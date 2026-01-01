Пройдёте по следам обороны Заполярья, побываете на самом севере континентальной России — мысе Немецкий, увидите величественные скалы Два
Описание тура
Организационные детали
Обязательно наличие паспорта гражданина РФ. На маршруте пограничный контроль. Без паспорта не пропустят.
Самая оптимальная сотовая связь — «Мегафон». Остальные не ловят сигнал или ловят его только в роуминге, так как в непосредственной близости норвежская граница.
С собой вам понадобятся:
— паспорт РФ;
— личная аптечка, в том числе средства от укачивания, если вас укачивает в авто (на маршруте большая часть — бездорожье);
— предметы личной гигиены;
— на второй день вечером будет организован душ (тапки, полотенце, гель для душа и т. д.);
— снеки/напитки в машину по желанию (много езды);
— теплые и запасные вещи (желательно непродуваемый, непромокаемый верхний слой, зимняя куртка тоже может пригодиться для посиделок вечером в шатре, запасная пара обуви, перчатки, шапка, комплект одежды в спальник для сна).
Питание. В стоимость включены: в 1-й день — перекус, обед, ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак, обед.
Приготовление на газовой плите: горячие блюда в разных вариациях, травяной чай, сладости к чаю.
Транспорт. Подготовленный минивэн повышенной проходимости «Соболь» 4×4 на 6 мест. При группе из более 6 участников добавляется ещё один внедорожник на 3–4 места.
Возраст участников. 5+.
Уровень сложности. Джип-тур с небольшими пешими прогулками по желанию. Общая дистанция прогулок — 8–10 км за 3 дня.
Программа тура по дням
На пути к Баренцеву морю: северные панорамы и военная история
Встречаемся и отправляемся в сторону Баренцева моря, чтобы открыть для себя уникальные пейзажи и важные исторические точки Кольского полуострова. Сначала посетим живописный водопад на реке Юринга, а после — короткая остановка у ручья с интригующим названием Пьяный, где устроим перекус на свежем воздухе.
Следующая точка — панорамная площадка с видом на Мотовский залив, откуда открываются впечатляющие северные виды. Затем переедем в посёлок геологов, где при желании совершим подъём на хребет Муста-Тунтури, одну из ключевых высот в районе советско-германского фронта. После посмотрим на водопад на реке Палвийоки и здесь же пообедаем. Затем направимся к батарее № 10. Спустимся под землю и увидим, как раньше проходила служба.
Далее путь приведёт нас к величественным скалам Два брата и берегу, покрытому рыжими камнями, словно выкрашенными солнцем. Завершим день в Пумманки, где разобьём лагерь, поужинаем и отдохнём.
Край земли: от литорали до Скорбеевской губы
После завтрака и сборов лагеря мы отправимся к Кийской литорали — прибрежной зоне, очаровывающей своей нетронутой красотой. Далее доберёмся до мысa Немецкий, самой северной континентальной точки Европейской части России. Здесь нас ждёт обед в окружении суровой арктической природы.
Затем посетим мыс Кекурский и заброшенный посёлок на мысе Скорбеевский, чьи разрушенные постройки рассказывают безмолвную историю освоения Арктики. Заедем и на сам мыс, чтобы полюбоваться видами. По пути сделаем остановку у водопада на реке Скорбеевская, а к вечеру окажемся на губе Скорбеевская, где разобьём лагерь.
Ужин и свободное время. При желании после отдыха можно совершить вечернюю прогулку к загадочному лабиринту, чтобы увидеть северное побережье в мягком свете уходящего солнца.
Мотовский залив, возвращение в Мурманск
Утром позавтракаем и соберём лагерь. После направимся к берегам Мотовского залива, где устроим финальный обед в царящей здесь тишине. На обратном пути сделаем остановку у Мельничного водопада, удивительного природного явления, гармонично вписанного в суровые северные пейзажи.
Завершение тура и возвращение в Мурманск планируется около 18:00-19:30.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|35 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в палатках
- Питание по программе
- Автотранспортные переезды
- Сопровождение на всём маршруте
- Оформление пропусков в природный парк
- Бивачное снаряжение: столы, стулья, посуда, репелленты, биотуалет, групповая аптечка, досуг
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
- Оплата въезда в природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» - 1200 ₽ за 3 дня с чел