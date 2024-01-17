На Рождество – туры в Мурманске

Найдено 3 тура в категории «На Рождество» в Мурманске, цены от 40 900 ₽. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
На автобусе
1 отзыв
4 дня
В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
Увидеть атомный ледокол, пообщаться с оленями и саамами и попробовать Север на вкус
Начало: Мурманск, можно планировать прилёт любым удобным р...
28 ноя в 08:00
5 дек в 08:00
40 900 за человека
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
На автобусе
На снегоходах
3 дня
Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
Погрузиться в саамскую культуру, снега, объятия оленей и насладиться северными вкусами и видами
Начало: Мурманск, до 10:30
22 ноя в 09:00
29 ноя в 09:00
84 800 за человека
Новогоднее приключение в Арктике
На машине
4 дня
Новогоднее приключение в Арктике
Побывать на краю света, увидеть северное сияние и насладиться арктической кухней
Начало: Аэропорт Мурманска. Советуем выбирать дневные рейс...
2 янв в 08:00
5 янв в 08:00
49 900 за человека

Последние отзывы на туры

Ответы на вопросы от путешественников по Мурманску в категории «На Рождество»

Самые популярные туры этой рубрики в Мурманске
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. В Мурманск и Териберку на охоту за северным сиянием с гидом-фотографом
  2. Выходные мечты в мини-группе: Териберка, сафари на снегоходах и гастрономия Арктики
  3. Новогоднее приключение в Арктике
Какие места ещё посмотреть в Мурманске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Ледокол Ленин
  2. Кладбище кораблей
  3. Батарейский Водопад
  4. Полуостров Рыбачий
  5. Снежная деревня
  6. Полуостров Средний
  7. Сейдозеро
  8. Долина Славы
  9. Площадь пяти углов
  10. Набережная
Сколько стоит тур в Мурманске в сентябре 2024
Сейчас в Мурманске в категории "На Рождество" можно забронировать 3 тура от 40 900 до 84 800. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Забронируйте тур в Мурманске на 2024 год на рождество, 1 ⭐ отзыв, цены от 40900₽. Сегодня можно забронировать на 📅 сентябрь, октябрь и ноябрь
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