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Мурманск - Имандра. Поход вдоль горной реки Гольцовка
Из Мурманска отправляемся в 10:12 до станции Имандра по железной дороге на поезде № 21.
Прибытие на станцию Имандра в 12:50.
От станции Имандра мы пройдем вдоль горной реки Гольцовка к пересечению с рекой Часнайок и встанем на первую ночевку.
Перепад высот всего 200 метров, но и здесь уже понятно, что мы в горах.
Живописные ручьи, завораживающие горы, то что нужно чтобы переключится от шума города.
Меридиальный ручей - ущелье Юмьекорр
После заслуженного отдыха и вкусного завтрака, выдвинемся в путь.
Сегодня наш маршрут лежит к устью ручья Меридиального к ущелью Юмьекорр.
Ущелье еще называют ущельем мертвых и это связано с одной давней легендой саамов.
Преодолев ущелье спустимся в зону леса к живописному ущелью Звездочка.
Место очень популярное, поэтому сегодня мы точно встретим других туристов.
Ущелье Аку-Аку - Имандра
Отдохнув и погуляв по рядом лежащим возвышенностям, мы соберем наш лагерь и двинемся в сторону станции Имандра по самому знаменитому ущелью в Хибинах Аку-Аку.
В переводе означает «начало-начал» или «проматерь».
Насладимся каменными изваяниями, окружающие нас со всех сторон и выйдем в долину реки Гольцовки.
Встанем возле нее на ночевку.
Отъезд
Переход до станции Имандра.
Не спеша собравшись, дойдем до ж/д станции и направимся на поезде № 22 в сторону города Мурманск.
Отправление поезда в 18:40, прибытие в город Мурманск в 21:21.
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Стоимость тура — 17 600 руб. /чел.
Скидки:
- тем, у кого свой спальник, коврик, палатка — 2 000 руб.;
- постоянным клиентам — 5%;
- группам от 3 человек — 1 000 руб. /чел.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание на маршруте
- Прокат общегруппового снаряжения (костровое, тент и т. п.)
- Работа инструктора
- Групповая аптечка
- Ж/д билеты от Мурманска до станции Имандра и обратно
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Мурманска и обратно
- Аренда рюкзака, треккинговых палок
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- рюкзак: для женщин не менее 60 л., для мужчин не менее 80 л.;
- защита для рюкзака;
- флиска не толстая или кофта, свитер;
- штаны, в которых вам будет удобно на природе;
- футболка или тонкое термобелье: для ходьбы лучше термофутболка/синтетика: она меньше мокнет, легко стирается и быстро сохнет;
- носки для треккинга + носки для лагеря;
- ветро/влагозащитная верхняя одежда;
- дождевик;
- треккинговые ботинки;
- треккинговые палки по желанию;
- сменный комплект одежды и обуви (для лагеря или на случай, если промокните);
- баф, лёгкая шапочка, бандана;
- перчатки тонкие (флис или синтетика);
- средства от комаров;
- бутылка для воды 1 литр;
- полотенце (лучше всего из ткани «микрофибра»: хорошо впитывает, быстро сохнет);
- средства личной гигиены;
- набор посуды (кружка, миска, ложка, нож);
- личную аптечку, те лекарства которые нужны лично вам;
- очки солнечные;
- несколько пакетов: пригодится для пакования мокрых и грязных вещей;
- налобный фонарик.
Личное снаряжение (палатки, спальники, коврики, кружку, ложку, миску) можно взять в аренду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты до Мурманска не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Где начинается тур?
Поход ориентирован на прибытие поезда № 21/22 на станцию Имандра. В стоимость тура включены билеты на поезд из Мурманска и обратно.
Для приобретения билетов нам потребуется копия вашего паспорта. В случае не предоставления паспорта, либо некорректного предоставления нам данных паспорта, туроператор не несет ответственности за не предоставление услуг перевозки.
Если вы следуете на поезде из Санкт-Петербурга (на том же поезде из Апатит или Кандалакши), то уточняйте необходимое время прибытия у менеджеров компании, стоимость трансфера от Мурманска до станции Имандра из стоимости тура при этом вычитается.
Друзей из Оленегорска мы готова принять в свою компанию проездом.
Есть ли скидки?
Скидки:
- тем, у кого свой спальник, коврик, палатка — 2 000 руб.;
- постоянным клиентам — 5%;
- группам от 3 человек — 1 000 руб. /чел.