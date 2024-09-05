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тундра влюбила в себя, Северный ледовитый океан великолепен. В кемпинге продуманы все зоны, кухня, столовая, костер для вечерних посиделок, баня каждый день. В палатках кровати, не на земле спать. Единственная моя рекомендация - было бы здорово еще добавить в один из дней выход в море на катере или кораблике на поиски китов. Понимаю, что это сразу удорожает тур, но зато добавит ярких эмоций. Нам повезло, мы увидели китов с берега, но у нас был бинокль. Это незабываемое зрелище. А в остальном тур организован очень хорошо, за такие деньги это просто как отель 5 звезд. Всем рекомендую.