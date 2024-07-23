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Встреча группы в Мурманске. Трансфер в Кировск. Маршрут к подножию перевала Южный Рисчорр

Встреча группы произойдет в городе Мурманске в 09:00, после этого двинемся в город Кировск — время в пути 3 часа.

Отсюда начинается горная дорога которая приведет нас в самый центр Хибинских гор.

По дороге будем любоваться живописнейшей природой. Добираемся до места высадки.

Сегодня нас ждет увлекательная, но несложная прогулка к месту лагеря.

По дороге посетим водопад и штольню ядерного взрыва.

Добравшись до подножия перевала Южный Рисчорр, разбиваем лагерь.