Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями
А ещё вы попробуете свежевыловленных гребешков и морских ежей, побываете на самой северной пивоварне, взойдёте на борт заброшенного корабля и подниметесь к Териберской метеостанции. Вас ждут 3 выезда за северным сиянием, чтобы точно застать удивительное явление.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|63 000 ₽
Описание
Организационные детали
Покупать специальную одежду не требуется, но нужно взять с собой самоё теплое, что у вас есть:
- термобельё
- тёплый второй слой (шерстяной свитер, флис или байка)
- непродуваемый и непромокаемый верхний слой (пуховик лучше, чем шуба/дубленка)
- шапка, шарф, руковицы
- запасные носки
Хорошим вариантом будет взять с собой стельки с подогревом, «пенку» для сидения на холодных поверхностях и термос для чая. Все рекомендации опциональны и не обязывают вас собирать полный комплект.
Мы всегда стараемся входить в ваше положение, и если поездка не сможет быть осуществлена по независящим от вас причинам, мы предложим вам перенос депозита на другие даты и даже другие направления нашей компании.
Тур состоится, независимо от количества участников.
Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.
Проживание. Будем жить в отеле 4*, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.
Питание. В программу включены все завтраки в отеле, 2 обеда, бранч морепродуктами, 1 ужин.
Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Sprinter.
Сложность. Для тура не нужна специальная подготовка. Короткие переезды и удобный подъезд ко всем локациям.
Дети. Берём в группы детей с 5 лет при условии, что они любят путешествия и хорошо переносят дорогу. На детей предусмотрены скидки, которые зависят от типа размещения.
Программа тура по дням
Прибытие, экскурсия по Мурманску и переезд в Териберку
Встретим вас в аэропорту Мурманска и на автобусе начнём экскурсию по столице Русской Арктики. Увидим монумент, который жители ласково назвывают «Алёшей» — защитника Заполярья. Рассмотрим фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», побываем у памятника «Ждущая» и заедем на Морской вокзал — здесь находится атомный ледокол «Ленин».
После экскурсии отправимся в Териберку, где нас уже будет ждать приветственный ужин. За трапезой познакомимся поближе и поделимся впечатлениями, а затем устроим охоту за северным сиянием.
Прогулка по Териберке
С утра оденемся потеплее и пойдём гулять по маленькой рыбацкой деревушке, расположенной на самом краю света. Побываем на каменном пляже с необычными валунами округлой формы, напоминающими «яйца дракона». Полюбуемся Батарейным водопадом, струи которого живописно застыли на красных гранитных скалах.
После обеда увидим огромный скелет кита на берегу Баренцева моря, установленный здесь для съёмок фильма «Левиафан». Для ваших необычных фотографий побываем у атмосферного заброшенного корабля. Желающие смогут даже забраться внутрь.
Покатаемся на качелях на берегу моря и пойдём в заброшенную школу. После отдыха в отеле вновь отправимся ловить северное сияние.
Морское путешествие в поисках китов и дегустация пива
Северное сияние мы уже искали, на очереди — морские обитатели. Сегодня взойдём на борт корабля и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов. Пока вы будете фотографировать и глядеть по сторонам, мы приготовим для вас свежевыловленных гребешков и морских ежей.
Затем отправимся на самую северную пивоварню, где вы сможете продегустировать напиток. Вечером желающие за доплату смогут попариться в баньке и после парилки нырнуть прямо в Баренцево море. После отдыха в отеле вновь поедем на охоту за северным сиянием.
Оленья ферма и отъезд
Утром поедем на оленью ферму. Будем кормить, гладить, обниматься с северными оленями и делать море милого фото- и видеоконтента. А ещё здесь можно попробовать и купить в подарок ягодные настойки и варенье. После ещё раз прогуляемся по Старой Териберке, а затем сядем в автобус и поедем в аэропорт Мурманск.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание в отелях
- Завтраки в отеле, 2 обеда, бранч морепродуктами, 1 ужин
- Экскурсии по программе
- Услуги местного русскоговорящего гида
- Сопровождение турлидером
- Трансфер из/в аэропорта
- Трансферы по программе
Что не входит в цену
- Билет до Мурманска и обратно
- Питание вне программы (1 обед и 2 ужина)