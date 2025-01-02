Новогоднее приключение в Арктике

Побывать на краю света, увидеть северное сияние и насладиться арктической кухней
Отправляемся прочь от предновогодней суеты, очередей в магазинах и голубых огоньков.

Встречаем праздник в Мурманске! Познакомимся с бытом саамов — коренного населения севера, с ветерком прокатимся на санях в оленьей упряжке и попробуем морские деликатесы.

Вы пообнимаетесь с хаски, увидите места съёмок фильма «Левиафан» Андрея Звягинцева, пройдётесь по побережью Баренцева моря и отдохнёте от шума и цивилизации в Териберке. Зимняя сказка ждёт!
Новогоднее приключение в Арктике
Новогоднее приключение в Арктике
Новогоднее приключение в Арктике
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Очередность проведения экскурсий может быть изменена. На заезд 31 декабря очередность экскурсий будет следующая: 1 день — прилёт, 2 день — обзорная экскурсия по Мурманску, 3 день — этнодеревня и снежная деревня, 4 день — Териберка.

Проживание. В отелях «Смарт Бизнес»/ «Навигатор», 2-местные номера с удобствами. Цена тура указана за одного человека при 2-местном размещении. За доплату, при наличии мест на момент запроса, возможно размещение в отелях: «Хвоя, «Румс энд Брекфаст», «Азимут», «Меридиан», «69 Параллель», «Экспедиция», «Норд Стар», других отелях по согласованию.

Питание. В программу включены 3 завтрака и обед во 2-й день.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие и погоня за северным сиянием

Встречаемся в аэропорту Мурманска и едем в отель. По запросу мы закажем для вас столик в ресторане Мурманска на обед и ужин: даты пиковые, предложим вам варианты на момент запроса.

Вечером, за доплату, при благоприятной погоде отправимся на 3-5 часов в погоню за северным сиянием! Возможен перенос поездки на другие дни по погодным условиям.

Прибытие и погоня за северным сияниемПрибытие и погоня за северным сияниемПрибытие и погоня за северным сияниемПрибытие и погоня за северным сиянием
2 день

Огни Имандры «и» Снежная деревня

После завтрака отправимся в этнодеревню «Огни Имандры», где воссоздан быт северных народов. В составе сборной группы вы познакомитесь с традициями и легендами саамов, погрузитесь в их культуру, узнаете, как они спасались от холода и чем питались. Затем покормим оленей, погладим дружелюбных хаски, увидим кроликов и гусей. Если погода позволит, с ветерком прокатимся в оленьих упряжках.

Пообедаем в этнодеревне, после чего отправимся в Кировск.

После чего отправимся в «Снежную деревню», где вы увидите фантастические объекты из снега и льда. По желанию группы и технической возможности, по канатной дороге поднимемся на вершину горы Айкуайвенчорр где располагается самый высокогорный курорт на северо-западе России. Полюбуемся головокружительными видами на заснеженные горные массивы и спустимся вниз. Оплата канатной дороги — самостоятельно в кассах на месте.

Вернёмся в Мурманск поздно вечером. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на поиски северного сияния.

Огни Имандры «и» Снежная деревняОгни Имандры «и» Снежная деревняОгни Имандры «и» Снежная деревняОгни Имандры «и» Снежная деревняОгни Имандры «и» Снежная деревняОгни Имандры «и» Снежная деревняОгни Имандры «и» Снежная деревняОгни Имандры «и» Снежная деревня
3 день

Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж

Сегодня едем на край земли — в посёлок Териберка на побережье Баренцева моря, где Андрей Звягинцев снимал фильм «Левиафан». По дороге остановимся в живописных местах, чтобы полюбоваться пейзажами.

В посёлке пройдёмся по побережью, посмотрим на «кладбище» заброшенных кораблей — здесь нашли покой старые суда, остовы которых напоминают мифических существ, торчащих из тёмных вод. Затем посетим пляж с необычными круглыми камнями, которые называют «яйцами дракона» и полюбуемся водопадом, струи которого стекают по розовым гранитным скалам и впадают в Баренцево море. До каменного пляжа и водопада доберёмся на санях.

На обед мы заглянем в один из ресторанов Териберки (заказ по меню самостоятельный). Здесь мы сможем попробовать Арктику на вкус!

Если дорогу на Териберку заметёт снегом и проехать будет невозможно, мы предложим альтернативные экскурсии и развлечения. В случае хорошей погоды и за доплату можно отправиться на охоту за северным сиянием.

Путешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляжПутешествие за полярный круг: «кладбище кораблей» и каменный пляж
4 день

Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»

Завтракаем и выселяемся из отеля. Отправляемся гулять по Мурманску — столице Арктики. Вы узнаете историю города и увидите мемориал «Защитникам Советского Заполярья в годы Великой Отечественной войны», возвышающийся над окрестностями, и памятник «Ждущая» — символ верности, любви и женской силы.

Доберёмся до мемориального комплекса «Курск», посетим церковь Спаса-на-Водах, будто слепленную из снега; увидим маяк, построенный в честь моряков, погибших в мирное время; побываем в мемориальном комплексе «Абрам-Мыс», где традиционно собираются ветераны и принимают присягу призванные на военную службу.

Затем отправимся к атомному ледоколу «Ленин», первому в мире надводному судну с ядерной установкой — сверхсекретный объект и гордость советской науки. Осмотрим ледокол с внешней стороны.

После экскурсии пообедаем и поедем в аэропорт. Улетаем домой вечерними рейсами после 18:00.

Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»Прогулка по Мурманску и атомный ледокол «Ленин»

Выберите удобную дату из расписания

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет54 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание: 3 ночи в отеле Смарт Бизнес / Навигатор, стоимость указана за 1 человека при 2-местном размещении
  • Трансферы по программе: встретим любой рейс с прилетом от 8 до 20 часов, обратный рейс - после 18:00
  • Услуги гида-водителя
  • Завтраки и 1 обед
  • Входные билеты в Снежную деревню
Что не входит в цену
  • Билеты до Мурманска и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - от 8000-10 000 рублей, в зависимости от отеля, подселения нет
  • Билет на канатную дорогу в Кировске
  • Выезд на северное сияние - 9000 руб/чел с фотографиями
  • Плата за посещение нац. парка Териберка - 380 руб. /чел - оплата онлайн на месте, при необходимости, гид окажет техническую помощь
  • Трансферы вне программы
  • Повышение категории номеров и отелей - стоимость по запросу
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейсы - заселение в отель с 14:00
Завершение: Аэропорт Мурманска, вылет после 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 10% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Мурманска

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