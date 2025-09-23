Вы окажетесь в местах, хранящих историю: мы увидим хребет Муста-Тунтури, где замерла линия фронта Великой
Маршрут может незначительно изменяться в зависимости от погодных условий или непредвиденных обстоятельств.
С собой необходимо иметь только личные вещи (рекомендуем взять тёплые и непромокаемые), средства личной гигиены и индивидуальную аптечку.
Все детали будут обсуждены после бронирования. Мы учтём все ваши предпочтения и пожелания, чтобы сделать ваш отдых максимально индивидуальным и комфортным!
Знакомство с Мурманской областью, западная часть Среднего
Встречу вас в гостинице или другом месте по договорённости, и начнём наше арктическое путешествие. Выезжая из Мурманска, пересечём самый протяжённый мост за Полярным кругом и направимся на север области, к рубежам с Норвегией. В этот день вы познакомитесь с историей Мурманской области и с событиями Великой Отечественной войны в Заполярье. Мы посетим мемориальный ансамбль «Долина Славы», известный также как «Долина Смерти», а затем — военно-исторический музей «Титовский рубеж» и горный массив Муста-Тунтури, где в 1941 году немецкое наступление было остановлено в первый же день и не возобновлялось до конца войны.
Затем маршрут пройдёт по западной части полуострова Средний. Остановимся на обед — вас ждёт ароматное мясо оленя или блюда из свежей рыбы. По пути полюбуемся потрясающими пейзажами с видом на Варангер-фьорд и Айновские острова — если повезёт, с берега можно будет увидеть китов. Осмотрим сохранившиеся объекты береговой обороны и подойдём к уникальному природному памятнику — скалам Два брата.
Прогуляемся вдоль побережья Большой Волоковой губы и живописного ущелья, ведущего к берегу с «рыжими камнями» — песчаниковыми останцами возрастом до 700 миллионов лет. Скальные образования причудливых форм, похожие на людей, зверей и сказочных существ, по-разному воспринимаются в зависимости от света и времени суток. В завершение дня приедем в место ночлега. По желанию — парная и купание в Баренцевом море. После — ужин из даров моря и свободное время.
Самый северный край Европы и дикая природа Рыбачьего
После сытного завтрака продолжим путешествие — сегодня нас ждёт полуостров Рыбачий. Двигаясь вдоль его западного побережья, мы проедем по прибрежной литорали и через посёлок Вайда-Губа попадём к самой северной точке материковой части Европейской России. Увидим маяк и затонувший корабль, выброшенный на берег во время шторма, а затем отправимся к двум самым живописным точкам полуострова — мысам Кекурский и Скорбеевский.
На одном из них устроим обед на свежем воздухе, сделаем массу впечатляющих фото, насладимся безмолвной красотой этих суровых арктических ландшафтов и отправимся в обратный путь уже по другой дороге. По пути проедем мимо заброшенного военного посёлка на мысе Скорбеевский. Вечером — ужин и дружеское общение, делимся впечатлениями уходящего дня.
Обратный путь с остановками у водопадов
Позавтракав, отправимся в обратный путь. Проедем по другой стороне полуострова Средний и сделаем несколько остановок у живописных водопадов. Вечером вернёмся в Мурманск.
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|68 000 ₽
Что включено
- Аренда снаряжения (палатки, коврики и тд)
- 3-разовое горячее питание, чай и перекусы
- Трансфер по маршруту (более 500 км)
- Сопровождение гидом
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Проживание
- Страховка
- Разрешения для посещения ООПТ
Отдельное спасибо
За время путешествия
Рекомендую Сергея, как прекрасного гида/организатора/водителя и хорошего рассказчика!