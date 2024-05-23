Увидеть места съёмок «Левиафана», покормить оленей и побаловать себя морскими деликатесами
Поднимемся на вершину горы, с которой увидим горное озеро, найдём «яйца дракона» в Териберке и познакомимся с саамами и северными оленями. Попробуем уху из свежайшей рыбы, морошковый чай, морепродукты и другие деликатесы.
Насладимся видом на Баренцево море с Батарейского водопада, рассмотрим красно-оранжевые скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|32 600 ₽
Описание
Организационные детали
При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.
После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте.
Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.
Проживание. В 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах с удобствами в Мурманске. Одноместное размещение — по запросу и за доплату.
Питание. Включены завтраки в отеле, 2 обеда и приветственный ужин. Остальное питание — в кафе по чеку. Попробуем оленину, северную уху, морепродукты, свежайшую рыбу и другие деликатесы. Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни.
Дети. От 3 лет.
Программа тура по дням
Северные олени, уха и морошковый чай в саамской деревне
Встречаемся в холле отеля на 1 этаже. Рекомендуем прилетать до 11:00. Персональный менеджер заблаговременно сообщит вам точный адрес и время встречи с гидом.
Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях. К вечеру вернёмся в Мурманск, прогуляемся по набережной, поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», являющегося первым в мире судном с ядерной энергетической установкой, и отпразднуем начало путешествия за приветственным ужином.
Териберка, Баренцево море и деликатесы
Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку к Баренцеву морю. Увидим места, где снимали фильм «Левиафан», ощутим суровость тундры и посетим все популярные достопримечательности рыбацкого поселения. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.
Вечером вернёмся в отель в Мурманск.
Ловозёрские тундры и Хибины
Сегодня посетим второй по величине горный массив Мурманской области — Ловозёрские тундры. Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры. Рассмотрим натуральные камни и минералы на руднике «Карнасурт» и дойдём до котловины, напоминающей амфитеатр. После активной части восполним энергию сытным обедом и вернёмся в Мурманск.
Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Комфортабельный трансфер на новых «Mercedes Sprinter» по всем локациям маршрута
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и ужин в 1-й день
- Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом
- Входные билеты
- Информационная поддержка 24/7
- Помощь в подборе авиабилетов
- Фотосъёмка
- Фирменный шоппер или кружка в подарок каждому
- Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек. После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть - на месте. Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
- Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Мурманска и обратно
- Одноместное размещение - по запросу и при наличии мест
- Ужины (кроме 1-го дня)
- Трансфер из/в аэропорт
- Сувениры и личные расходы
- Дополнительные развлечения
- Чаевые гиду и водителю