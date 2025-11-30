Мурманск, Териберка, Хибины индивидуально: погружение в Арктику и поездка за северным сиянием
Подняться в горы, полюбоваться Баренцевым морем и всполохами в небе и исследовать столицу Заполярья
В этом экспресс-путешествии вы увидите Заполярье — суровое, загадочное и невероятно красивое.
Вас ждут поездка в поисках северного сияния и панорамы Мурманска во время обзорной экскурсии — города, который стал воротами
в Арктику.
Мы побываем в легендарной Териберке, где пройдёмся по пляжу «Яйца дракона», послушаем раскатистый гул Батарейского водопада и, в сезон, сможем увидеть китов, если они подплывут к берегу. В финале отправимся в Хибины.
Поднимемся на вершину Айкуайвенчорра, чтобы полюбоваться заснеженными пиками и бескрайними просторами Севера, и поговорим о редких минералах, встречающихся в этой местности.
Требуется тёплая многослойная одежда, перчатки/варежки, шапка, шарф, тёплая непромокаемая обувь с нескользящей подошвой. Гиды — профессионалы, аттестованные на всех локациях Кольского полуострова. Экскурсии могут корректироваться в зависимости от погодных условий.
Программа тура по дням
1 день
Знакомство с Мурманском, поездка за северным сиянием
Начнём погружение в атмосферу Крайнего Севера с обзорной поездки по Мурманску — главному порту Заполярья, который часто называют «воротами в Арктику». Вы увидите ключевые места города, узнаете о его прошлом и людях, которые формировали северный характер этого края. А вечером отправимся на охоту за северным сиянием: будем искать чистое небо, фотографировать завораживающие всполохи и поговорим о том, как появляется это невероятное природное явление.
2 день
Териберка и суровая красота Баренцева моря
На второй день мы отправимся в легендарную Териберку — одно из самых известных и суровых мест Кольского полуострова. Здесь мы сможем встретить китов в период их появления у побережья, подойдём к мощному Батарейскому водопаду, прогуляемся по каменному берегу «Яйца дракона» и изучим причудливые скальные формы у холодного Баренцева моря. Этот день подарит атмосферные виды и яркие эмоции от северной природы.
3 день
Хибины
Этот день будет посвящён Хибинам — живописным горам Заполярья. Мы поднимемся к вершине Айкуайвенчорра, увидим заснеженные пики и панорамы, от которых захватывает дух, познакомимся с редкими минералами, которыми славится этот регион, и насладимся видами, открывающимися на безграничные пространства арктической тундры.
Что включено
Поездка в Териберку
Обзорная экскурсия по Мурманску
Охота за северным сиянием
Поездка в Хибины (Кировск)
Что не входит в цену
Проезд до Мурманска из вашего города и обратно
Проживание - от 3000 ₽/номер
Питание - по меню
Выход в море в Териберке - 5000 ₽ с человека (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мурманск, 12:00 (возможно другое время по договорённости)
Завершение: Мурманск, 22:00 (возможно другое время по договорённости)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Мила — ваша команда гидов в Мурманске
Провели экскурсии для 4635 туристов
Добро пожаловать в Заполярье! Я опытная путешественница. Посетила почти 50 стран, но влюбилась в мощь и красоту Севера. Организую индивидуальные экскурсии на комфортабельных автомобилях по Кольскому полуострову. С удовольствием помогу
вам оценить всю красоту Русского Севера и поделюсь интересной информацией о Кольском полуострове. Если вы забронируете экскурсию на тот день, когда я буду с другими гостями, её для вас проведёт другой опытный гид из нашей команды.