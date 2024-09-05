5 дней
Заповедная территория: к океану на гигантской машине с проживанием в кемпинге
Искупаться в чаше водопада, посетить места исторических событий и выбежать из бани в Баренцево море
Начало: Г. Мурманск, гостиница «69 параллель», 10:00
«Кемпинг оборудован шатром, местом с костром, стульями, столами, мобильной баней, феном, бензогенератором»
16 июн в 11:00
23 июн в 11:00
42 000₽ за человека
5 дней
Вкус Заполярья: гастротур по Кольскому полуострову (всё включено)
Попробовать блюда северной кухни в топовых ресторанах, узнать секреты шеф-повара и обновиться в бане
Начало: Мурманск, аэропорт, днём (точное время зависит от ...
«Также заедем в гости к саамам, отдохнём в бане, устроим ужин с барбекю и глинтвейном и отправимся на поиски северного сияния с фотографом»
21 фев в 15:30
6 мар в 15:30
122 000₽ за человека
5 дней
Рождественский тур в Мурманск с детьми: ледокол, военный аэродром и Териберка
Побывать на подлодке, прокатиться на банане по снегу и поиграть в саамские игры
Начало: Аэропорт Мурманска, 14:00
«В саамской деревне вас ждут развлечения на любой вкус: можно покормить оленей, понаблюдать за лисицами, песцами и енотами, покататься на санях, упряжке и банане за снегоходом»
98 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААнтон5 сентября 2024Потрясающе красивые места, неплохой маршрут (но неоптимальный - можно было уменьшить ненужные переезды). Отличный гид - Никита: тут и юмор
- ККристина25 августа 2024Замечательный тур, интересный и потрясающе красивый маршрут. Для проживания в лагере имеются все условия для комфорта туристов. Спасибо всей команде, обеспечивающей
- ААнна24 августа 2024Тур классный, интересный, я в восторге. Быт организован на ура, все удобно, практично, очень вкусная кухня, а главное маршрут -
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «SPA»
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