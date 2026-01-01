Эстетика Севера: поездка по полуостровам Средний и Рыбачий с проживанием в палатках

Полюбоваться нетронутой красотой арктической природы и прикоснуться к военной истории
В этом путешествии вы окажетесь в местах, где природа встречается с героической историей.

Пройдёте по следам обороны Заполярья, побываете на самом севере континентальной России — мысе Немецкий, увидите величественные скалы Два
брата, насладитесь тишиной и нетронутостью природы, подниметесь на хребет Муста-Тунтури. Вас ждут водопады, бархатные закаты, дикие пляжи с рыжими камнями и посещение Кийской литорали. Мы будем устраивать пикники на свежем воздухе, а ночевать — в комфортных палатках. Эта поездка для тех, кто мечтает о настоящей экспедиции в один из самых отдалённых уголков Европы.

Описание тура

Организационные детали

Обязательно наличие паспорта гражданина РФ. На маршруте пограничный контроль. Без паспорта не пропустят.
Самая оптимальная сотовая связь — «Мегафон». Остальные не ловят сигнал или ловят его только в роуминге, так как в непосредственной близости норвежская граница.
С собой вам понадобятся:
— паспорт РФ;
— личная аптечка, в том числе средства от укачивания, если вас укачивает в авто (на маршруте большая часть — бездорожье);
— предметы личной гигиены;
— на второй день вечером будет организован душ (тапки, полотенце, гель для душа и т. д.);
— снеки/напитки в машину по желанию (много езды);
— теплые и запасные вещи (желательно непродуваемый, непромокаемый верхний слой, зимняя куртка тоже может пригодиться для посиделок вечером в шатре, запасная пара обуви, перчатки, шапка, комплект одежды в спальник для сна).

Питание. В стоимость включены: в 1-й день — перекус, обед, ужин; во 2-й день — завтрак, обед, ужин; в 3-й день — завтрак, обед.
Приготовление на газовой плите: горячие блюда в разных вариациях, травяной чай, сладости к чаю.

Транспорт. Подготовленный минивэн повышенной проходимости «Соболь» 4×4 на 6 мест. При группе из более 6 участников добавляется ещё один внедорожник на 3–4 места.

Возраст участников. 5+.

Уровень сложности. Джип-тур с небольшими пешими прогулками по желанию. Общая дистанция прогулок — 8–10 км за 3 дня.

Программа тура по дням

1 день

На пути к Баренцеву морю: северные панорамы и военная история

Встречаемся и отправляемся в сторону Баренцева моря, чтобы открыть для себя уникальные пейзажи и важные исторические точки Кольского полуострова. Сначала посетим живописный водопад на реке Юринга, а после — короткая остановка у ручья с интригующим названием Пьяный, где устроим перекус на свежем воздухе.

Следующая точка — панорамная площадка с видом на Мотовский залив, откуда открываются впечатляющие северные виды. Затем переедем в посёлок геологов, где при желании совершим подъём на хребет Муста-Тунтури, одну из ключевых высот в районе советско-германского фронта. После посмотрим на водопад на реке Палвийоки и здесь же пообедаем. Затем направимся к батарее № 10. Спустимся под землю и увидим, как раньше проходила служба.

Далее путь приведёт нас к величественным скалам Два брата и берегу, покрытому рыжими камнями, словно выкрашенными солнцем. Завершим день в Пумманки, где разобьём лагерь, поужинаем и отдохнём.

2 день

Край земли: от литорали до Скорбеевской губы

После завтрака и сборов лагеря мы отправимся к Кийской литорали — прибрежной зоне, очаровывающей своей нетронутой красотой. Далее доберёмся до мысa Немецкий, самой северной континентальной точки Европейской части России. Здесь нас ждёт обед в окружении суровой арктической природы.

Затем посетим мыс Кекурский и заброшенный посёлок на мысе Скорбеевский, чьи разрушенные постройки рассказывают безмолвную историю освоения Арктики. Заедем и на сам мыс, чтобы полюбоваться видами. По пути сделаем остановку у водопада на реке Скорбеевская, а к вечеру окажемся на губе Скорбеевская, где разобьём лагерь.

Ужин и свободное время. При желании после отдыха можно совершить вечернюю прогулку к загадочному лабиринту, чтобы увидеть северное побережье в мягком свете уходящего солнца.

3 день

Мотовский залив, возвращение в Мурманск

Утром позавтракаем и соберём лагерь. После направимся к берегам Мотовского залива, где устроим финальный обед в царящей здесь тишине. На обратном пути сделаем остановку у Мельничного водопада, удивительного природного явления, гармонично вписанного в суровые северные пейзажи.

Завершение тура и возвращение в Мурманск планируется около 18:00-19:30.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник35 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в палатках
  • Питание по программе
  • Автотранспортные переезды
  • Сопровождение на всём маршруте
  • Оформление пропусков в природный парк
  • Бивачное снаряжение: столы, стулья, посуда, репелленты, биотуалет, групповая аптечка, досуг
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Мурманска и обратно
  • Оплата въезда в природный парк «Полуострова Рыбачий и Средний» - 1200 ₽ за 3 дня с чел
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, площадь Пяти Углов, 8:00
Завершение: Центр Мурманска, 18:00-19:30
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Василий
Василий — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Приветствую, друзья! Меня зовут Василий, всю свою жизнь живу на Севере и изучаю Кольский полуостров. Это, действительно, сказочный и удивительный край. Сколько бы раз я не приезжал в одно и
то же место — не перестаю удивляться красотам нашей природы и всегда замечаю что-то новое и интересное для себя. Поэтому я решил, что хочу делиться этими эмоциями с гостями нашего края! Я хорошо знаю особенности нашего региона, поэтому все наши путешествия безопасны и хорошо подготовлены!

