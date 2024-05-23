Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
Авторский тур в Мурманске

Увидеть места съёмок «Левиафана», покормить оленей и побаловать себя морскими деликатесами

Отправимся в сердце Кольского полуострова к бескрайним морским просторам и суровым тундрам.

Поднимемся на вершину горы, с которой увидим горное озеро, найдём «яйца дракона» в Териберке и познакомимся с саамами и северными оленями. Попробуем уху из свежайшей рыбы, морошковый чай, морепродукты и другие деликатесы.

Насладимся видом на Баренцево море с Батарейского водопада, рассмотрим красно-оранжевые скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях.
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
Мистическая и гостеприимная Арктика: Ловозёрские тундры, Териберка и коренные жители севера
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет32 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

При бронировании и предоплате тур для Вас 100% состоится, даже при недоборе в группе.

После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть — на месте.

Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя.

Проживание. В 3-звёздочном отеле в 2-местных номерах с удобствами в Мурманске. Одноместное размещение — по запросу и за доплату.

Питание. Включены завтраки в отеле, 2 обеда и приветственный ужин. Остальное питание — в кафе по чеку. Попробуем оленину, северную уху, морепродукты, свежайшую рыбу и другие деликатесы. Независимо от того, являетесь ли вы вегетарианцем, сыроедом или следуете особой диете, мы поможем подобрать лучшие блюда местной кухни.

Дети. От 3 лет.

Программа тура по дням

1 день

Северные олени, уха и морошковый чай в саамской деревне

Встречаемся в холле отеля на 1 этаже. Рекомендуем прилетать до 11:00. Персональный менеджер заблаговременно сообщит вам точный адрес и время встречи с гидом.

Сегодня отправимся в гости к саамам, где покормим северных оленей, попробуем уху, морошковый чай и другие местные деликатесы. Соберёмся у костра, услышим истории и узнаем о традициях. К вечеру вернёмся в Мурманск, прогуляемся по набережной, поднимемся на борт атомного ледокола «Ленин», являющегося первым в мире судном с ядерной энергетической установкой, и отпразднуем начало путешествия за приветственным ужином.

Северные олени, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, уха и морошковый чай в саамской деревнеСеверные олени, уха и морошковый чай в саамской деревне
2 день

Териберка, Баренцево море и деликатесы

Встанем пораньше, позавтракаем и отправимся в Териберку к Баренцеву морю. Увидим места, где снимали фильм «Левиафан», ощутим суровость тундры и посетим все популярные достопримечательности рыбацкого поселения. Найдём «яйца дракона», вдохновимся видом на Батарейский водопад, рассмотрим красные скалы и сделаем эффектные фотографии на гигантских качелях. Побалуем себя морскими деликатесами и свежайшей рыбой на обед. Пройдёмся по песчаному пляжу. Смельчаки смогут искупаться в Северном Ледовитом океане. Завершим день за созерцанием морских просторов с чашечкой кофе.

Вечером вернёмся в отель в Мурманск.

Териберка, Баренцево море и деликатесыТериберка, Баренцево море и деликатесыТериберка, Баренцево море и деликатесыТериберка, Баренцево море и деликатесыТериберка, Баренцево море и деликатесыТериберка, Баренцево море и деликатесыТериберка, Баренцево море и деликатесы
3 день

Ловозёрские тундры и Хибины

Сегодня посетим второй по величине горный массив Мурманской области — Ловозёрские тундры. Поднимемся на вершину горы Аллуайв (1051 метр над уровнем моря), откуда при ясной погоде можно увидеть Хибины, Умбозеро и пейзажи мистической тундры. Рассмотрим натуральные камни и минералы на руднике «Карнасурт» и дойдём до котловины, напоминающей амфитеатр. После активной части восполним энергию сытным обедом и вернёмся в Мурманск.

Ориентировочное возвращение в город — после 18:00.

Ловозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и ХибиныЛовозёрские тундры и Хибины

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Комфортабельный трансфер на новых «Mercedes Sprinter» по всем локациям маршрута
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и ужин в 1-й день
  • Экскурсионное обслуживание и сопровождение гидом
  • Входные билеты
  • Информационная поддержка 24/7
  • Помощь в подборе авиабилетов
  • Фотосъёмка
  • Фирменный шоппер или кружка в подарок каждому
  • Все заезды гарантированы. Обычно в группах от 3 до 16 человек. После внесения предоплаты на сайте необходимо перевести гиду напрямую 10 000 рублей с человека на бронирование жилья, трансфера и оплату прочих расходов для организации путешествия. Остальная часть - на месте. Возможно организовать индивидуальный и корпоративный туры только для вашей компании
  • Просим оставить любимых питомцев дома. В тур с ними нельзя
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Мурманска и обратно
  • Одноместное размещение - по запросу и при наличии мест
  • Ужины (кроме 1-го дня)
  • Трансфер из/в аэропорт
  • Сувениры и личные расходы
  • Дополнительные развлечения
  • Чаевые гиду и водителю
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, холл отеля на 1 этаже, рекомендуем прилетать до 11:00
Завершение: Мурманск, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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