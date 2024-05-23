Отправимся в сердце Кольского полуострова к бескрайним морским просторам и суровым тундрам. Поднимемся на вершину горы, с которой увидим горное озеро, найдём «яйца дракона» в Териберке и познакомимся с саамами и северными оленями. Попробуем уху из свежайшей рыбы, морошковый чай, морепродукты и другие деликатесы. Насладимся видом на Баренцево море с Батарейского водопада, рассмотрим красно-оранжевые скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях.

Описание Программа по дням Фото Выбрать день Ответы на вопросы

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте.

Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.