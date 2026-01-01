Обязательно наличие паспорта гражданина РФ. На маршруте пограничный контроль. Без паспорта не пропустят.

Самая оптимальная сотовая связь — «Мегафон». Остальные не ловят сигнал или ловят его только в роуминге, так как в непосредственной близости норвежская граница.

С собой вам понадобятся:

— паспорт РФ;

— личная аптечка, в том числе средства от укачивания, если вас укачивает в авто (на маршруте большая часть — бездорожье);

— предметы личной гигиены;

— на второй день вечером будет организован душ (тапки, полотенце, гель для душа и т. д.);

— снеки/напитки в машину по желанию (много езды);

— теплые и запасные вещи (желательно непродуваемый, непромокаемый верхний слой, зимняя куртка тоже может пригодиться для посиделок вечером в шатре, запасная пара обуви, перчатки, шапка, комплект одежды в спальник для сна).

Питание. В стоимость включены: в 1-й день — перекус, обед, ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак, обед.

Приготовление на газовой плите: горячие блюда в разных вариациях, травяной чай, сладости к чаю.

Транспорт. Подготовленный минивэн повышенной проходимости «Соболь» 4×4 на 6 мест. При группе из более 6 участников добавляется ещё один внедорожник на 3–4 места.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Джип-тур с небольшими пешими прогулками по желанию. Общая дистанция прогулок — 8–10 км за 3 дня.