Индивидуальный джип-выезд на Средний и Рыбачий: история Севера и арктические ландшафты

Насладиться безмолвной красотой, подышать морским воздухом и осмотреть памятники природы
Едем туда, где редко бывают путешественники, а небо, море и бесконечная тундра сливаются в невероятный пейзаж.

Вы окажетесь в местах, хранящих историю: мы увидим хребет Муста-Тунтури, где замерла линия фронта Великой
Отечественной, посетим музейный комплекс «Титовский рубеж» и заброшенные военные поселения.

Прогуляемся у скал Два брата и по берегу «рыжих камней», возраст которых исчисляется сотнями миллионов лет. Посмотрим на маяк, водопады и выброшенный корабль, полюбуемся видами словно с другой планеты. И всё это — в атмосфере северного уединения и с пикниками на свежем воздухе. А самые смелые смогут даже искупаться в Баренцевом море.

Описание тура

Организационные детали

Маршрут может незначительно изменяться в зависимости от погодных условий или непредвиденных обстоятельств.

С собой необходимо иметь только личные вещи (рекомендуем взять тёплые и непромокаемые), средства личной гигиены и индивидуальную аптечку.
Все детали будут обсуждены после бронирования. Мы учтём все ваши предпочтения и пожелания, чтобы сделать ваш отдых максимально индивидуальным и комфортным!

Программа тура по дням

1 день

Знакомство с Мурманской областью, западная часть Среднего

Встречу вас в гостинице или другом месте по договорённости, и начнём наше арктическое путешествие. Выезжая из Мурманска, пересечём самый протяжённый мост за Полярным кругом и направимся на север области, к рубежам с Норвегией. В этот день вы познакомитесь с историей Мурманской области и с событиями Великой Отечественной войны в Заполярье. Мы посетим мемориальный ансамбль «Долина Славы», известный также как «Долина Смерти», а затем — военно-исторический музей «Титовский рубеж» и горный массив Муста-Тунтури, где в 1941 году немецкое наступление было остановлено в первый же день и не возобновлялось до конца войны.

Затем маршрут пройдёт по западной части полуострова Средний. Остановимся на обед — вас ждёт ароматное мясо оленя или блюда из свежей рыбы. По пути полюбуемся потрясающими пейзажами с видом на Варангер-фьорд и Айновские острова — если повезёт, с берега можно будет увидеть китов. Осмотрим сохранившиеся объекты береговой обороны и подойдём к уникальному природному памятнику — скалам Два брата.

Прогуляемся вдоль побережья Большой Волоковой губы и живописного ущелья, ведущего к берегу с «рыжими камнями» — песчаниковыми останцами возрастом до 700 миллионов лет. Скальные образования причудливых форм, похожие на людей, зверей и сказочных существ, по-разному воспринимаются в зависимости от света и времени суток. В завершение дня приедем в место ночлега. По желанию — парная и купание в Баренцевом море. После — ужин из даров моря и свободное время.

2 день

Самый северный край Европы и дикая природа Рыбачьего

После сытного завтрака продолжим путешествие — сегодня нас ждёт полуостров Рыбачий. Двигаясь вдоль его западного побережья, мы проедем по прибрежной литорали и через посёлок Вайда-Губа попадём к самой северной точке материковой части Европейской России. Увидим маяк и затонувший корабль, выброшенный на берег во время шторма, а затем отправимся к двум самым живописным точкам полуострова — мысам Кекурский и Скорбеевский.

На одном из них устроим обед на свежем воздухе, сделаем массу впечатляющих фото, насладимся безмолвной красотой этих суровых арктических ландшафтов и отправимся в обратный путь уже по другой дороге. По пути проедем мимо заброшенного военного посёлка на мысе Скорбеевский. Вечером — ужин и дружеское общение, делимся впечатлениями уходящего дня.

3 день

Обратный путь с остановками у водопадов

Позавтракав, отправимся в обратный путь. Проедем по другой стороне полуострова Средний и сделаем несколько остановок у живописных водопадов. Вечером вернёмся в Мурманск.

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Участник68 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Аренда снаряжения (палатки, коврики и тд)
  • 3-разовое горячее питание, чай и перекусы
  • Трансфер по маршруту (более 500 км)
  • Сопровождение гидом
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Проживание
  • Страховка
  • Разрешения для посещения ООПТ
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск 8:00-9:00
Завершение: Мурманск 21:00-22:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Сергей
Сергей — ваша команда гидов в Мурманске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Провели экскурсии для 17 туристов
Я живу на Севере всю жизнь и хорошо знаю Мурманскую область. Люблю эти места, часто бываю в горах, у моря, вдали от туристической суеты. Вожу индивидуальные путешествия на комфортном полном приводе,
показываю красивые и интересные места, подбираю маршрут под погоду, сезон и ваши желания, рассказываю без заученных текстов. Я не один — со мной работает команда аттестованных гидов, местных экспертов. Мы готовы помочь вам открыть неповторимые красоты Кольского края и подарить незабываемые приятные эмоции и массу ярких впечатлений!

Отзывы и рейтинг

О
Потрясающее путешествие! Мы проехали по Среднему и Рыбачьему, увидели суровую и в то же время невероятно красивую природу этих мест, побывали на крайней северо-западной точке Евразии и увидели океан.

Отдельное спасибо
нашему замечательному гиду Сергею - он был очень внимателен, каждый день сам готовил нам еду, делился историями и легендами, показывал самые интересные места и подсказывал лучшие ракурсы для фотографий, влюбил нас в Север. Благодаря ему поездка прошла максимально комфортно и оставила море ярких впечатлений!

Всеволод
Путешествие на край земли было просто великолепным! Сергей не просто любит эти места и просторы — он обожает их и живёт ими, знает историю п-ов и самого региона.
За время путешествия
Сергей стал нам близким и родным человеком.
Практически сразу после бронирования, Сергей сказал: вам не нужно ни о чем думать, все сделаем за Вас. От вас требуется просто не парится, освободить голову от лишних мыслей и готовьтесь отдыхать
Не надо вам это все. Зачем? Так и вышло. Благодаря Сергею проникаешься атмосферой, красотой природы, невероятными видами. Мир останавливается, ты ни о чем не думаешь и хочется проживать это снова и снова. Никакой спешки, беготни. Только вы, тундра и океан.
Дорога сложна, но эту часть приключения берет на себя автомобиль Сергея, ярый любитель бездорожья. Организация, маршрут, детали, безопасность, эффектные появления красивых локаций — всё продумано до мелочей.
Табуны диких оленей, лисы, куропатки это малая часть животных, что можно встретить.
Мы ни о чём не переживали и не думали, а просто наслаждались временем и пейзажами. Практически забыли о существовании телефона, о котором нам напоминала только бесконечная череда снимков.
Места восхитительны, а их красоту можно оценить только своими глазами.
Однозначно рекомендую данный тур и Сергея, не только как профессионального гида, но и как хорошего человека, а так же отличного организатора. Сергей влюбил нас в Север и с уверенность могу сказать, частичка нашего сердца осталась там. Мы обязательно вернёмся.

Маршрут невероятен! Каждая локация "сложнее" предыдущей, казалось бы, что круче, суровее и красивше быть не может, а нет - дух захватывает!
Рекомендую Сергея, как прекрасного гида/организатора/водителя и хорошего рассказчика!
Н
Ни секунды нк пожалела, что решилась на этот тур. Полуострова влюбояют с первых же секунд. Природа, история и люди-всё манит до сих пор. Вернусь обязательно. Гид был ровно таким, какой и должен быть:) интересный как человек и с интересной программой!!!
Что можно написать про практически родственника, коим стал Сергей за прошедшие три дня. Профессионально управляет своим "ТАНКоМонстром", выбирая на совсем непростой дороге идеальный спуск/подъем/брод. Почти постоянно "щебечет" о происходящих в
тех местах трагических событиях времен ВОВ, своей любви к здешним суровым и одновременно живописным местам. Приводит туда, где открываются великолепные виды и приходит понимание, почему Север удивительно прекрасен. Становится на ночевку там, где больше никого нет, при том, что мы видели огромное количество страждущих, въезжающих на острова. Хороший кулинар, кстати, а чай и кофе его производства божественны)) Про изобретенные в нашей команде мемы умолчу, это очень смешное, но личное. Каждый день удивлялась, как мы выжили при таком количестве шагов за день, пройденных без особенных усилий. В следующий раз в Мурманск - только с Сергеем. Клааадезь!)))

