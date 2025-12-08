Сегодня в 10:00 начнём путь в Умбу. Через 30 минут дороги сделаем перерыв на 2-часовую прогулку до водопада Колвица — осмотрим его с двух сторон.

К 13:30 прибудем в посёлок, разместимся в отеле и пообедаем. Затем посетим Музей истории, где вы познакомитесь с культурой и бытом терских поморов и увидите подлинные предметы поморской старины. Режим работы музея: вторник-суббота — с 10:00 до 18:00, обед — с 13:00 до 14:00, выходные — понедельник. Вместо Музея истории мы также можем посетить музей петроглифов.

В 17:00-18:30 устроим фотосессию в окрестностях Умбы. А после ужина те, у кого останутся силы, смогут прогуляться со мной по экотропе в Умбе, сделать фото.