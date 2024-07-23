Тур позволит прикоснуться к нетронутому деятельностью человеком чистейшему горному озеру и насладиться его видом со всех возможных ракурсов.
Программа тура по дням
Встреча группы в Мурманске. Трансфер в Кировск. Маршрут к подножию перевала Южный Рисчорр
Встреча группы произойдет в городе Мурманске в 09:00, после этого двинемся в город Кировск — время в пути 3 часа.
Отсюда начинается горная дорога которая приведет нас в самый центр Хибинских гор.
По дороге будем любоваться живописнейшей природой. Добираемся до места высадки.
Сегодня нас ждет увлекательная, но несложная прогулка к месту лагеря.
По дороге посетим водопад и штольню ядерного взрыва.
Добравшись до подножия перевала Южный Рисчорр, разбиваем лагерь.
Озеро Академическое
После отдыха и плотного завтрака нас ждет радиальная прогулка к озеру Академическому.
Преодолев несложный перевал нас ждет грандиозное плато, с которого открываются непередаваемые виды окрестных гор и даже соседних Ловозерских тундр.
Глубина этого зрелища завораживает, но впереди нас ждет наша цель.
Не спеша по старой горной дороге незаметно подойдем к цирку с которого и откроется озеро Академическое.
Обойдя по цирку и полюбовавшись величием и незабываемой синевой озерной глади, пойдем обратно в лагерь.
Завершение пешего маршрута. Возвращение в Мурманск
День сбора и возвращение на базу спасателей.
При благоприятных условиях, сходим на противоположный берег реки Кунийок полюбоваться долиной Куэльпорр с нового ракурса.
После всех приключений нас уже будут ждать машины.
Программа завершится не ранее 21:00 в Мурманске.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Скидкатем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 1 200 руб.
Варианты проживания
Палатка
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги инструктора-проводника
- Услуги трансфера с места сбора до точки старта маршрута и обратно
- Групповая аптечка
- Питание на весь маршрут
- Общегрупповое снаряжение (газовое оборудование, тент, котелки)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Мурманска и обратно
- Трансфер от/до аэропорта и ж/д вокзала
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Базовый слой — термобелье (нательное белье) (тонкое ходовое и теплое для сна — 2 комплекта), можно верх ходового комплекта заменить на спортивную футболку из синтетической влагоотводящей ткани (старайтесь исключить хлопок).
- Промежуточный слой — флисовая кофта, исключить шерсть (тонкая флисовая кофта для движения / толстая для стоянки).
- Куртка — мембрана или аналог (ветровка, непромокаемая).
- Штаны — ветрозащитные или из мембраны (идеальный вариант, если штаны конструктор и превращаются в шорты).
- Носки — желательно треккинговые и/или другие со схожими свойствами (удержание стопы, отведение влаги) — 2–3 пары.
- Обувь — треккинговые ботинки, желательно высокие (внимание! обувь обязательно должна быть разношенной, никаких берцев).
- Резиновые сланцы для лагеря (также отлично подойдут кроксы/сандали и прочая открытая обувь).
- Головной убор (баф-труба, бандана, шапочка, кепка).
- Очки солнечные, тонкие светлые перчатки (на случай солнечной погоды — подойдут самые обычные «рабочие» х/б перчатки).
- Посуда: кружка, ложка, миска, фляга или бутылка для воды.
- Рюкзак на 70–80 литров.
- Средства личной гигиены, влажные салфетки, туалетные принадлежности.
- При желании можно взять треккинговые палки.
- Плавки или купальник — для принятия водных процедур + полотенце (трекинговое и/или вафельное).
- Хоба (сидушка).
- Крем от загара (30+) и от ожогов (типа Пантенол), бальзам для губ (например, Пантенол детский), индивидуальные лекарства (если принимаете по назначению врача), репеллент.
- Фонарь — для походов с конца июля.
- Дополнительный элемент питания для телефона.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки на тур?
Скидкатем, у кого свое снаряжение (коврик, спальник, палатка) — 1 200 руб.