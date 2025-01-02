Встречаем праздник в Мурманске! Познакомимся с бытом саамов — коренного населения севера, с ветерком прокатимся на санях в оленьей упряжке и попробуем морские деликатесы.
Вы пообнимаетесь с хаски, увидите места съёмок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, пройдётесь по побережью Баренцева моря и отдохнёте от шума и цивилизации в Териберке. Зимняя сказка ждёт!
Описание тура
Организационные детали
Очередность проведения экскурсий может быть изменена. На заезд 31 декабря очередность экскурсий будет следующая: 1 день — прилёт, 2 день — обзорная экскурсия по Мурманску, 3 день — этнодеревня и снежная деревня, 4 день — Териберка.
Проживание. В отелях «Смарт Бизнес»/ «Навигатор», 2-местные номера с удобствами. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. За доплату, при наличии мест на момент запроса, возможно размещение в отелях: «Хвоя, «Румс энд Брекфаст», «Азимут», «Меридиан», «69 Параллель», «Экспедиция», «Норд Стар», других отелях по согласованию.
Питание. В программу включены 3 завтрака и обед во 2-й день.
Программа тура по дням
Прибытие и погоня за северным сиянием
Встречаемся в аэропорту Мурманска и едем в отель. По запросу мы закажем для вас столик в ресторане Мурманска на обед и ужин: даты пиковые, предложим вам варианты на момент запроса.
Вечером, за доплату, при благоприятной погоде отправимся на 3-5 часов в погоню за северным сиянием! Возможен перенос поездки на другие дни по погодным условиям.
Огни Имандры «и» Снежная деревня
После завтрака отправимся в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. В составе сборной группы вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей. Если погода позволит, с ветерком прокатимся в оленьих упряжках.
Пообедаем в этнодеревне, после чего отправимся в Кировск.
После чего отправимся в «Снежную деревню», где вы увидите фантастические объекты из снега и льда. По желанию группы и технической возможности, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Айкуайвенчорр где располагается самый высокогорный курорт на северо-западе России. Полюбуемся головокружительными видами на заснеженные горные массивы и спустимся вниз. Оплата канатной дороги — самостоятельно в кассах на месте.
Вернёмся в Мурманск поздно вечером. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на поиски северного сияния.
Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж
Сегодня едем на край земли — в посёлок Териберка на побережье Баренцева моря, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». По дороге остановимся в живописных местах, чтобы полюбоваться пейзажами.
В посёлке пройдёмся по побережью, посмотрим на «кладбище» заброшенных кораблей — здесь нашли покой старые суда, остовы которых напоминают мифических существ, торчащих из тёмных вод. Затем посетим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйцами дракона» и полюбуемся водопадом, струи которого стекают по розовым гранитным скалам и впадают в Баренцево море. До каменного пляжа и водопада доберёмся на санях.
На обед мы заглянем в один из ресторанов Териберки (заказ по меню самостоятельный). Здесь мы сможем попробовать Арктику на вкус!
Если дорогу на Териберку заметёт снегом и проехать будет невозможно, мы предложим альтернативные экскурсии и развлечения. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на охоту за северным сиянием.
Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»
Завтракаем и выселяемся из отеля. Отправляемся гулять по Мурманску — столице Арктики. Вы узнаете историю города и увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», возвышающийся над окрестностями, и памятник «Ждущая» — символ верности, любви и женской силы.
Доберёмся до мемориального комплекса «Курск», посетим церковь Спаса-на-Водах, будто слепленную из снега; увидим маяк, построенный в честь моряков, погибших в мирное время; побываем в мемориальном комплексе «Абрам-Мыс», где традиционно собираются ветераны и принимают присягу призванные на военную службу.
Затем отправимся к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой — сверхсекретный объект и гордость советской науки. Осмотрим ледокол с внешней стороны.
После экскурсии пообедаем и поедем в аэропорт. Улетаем домой вечерними рейсами после 18:00.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|54 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание: 3 ночи в отеле Смарт Бизнес / Навигатор, стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении
- Трансферы по программе: встретим любой рейс с прилетом от 8 до 20 часов, обратный рейс - после 18:00
- Услуги гида-водителя
- Завтраки и 1 обед
- Входные билеты в Снежную деревню
Что не входит в цену
- Билеты до Мурманска и обратно
- Доплата за одноместное размещение - от 8000-10 000 рублей, в зависимости от отеля, подселения нет
- Билет на канатную дорогу в Кировске
- Выезд на северное сияние - 9000 руб/чел с фотографиями
- Плата за посещение нац. парка Териберка - 380 руб. /чел - оплата онлайн на месте, при необходимости, гид окажет техническую помощь
- Трансферы вне программы
- Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
- Личные расходы