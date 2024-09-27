Собрали всё лучшее в одном туре: посетим главные достопримечательности Мурманска и погуляем по пляжу с «яйцами дракона», поохотимся за северным сиянием и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов. А ещё вы попробуете свежевыловленных гребешков и морских ежей, побываете на самой северной пивоварне, взойдёте на борт заброшенного корабля и подниметесь к Териберской метеостанции. Вас ждут 3 выезда за северным сиянием, чтобы точно застать удивительное явление.

Описание

Организационные детали

Покупать специальную одежду не требуется, но нужно взять с собой самоё теплое, что у вас есть:

- термобельё

- тёплый второй слой (шерстяной свитер, флис или байка)

- непродуваемый и непромокаемый верхний слой (пуховик лучше, чем шуба/дубленка)

- шапка, шарф, руковицы

- запасные носки

Хорошим вариантом будет взять с собой стельки с подогревом, «пенку» для сидения на холодных поверхностях и термос для чая. Все рекомендации опциональны и не обязывают вас собирать полный комплект.

Мы всегда стараемся входить в ваше положение, и если поездка не сможет быть осуществлена по независящим от вас причинам, мы предложим вам перенос депозита на другие даты и даже другие направления нашей компании.

Тур состоится, независимо от количества участников.

Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.