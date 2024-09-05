Термальные купальни, бани, сауны и SPA

Найдено 3 тура в категории «SPA» в Мурманске, цены от 42 000 ₽. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
На машине
4 отзыва
5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: Г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
«Кемпинг оборудован шатром, местом с костром, стульями, столами, мобильной баней, феном, бензогенератором»
16 июн в 11:00
23 июн в 11:00
42 000 за человека
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову (всё включено)
На машине
3 отзыва
5 дней
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову (всё включено)
Попробовать блюда северной кухни в топовых ресторанах, узнать секреты шеф-повара и обновиться в бане
Начало: Мурманск, аэропорт, днём (точное время зависит от ...
«Также заедем в гости к саамам, отдохнём в бане, устроим ужин с барбекю и глинтвейном и отправимся на поиски северного сияния с фотографом»
21 фев в 15:30
6 мар в 15:30
122 000 за человека
Рождественский тур в Мурманск с детьми: ледокол, военный аэродром и Териберка
На автобусе
5 дней
Рождественский тур в Мурманск с детьми: ледокол, военный аэродром и Териберка
Побывать на подлодке, прокатиться на банане по снегу и поиграть в саамские игры
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
«В саамской деревне вас ждут развлечения на любой вкус: можно покормить оленей, понаблюдать за лисицами, песцами и енотами, покататься на санях, упряжке и банане за снегоходом»
98 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • А
    Антон
    5 сентября 2024
    Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
    Потрясающе красивые места, неплохой маршрут (но неоптимальный - можно было уменьшить ненужные переезды). Отличный гид - Никита: тут и юмор
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    (иногда за гранью)), и полезные советы, и просто общение-посиделки. Комфортный лагерь с баней, вкусной и разнообразной едой, красивыми видами. И суровы север, который может как сбить с ног ветром, так и приласкать солнцем в сентябре у моря-океана. Если надо выключить голову, но совсем убегать от удобств не хочется - вам в это тур. У нас было классное время и группа=)

  • К
    Кристина
    25 августа 2024
    Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
    Замечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрут. Для проживания в лагере имеются все условия для комфорта туристов. Спасибо всей команде, обеспечивающей
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    наш прекрасный отпуск, отдельная благодарность девочкам по поваром, которые вкусно нас кормили на протяжении всего тура, гиду Никите, который создавал приятную атмосферу в нашей компании, проводил содержательные и интересные экскурсии, играл вечерами на гитаре и даже накормил всю нашу компанию морскими ежами 😁. Мне всёочень понравилось, рекомендую 👍🏻

    Замечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрутЗамечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрутЗамечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрутЗамечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрут
  • А
    Анна
    24 августа 2024
    Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
    Тур классный, интересный, я в восторге. Быт организован на ура, все удобно, практично, очень вкусная кухня, а главное маршрут -
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    тундра влюбила в себя, Северный ледовитый океан великолепен. В кемпинге продуманы все зоны, кухня, столовая, костер для вечерних посиделок, баня каждый день. В палатках кровати, не на земле спать. Единственная моя рекомендация - было бы здорово еще добавить в один из дней выход в море на катере или кораблике на поиски китов. Понимаю, что это сразу удорожает тур, но зато добавит ярких эмоций. Нам повезло, мы увидели китов с берега, но у нас был бинокль. Это незабываемое зрелище. А в остальном тур организован очень хорошо, за такие деньги это просто как отель 5 звезд. Всем рекомендую.

    Тур классный, интересный, я в восторге. Быт организован на ура, все удобно, практично, очень вкусная кухня

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «SPA»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
  2. Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову (всё включено)
  3. Рождественский тур в Мурманск с детьми: ледокол, военный аэродром и Териберка
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в январе:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Сейдозеро
  5. Полуостров Рыбачий
  6. Полуостров Средний
  7. Площадь пяти углов
  8. Снежная деревня
  9. Долина Славы
  10. Таинственный Лес
Сколько стоит тур в Мурманске в январе 2025
Сейчас в Мурманске в категории "SPA" можно забронировать 3 тура от 42 000 до 122 000. Туристы уже оставили гидам 7 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.95 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2025 год по теме «SPA», 7 ⭐ отзывов, цены от 42000₽. Сегодня можно забронировать на 📅 январь, февраль и март