Встречу вас в гостинице или другом месте по договорённости, и начнём наше арктическое путешествие. Выезжая из Мурманска, пересечём самый протяжённый мост за Полярным кругом и направимся на север области, к рубежам с Норвегией. В этот день вы познакомитесь с историей Мурманской области и с событиями Великой Отечественной войны в Заполярье. Мы посетим мемориальный ансамбль «Долина Славы», известный также как «Долина Смерти», а затем — военно-исторический музей «Титовский рубеж» и горный массив Муста-Тунтури, где в 1941 году немецкое наступление было остановлено в первый же день и не возобновлялось до конца войны.

Затем маршрут пройдёт по западной части полуострова Средний. Остановимся на обед — вас ждёт ароматное мясо оленя или блюда из свежей рыбы. По пути полюбуемся потрясающими пейзажами с видом на Варангер-фьорд и Айновские острова — если повезёт, с берега можно будет увидеть китов. Осмотрим сохранившиеся объекты береговой обороны и подойдём к уникальному природному памятнику — скалам Два брата.

Прогуляемся вдоль побережья Большой Волоковой губы и живописного ущелья, ведущего к берегу с «рыжими камнями» — песчаниковыми останцами возрастом до 700 миллионов лет. Скальные образования причудливых форм, похожие на людей, зверей и сказочных существ, по-разному воспринимаются в зависимости от света и времени суток. В завершение дня приедем в место ночлега. По желанию — парная и купание в Баренцевом море. После — ужин из даров моря и свободное время.