На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Авторский тур в Мурманске

Насладиться морепродуктами и ягодными настойками и сделать селфи с северными оленями

Собрали всё лучшее в одном туре: посетим главные достопримечательности Мурманска и погуляем по пляжу с «яйцами дракона», поохотимся за северным сиянием и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов.

А ещё вы попробуете свежевыловленных гребешков и морских ежей, побываете на самой северной пивоварне, взойдёте на борт заброшенного корабля и подниметесь к Териберской метеостанции. Вас ждут 3 выезда за северным сиянием, чтобы точно застать удивительное явление.
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
На поиски Авроры, китов и новых вкусов: Мурманск, Териберка и оленья ферма
Ближайшие даты:
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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет63 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Покупать специальную одежду не требуется, но нужно взять с собой самоё теплое, что у вас есть:
- термобельё
- тёплый второй слой (шерстяной свитер, флис или байка)
- непродуваемый и непромокаемый верхний слой (пуховик лучше, чем шуба/дубленка)
- шапка, шарф, руковицы
- запасные носки

Хорошим вариантом будет взять с собой стельки с подогревом, «пенку» для сидения на холодных поверхностях и термос для чая. Все рекомендации опциональны и не обязывают вас собирать полный комплект.

Мы всегда стараемся входить в ваше положение, и если поездка не сможет быть осуществлена по независящим от вас причинам, мы предложим вам перенос депозита на другие даты и даже другие направления нашей компании.

Тур состоится, независимо от количества участников.

Средний возраст в диапазоне 35-45 лет.

Проживание. Будем жить в отеле 4*, 2-местное размещение. Если вы путешествуете в одиночку, то вы будете жить в номере с таким же путешественником, мы стараемся подбирать пару по возрасту. По желанию можно оплатить одноместное размещение.

Питание. В программу включены все завтраки в отеле, 2 обеда, бранч морепродуктами, 1 ужин.

Транспорт. Передвигаться будем на Mercedes Sprinter.

Сложность. Для тура не нужна специальная подготовка. Короткие переезды и удобный подъезд ко всем локациям.

Дети. Берём в группы детей с 5 лет при условии, что они любят путешествия и хорошо переносят дорогу. На детей предусмотрены скидки, которые зависят от типа размещения.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие, экскурсия по Мурманску и переезд в Териберку

Встретим вас в аэропорту Мурманска и на автобусе начнём экскурсию по столице Русской Арктики. Увидим монумент, который жители ласково назвывают «Алёшей» — защитника Заполярья. Рассмотрим фрагмент рубки атомной подводной лодки «Курск», побываем у памятника «Ждущая» и заедем на Морской вокзал — здесь находится атомный ледокол «Ленин».

После экскурсии отправимся в Териберку, где нас уже будет ждать приветственный ужин. За трапезой познакомимся поближе и поделимся впечатлениями, а затем устроим охоту за северным сиянием.

Прибытие, экскурсия по Мурманску и переезд в ТериберкуПрибытие, экскурсия по Мурманску и переезд в ТериберкуПрибытие, экскурсия по Мурманску и переезд в ТериберкуПрибытие, экскурсия по Мурманску и переезд в Териберку
2 день

Прогулка по Териберке

С утра оденемся потеплее и пойдём гулять по маленькой рыбацкой деревушке, расположенной на самом краю света. Побываем на каменном пляже с необычными валунами округлой формы, напоминающими «яйца дракона». Полюбуемся Батарейным водопадом, струи которого живописно застыли на красных гранитных скалах.

После обеда увидим огромный скелет кита на берегу Баренцева моря, установленный здесь для съёмок фильма «Левиафан». Для ваших необычных фотографий побываем у атмосферного заброшенного корабля. Желающие смогут даже забраться внутрь.

Покатаемся на качелях на берегу моря и пойдём в заброшенную школу. После отдыха в отеле вновь отправимся ловить северное сияние.

Прогулка по ТериберкеПрогулка по ТериберкеПрогулка по ТериберкеПрогулка по ТериберкеПрогулка по ТериберкеПрогулка по ТериберкеПрогулка по ТериберкеПрогулка по Териберке
3 день

Морское путешествие в поисках китов и дегустация пива

Северное сияние мы уже искали, на очереди — морские обитатели. Сегодня взойдём на борт корабля и выйдем в открытое море, чтобы увидеть касаток, морских котиков и огромных китов. Пока вы будете фотографировать и глядеть по сторонам, мы приготовим для вас свежевыловленных гребешков и морских ежей.

Затем отправимся на самую северную пивоварню, где вы сможете продегустировать напиток. Вечером желающие за доплату смогут попариться в баньке и после парилки нырнуть прямо в Баренцево море. После отдыха в отеле вновь поедем на охоту за северным сиянием.

Морское путешествие в поисках китов и дегустация пиваМорское путешествие в поисках китов и дегустация пиваМорское путешествие в поисках китов и дегустация пиваМорское путешествие в поисках китов и дегустация пиваМорское путешествие в поисках китов и дегустация пива
4 день

Оленья ферма и отъезд

Утром поедем на оленью ферму. Будем кормить, гладить, обниматься с северными оленями и делать море милого фото- и видеоконтента. А ещё здесь можно попробовать и купить в подарок ягодные настойки и варенье. После ещё раз прогуляемся по Старой Териберке, а затем сядем в автобус и поедем в аэропорт Мурманск.

Оленья ферма и отъездОленья ферма и отъездОленья ферма и отъездОленья ферма и отъезд

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание в отелях
  • Завтраки в отеле, 2 обеда, бранч морепродуктами, 1 ужин
  • Экскурсии по программе
  • Услуги местного русскоговорящего гида
  • Сопровождение турлидером
  • Трансфер из/в аэропорта
  • Трансферы по программе
Что не входит в цену
  • Билет до Мурманска и обратно
  • Питание вне программы (1 обед и 2 ужина)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска, выбирайте рейсы с прибытием до 11:30
Завершение: Аэропорт Мурманска, после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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