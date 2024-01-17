Фотосессии в Мурманске с личным фотографом

Найдено 3 тура в категории «Фотопрогулки» в Мурманске, цены от 21 510 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Ваш гид является профессиональным фотографом, поэтому яркие и эффектные фотографии идут уже в комплекте»
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
4090036 810 за человека
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
Прочувствовать магию Севера, познакомиться с саамами и продегустировать морепродукты
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Большое преимущество тура — гид-фотограф, который не только следит за прогнозом, знает всё о Севере и влюблён в эти края, но и сможет порадовать вас новыми аватарками»
6 сен в 08:00
13 сен в 08:00
2390021 510 за человека
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
🚌 На автобусе
скидка
10%
Авторский тур
4 дня
Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Поймать брызги океана, отправиться на охоту за уникальным явлением и покормить оленей
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
«Ваш гид является профессиональным фотографом и порадует каждого новой аватаркой»
5 сен в 18:00
12 сен в 08:00
4090036 810 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «Фотопрогулки»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  2. Волшебные выходные: на поиски северного сияния с гидом-фотографом
  3. Сияние, коренные жители и деликатесы Севера с гидом-фотографом
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Ледокол Ленин
  2. Батарейский Водопад
  3. Полуостров Рыбачий
  4. Кладбище кораблей
  5. Полуостров Средний
  6. Сейдозеро
  7. Снежная деревня
  8. Пляж драконьих яиц
  9. Площадь пяти углов
  10. Долина Славы
Сколько стоит тур в Мурманске в июне 2024
Сейчас в Мурманске в категории "Фотопрогулки" можно забронировать 3 тура от 21 510 до 36 810 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите фотосессию с прогулкой по улицам Мурманска, вы отправитесь вместе с профессиональным фотографом к достопримечательностям города или известным местам только среди местных жителей. Фотографии 📸сделанные на экскурсионные туры будут отправлены выбранным вами способом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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