировой рекорд «Самая северная коммерческая пивоварня в мире»!

На экскурсии мы познакомимся со всеми этапами пивоварения: посетим цех дробления, розлива пива в кеги и бутылки и цех брожения.

В конце экскурсии нас пригласят на дегустацию всех актуальных на данный момент сортов, выпускаемых пивоварней!

Затем едем в гости к коренному народу Кольского полуострова — саамам!

В настоящий момент их осталось около 1500 человек.

Их родной дом — это бескрайние просторы тундры, а самый верный спутник — северный олень!

Мы узнаем всё о культуре и быте народа, познакомимся с национальной одеждой и жилищами.

Пообщаемся с северными оленями и поиграем в национальные игры, покатаемся на квадроциклах, а на обед продегустируем традиционную саамскую кухню.

Заселяемся!

Мы разместимся в уютных домиках с отдельными номерами, где есть всё для максимального комфорта.

Вечером собираемся на барбекю из оленины по традиционным саамским рецептам!

Сварим ароматный глинтвейн и начнём охоту за северным сиянием.

Именно это место входит в топ-3 лучших мест Мурманской области для наблюдения за природным явлением.

После шашлыка, глинтвейна и, надеемся, удачной охоты на северное сияние для нас будет организована северная баня.

Греемся, и довольные идём спать в наши уютные саамские домики!

Самая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияниеСамая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияниеСамая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияниеСамая северная пивоварня, саамы, олени, барбекю-ужин и северное сияние
5 день

Рыбный рынок и самолёт домой

Сегодня после завтрака у саамов выезжаем обратно в Мурманск.

У вас будет немного свободного времени, и при желании мы заедем на рынок, чтобы купить с собой рыбы и оленины.

Затем мы проводим вас в аэропорт.

Счастливых и полных новых впечатлений!

Отличного пути, и до скорых встреч в новых ярких путешествиях!

Проживание

Тур предполагает проживание:

  • г. Мурманск — отель Меридиан 4* или Park Inn by Radisson 4* (3 ночи):
  • Саамская деревня (1 ночь).

Стоимость тура:

  • двухместное размещение — 102 000 руб. /чел.;
  • одноместное размещение — 118 000 руб. /чел.

Варианты проживания

«Меридиан» 4

3 ночи

Расположенный в самом центре Мурманска Конгресс Отель Меридиан предлагает номера со спутниковым телевидением. Бесплатный Wi-Fi предоставляется в любом месте отеля.

Все номера отеля Меридиан имеют простую меблировку. Некоторые номера имеют гостиную.

К услугам гостей круглосуточная стойка регистрации. В отеле также имеется массажный кабинет.

Разнообразные блюда местной и интернациональной кухни подаются в ресторане отеля. В баре предлагаются легкие закуски и освежающие напитки.

«Меридиан» 4«Меридиан» 4«Меридиан» 4

«Park Inn by Radisson» 4

3 ночи

Отель Park Inn by Radisson Poliarnie Zori с панорамным видом на Кольский залив расположен в центре Мурманска. В отеле работает фитнес-центр с сауной, небольшим бассейном и гидромассажной ванной.

В номерах отеля Park Inn by Radisson Poliarnie Zori есть рабочий стол и телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами. Предлагается электрический чайник с чаем и кофе. В ванных комнатах с полом с подогревом предоставляются фен и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. На всей территории доступен бесплатный Wi-Fi.

«Park Inn by Radisson» 4«Park Inn by Radisson» 4«Park Inn by Radisson» 4«Park Inn by Radisson» 4

Домики в Саамской деревне

1 ночь

Домики теплые, уютные, со всеми удобствами. А вечером мы попаримся в саамской баньке!

Домики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревнеДомики в Саамской деревне

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отеле 4* в центре г. Мурманска и в Саамской деревне
  • Все завтраки в отелях
  • Всё питание по программе тура (обеды и ужины в ресторанах, включенных в Гастрономическую карту России, с винным сопровождением)
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно (для рекомендуемых рейсов)
  • Сопровождение гида на протяжении всего тура
  • Все экскурсии
  • Все дегустации
  • Сафари на снегоходах
  • Гастрономический мастер-класс арктической кухни с шеф-поваром
  • Посещение самой северной пивоварни и дегустация пива
  • «охота» на северное сияние с профессиональным фотографом
  • Все входные билеты по программе
  • Трансферы в рамках тура на микроавтобусе комфорт-класса (Mercedes Sprinter)
  • Фирменные именные подарки всем участникам путешествия
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Встреча в аэропорту в первый день тура и трансфер обратно (для рейсов, отличных от рекомендуемых) - 2 000 руб. в одну строну
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Термобелье и свитер;
  • теплая ветронепродуваемая куртка и штаны-дутики;
  • шарф, перчатки и шапочка;
  • удобная зимняя обувь;
  • плавки / купальник и сланцы (для бани).

По желанию:

  • Верхняя одежда ярких, насыщенных оттенков, чтобы получились более яркие, красивые фотографии с северным сиянием.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Стоимость тура уже включает в себя всё питание в ресторанах?

Да, в стоимость тура уже включено всё питание (в т. ч. все дегустации), указанное в программе путешествия. Никаких дополнительных/скрытых платежей во время тура не будет. Этот момент также указан в договоре, который мы заключаем с Вами при бронировании поездки.

Все мастер-классы, трансферы, экскурсии, входные билеты и проживание в отелях также входят в стоимость. Вам остаётся просто наслаждаться новыми яркими впечатлениями!

Как лучше одеться? Что с собой взять?

Мурманск находится за полярным кругом на крайнем севере. Здесь часто дуют сильные ветра, особенно на побережье океана. Вместе с тем, именно расположение у незамерзающего океана дает Мурманску мягкий климат.

Фактическое значение температуры в феврале будет порядка -6… -10°C днем, в марте — -2… -6°C днем, но стоит иметь в виду, что из-за высокой влажности температура ощущается, как более низкая.

При правильном выборе одежды будет комфортно. Что мы рекомендуем взять с собой:

  • удобным вариантом будет горнолыжный костюм: комплект куртка + штаны (дутики);
  • вторым вариантом может быть Ваша повседневная одежда, но под брюки / джинсы обязательно нужно надеть термобелье;
  • шерстяной свитер, шапку, шарф, теплые варежки / перчатки;
  • удобную теплую зимнюю обувь;
  • несколько пар теплых носков;
  • сланцы, купальник (плавки) для бани.
Я один/одна. Часто ли ездят в одиночку?

В наши туры ездят в одиночку чаще, чем Вы думаете!

С первых часов знакомства в группе складывается особая дружеская атмосфера, и Вы не только посещаете экскурсии и наслаждаетесь дегустациями, но и получаете интересное общение, новый опыт и знания, делитесь впечатлениями с другими участниками, которые очень быстро становятся Вашими друзьями!

Вы можете выбрать для себя тип размещения: номер TWIN (две раздельные кровати) или индивидуальный номер SINGLE (одна большая кровать).

Можно ли поехать с ребенком?

Конечно. С нами не раз путешествовали люди, которые брали с собой детей. Единственное ограничение — возраст (не менее 6 лет).

На каких рейсах лучше прилететь/улетать?

Рекомендуемые рейсы в первый день тура:

  • S7-1229 (Москва — Мурманск);
  • SU‑1324 (Москва — Мурманск);
  • SU‑6341 (Санкт-Петербург — Мурманск).

Все остальные рейсы с доплатой 2 000 руб. Рекомендуемое время прилета: до 18:00.

Рекомендуемые рейсы в последний день тура:

  • S7-1230 (Мурманск — Москва);
  • SU‑1325 (Мурманск — Москва);
  • SU‑6346 (Мурманск — Санкт-Петербург).

Все остальные рейсы с доплатой 2 000 руб. Рекомендуемое время вылета: после 16:00.

Мы точно сможем «поймать» северное сияние?

Наблюдение за северным сиянием зависит от погодных условий: геомагнитной обстановки и ясности неба. Гарантии по погоде мы, к сожалению, дать не можем. Но учитывая, что наш тур длится 5 дней/4 ночи, шансы «поймать» северное сияние высокие.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ш
27 фев 2023
Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море впечатлений, север зимой выглядит просто сказочно, даже мороз, который стоя все время нашего путешествия оказался совсем не таким страшным. Огромное спасибо организаторам. Тур очень продуманный как по местам, которым удается посетить, так и в гастрономической его части, мы попробовали множество прекрасных блюд арктической кухни. Очень понравился гид Константин.
Добрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики мореДобрый день. Вчера вернулись из Гастрономического тура по Кольскому полуострову. Увезли с собой из Арктики море
К
27 фев 2023
Всё прошло просто замечательно. Мы очень довольны. Спасибо Вам!
Л
17 янв 2024
Гид Владислав просто молодчина! Человек своего дела, знает все, рассказал про разные сферы Мурманска, даже с музыкальным сопровождением)

Тур входит в следующие категории Мурманска

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