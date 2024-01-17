4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
40 900₽ за человека
3 дня
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Погрузиться в саамскую культуру, снега, объятия оленей и насладиться северными вкусами и видами
Начало: Мурманск, до 10:30
22 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
84 800₽ за человека
4 дня
Новогоднее приключение в Арктике
Побывать на краю света, увидеть северное сияние и насладиться арктической кухней
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
2 янв в 08:00
5 янв в 08:00
49 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ААлексей17 января 2024Все было отлично. Больше спасибо им за отличную организацию путешествия. Очень много интересного я увидел в Мурманске и Мурманской области. Спасибо за интересные сопровождения во время туров. Обязательно буду советовать посетить Мурманск и Мурманскую область!
Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На Рождество»
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