Край света в кадре: индивидуальный фототур по Терскому берегу с экскурсиями
Запечатлеть Русский Север, получить свои фотографии, достойные журналов, и погрузиться в культуру
Едем туда, где Белое море встречается с пляжами и тайгой, а старинные поморские деревни хранят дух настоящего Севера. Мы будем создавать фотоисторию, которую вы увезёте с собой: вы сможете быть читать дальше
в кадре и творить сами.
Посетим знаковые места: водопад на реке Колвица, таинственный залив, легендарную рыбацкую станцию с вековой историей, маяк в Кашкаранцах и аметистовый берег на мысе Корабль.
Вас ждут фотосопровождение от мастера, чьи работы публикуются в модных журналах, и погружение в культуру с интересными рассказами о поморах, их традициях и жизни у моря. А окружающая природа настроит на медитативный отдых на краю земли.
Описание тура
Организационные детали
Тур доступен только для граждан РФ. С собой рекомендуем взять как лёгкую, удобную одежду, так и тёплую; непромокаемые сапоги, дождевики, головные уборы.
Программа тура по дням
1 день
Встреча, переезд в Кандалакшу, посещение заповедника
Встречаемся и отправляемся в Кандалакшу, куда прибудем приблизительно через 3,5 часа. После обеда в ресторане (оплачивается отдельно) посетим Кандалакшский заповедник (по предварительной записи, не менее 4 человек). Затем вы разместитесь в гостинице, а в 19:00 соберёмся за ужином и обсудим первые впечатления.
2 день
Водопад Колвица, прогулка с фотосессией в Умбе, посещение музея
Сегодня в 10:00 начнём путь в Умбу. Через 30 минут дороги сделаем перерыв на 2-часовую прогулку до водопада Колвица — осмотрим его с двух сторон.
К 13:30 прибудем в посёлок, разместимся в отеле и пообедаем. Затем посетим Музей истории, где вы познакомитесь с культурой и бытом терских поморов и увидите подлинные предметы поморской старины. Режим работы музея: вторник-суббота — с 10:00 до 18:00, обед — с 13:00 до 14:00, выходные — понедельник. Вместо Музея истории мы также можем посетить музей петроглифов.
В 17:00-18:30 устроим фотосессию в окрестностях Умбы. А после ужина те, у кого останутся силы, смогут прогуляться со мной по экотропе в Умбе, сделать фото.
3 день
Комплекс Тони Тетрина, Кузоменьские пески, Варзуга
После завтрака в отеле соберём вещи и освободим номера. Первой остановкой в этот день станет историко-этнографический комплекс Тони Тетрина. Здесь вас ждёт экскурсия, фотосессия и обед.
Следующую остановку сделаем в Кашкаранцах, чтобы пофотографироваться на фоне маяка. Затем побываем на мысе Корабль и в селе Кузомень, где полюбуемся красноватыми песчаными дюнами и поснимаем на фоне самой северной пустыни.
Ужин устроим на природе (еда в ланчбоксах, чай в термосах), а к 20:40 прибудем в Варзугу. Заселившись в отель или гостевой дом, снова отправимся ловить красивые кадры.
4 день
Обратный путь в Мурманск
Позавтракав, в 10:00 отправляемся в обратный путь. В 13:30-14:30 остановимся на обед в Кандалакше, а к 17:40 прибудем в Мурманск.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
Чай, вода и снеки в дороге
Услуги фотографа и гида
Помощь в бронировании отелей, трансфера
Что не входит в цену
Проживание - от 3000 ₽ в день за человека
Питание - от 2500 ₽ в день с человека
Трансфер - 20 000 ₽ в день за группу
Экскурсия в Тоне Тетрина - 500 ₽ с человека
Стоимость тура указана для группы до 3 человек
Для группы от 3 до 6 человек стоимость тура составит 135 000 ₽ с группы
Для группы от 6 до 9 человек стоимость тура составит 165 000 ₽ с группы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 8:00
Завершение: Мурманск, около 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Мурманске
Привет! Я Марина — фотограф с 10-летним опытом, чьи работы публикуются в модных журналах. Но для меня фотография — это не просто кадры, а истории, которые остаются с вами навсегда.
Я читать дальше
влюблена в Кольский полуостров и знаю его как свои пять пальцев. Закончила курсы гидов-экскурсоводов, поэтому могу не только сделать потрясающие фото, но и увлекательно рассказать о тайнах Мурманской области.
Почему со мной легко? Я создаю непринужденную и доброжелательную атмосферу, помогаю раскрепоститься и показываю, как выгодно выглядеть в кадре. Никаких напряженных поз — только живые эмоции и ваша естественная красота.
Я отвезу вас в самые живописные места, которые редко встретишь в путеводителях. Для путешествия в группе мы работаем в паре с аттестованным гидом, так что тур будет не только красивым, но и познавательным.
Для меня важно, чтобы вы увозили не просто снимки, а воспоминания, от которых захватывает дух.